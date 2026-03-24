Thủ tướng tiếp Chủ tịch Đảng Cộng sản Nga

Thủ tướng khẳng định dù trong hoàn cảnh nào thì tình cảm đặc biệt giữa nhân dân hai nước, hai dân tộc và hai Đảng không bao giờ thay đổi.

Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp đồng chí Gennady Zyuganov, Chủ tịch Đảng Cộng sản Liên bang Nga. Ảnh: Dương Giang/TTXVN.

Theo đặc phái viên TTXVN, trong chương trình thăm chính thức Liên bang Nga, chiều tối 23/3 theo giờ địa phương, tại Thủ đô Moskva, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã tiếp đồng chí Gennady Zyuganov, Chủ tịch Đảng Cộng sản Liên bang Nga và các đồng chí trong Ban lãnh đạo Đảng Cộng sản Liên bang Nga.

Vui mừng gặp Chủ tịch Zyuganov và các đồng chí trong Ban Lãnh đạo Đảng Cộng sản Liên bang Nga, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chúc mừng Đảng Cộng sản Liên bang Nga ngày càng khẳng định và củng cố uy tín của mình trên chính trường Nga, đóng góp tích để nước Nga vượt qua khó khăn trong thời gian qua; tin tưởng nước Nga dưới sự lãnh đạo của Tổng Thống Vladimir Putin và các nhà lãnh đạo Nga sẽ vượt qua thách thức, tiếp tục phát triển mạnh mẽ.

Điểm lại những mốc son trong quan hệ Việt Nam - Liên bang Nga, Thủ tướng Chính phủ khẳng định, dù trong hoàn cảnh nào thì tình cảm đặc biệt giữa nhân dân hai nước, hai dân tộc và hai Đảng không bao giờ thay đổi, mà ngày càng bền chặt, vì sự phát triển của mỗi nước và vì hoà bình, hợp tác, phát triển trong khu vực và trên thế giới.

Thông tin về tình hình Việt Nam, Thủ tướng Chính phủ cho biết, với “tầm nhìn xa 100 năm, trông rộng, nghĩ sâu, làm lớn,” Việt Nam phấn đấu đến năm 2030 là nước đang phát triển, có thu nhập trung bình cao và đến năm 2045 là nước phát triển có thu nhập cao. Trong tiến trình đó, Việt Nam mong muốn nhận được sự ủng hộ, hợp tác của bạn bè quốc tế, trong đó có Liên bang Nga nói chung và Đảng Cộng sản Liên bang Nga nói riêng.

Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp đồng chí Gennady Zyuganov, Chủ tịch Đảng Cộng sản Liên bang Nga. Ảnh: Dương Giang/TTXVN.

Nhấn mạnh quan điểm “đoàn kết để tạo sức mạnh, hợp tác để có lợi ích, đối thoại, lắng nghe để củng cố niềm tin” và “lắng nghe bằng sự chân thành, chia sẻ bằng trái tim, hành động bằng sản phẩm cụ thể,” Thủ tướng Phạm Minh Chính cho biết, Đảng Cộng sản Việt Nam luôn coi trọng quan hệ hữu nghị truyền thống tốt đẹp với Đảng Cộng sản Liên bang Nga.

Cảm ơn Đảng Cộng sản Liên bang Nga và cá nhân Chủ tịch Zyuganov đã luôn dành tình cảm quý báu cho Đảng Cộng sản và đất nước, nhân dân Việt Nam trong quá trình giành độc lập dân tộc và phát triển đất nước, Thủ tướng Chính phủ mong muốn hai Đảng tiếp tục tăng cường trao đổi kinh nghiệm trong tổ chức, xây dựng và chỉnh đốn Đảng; tổ chức trao đổi lý luận, nghiên cứu thực tiễn, xây dựng tầm nhìn; đào tạo cán bộ; đồng thời góp phần giữ gìn, vun đắp, làm sâu sắc hơn quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện vì lợi ích của nhân dân hai nước, vì hòa bình, hợp tác, ổn định và phát triển ở khu vực và trên thế giới.

Đánh giá cao Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính thăm chính thức Liên bang Nga, Chủ tịch Đảng Cộng sản Liên bang Nga Zyuganov tin tưởng chuyến thăm sẽ thành công tốt đẹp, tạo xung lực mới trong quan hệ hai nước.

Chúc mừng Việt Nam vừa tổ chức rất thành công Đại hội lần thứ XIV của Đảng và bầu cử Đại biểu Quốc hội khoá XVI và Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, cũng như những thành tựu phát triển đất nước vượt bậc thời gian qua, Chủ tịch Zyuganov tin tưởng dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, Việt Nam sẽ đạt hai mục tiêu 100 năm như đã đề ra; cho biết, nhân dân, đất nước và Đảng Cộng sản Nga luôn xác định Việt Nam là người bạn tin cậy; đồng thời luôn đồng hành cùng Việt Nam trên con đường phát triển.

Khẳng định tình cảm và sự ủng hộ, giúp đỡ lẫn nhau giữa Đảng Cộng sản Liên bang Nga và Đảng Cộng sản Việt Nam, cũng như tình cảm cá nhân mình với Việt Nam, Chủ tịch Đảng Cộng sản Liên bang Nga nhất trí tăng cường trao đổi đoàn lãnh đạo cấp cao của hai Đảng; chia sẻ thông tin về hoạt động của mỗi Đảng; tích cực hỗ trợ thúc đẩy quan hệ giữa các tổ chức quần chúng của hai Đảng; tăng cường phối hợp và ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn đa phương chính đảng, cũng như các sự kiện mà hai bên cùng tham gia và tổ chức như Thủ tướng Chính phủ đề nghị.