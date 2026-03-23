Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Xã hội

Thủ tướng tới Moscow, bắt đầu thăm chính thức Liên bang Nga

  • Thứ hai, 23/3/2026 06:01 (GMT+7)
Chiều 22/3 theo giờ địa phương (tối cùng ngày theo giờ Hà Nội), Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã đến thủ đô Moscow.

Thủ tướng Phạm Minh Chính đến sân bay Vnukovo 2. Ảnh: VGP.

Lễ đón Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam được tổ chức trang trọng tại sân bay quốc tế Vnukovo 2, dưới sự chủ trì của Thứ trưởng Ngoại giao Nga Rudenko Andrey Yurevych.

Trong chuyến thăm, Thủ tướng Phạm Minh Chính dự kiến sẽ có các cuộc hội đàm, hội kiến với lãnh đạo cấp cao Nga; đặt hoa tại Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh và tại Đài tưởng niệm các chiến sĩ vô danh; tiếp lãnh đạo một số tập đoàn, doanh nghiệp lớn và những người bạn Nga; thăm một số cơ sở kinh tế, giáo dục, công nghệ cao của Nga...

Lễ đón Thủ tướng Phạm Minh Chính tại sân bay. Ảnh: VGP.

Hai bên sẽ trao đổi các định hướng hợp tác lớn trong thời gian tới, trong đó có khai mở và khởi động các dự án hợp tác cụ thể phục vụ cho mục tiêu phát triển hiện nay của Việt Nam như năng lượng mới, hạ tầng và kết nối giao thông, công nghệ cao, y sinh, chăm sóc sức khỏe, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao. Đây đều là những lĩnh vực Nga có thế mạnh và kinh nghiệm.

Thủ tướng Phạm Minh Chính bắt đầu thăm chính thức Liên bang Nga

Trong chuyến thăm chính thức LB Nga từ ngày 22-25/3, Thủ tướng Phạm Minh Chính sẽ hội đàm, hội kiến các nhà lãnh đạo cấp cao Nga, thúc đẩy hợp tác nhiều lĩnh vực, đặc biệt là về năng lượng điện hạt nhân, dầu khí.

8 giờ trước

Thủ tướng trao quyết định bổ nhiệm cho ông Trần Hồng Thái

Thủ tướng Phạm Minh Chính trao quyết định bổ nhiệm ông Trần Hồng Thái, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Thường trực Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, giữ chức Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.

21:30 12/3/2026

https://tienphong.vn/thu-tuong-pham-minh-chinh-toi-matxcova-bat-dau-tham-chinh-thuc-lien-bang-nga-post1829489.tpo

Bình Giang/Tiền Phong

(Znews đặt lại tiêu đề bài viết)

Thủ tướng Hà Nội Thủ tướng Phạm Minh Chính Liên bang Nga Moscow

    Đọc tiếp

    Hải quân Việt Nam - Trung Quốc hoàn thành chuyến tuần tra, huấn luyện

    9 giờ trước 21:58 22/3/2026

    0

    Sáng 22/3, Biên đội Tàu 015-Trần Hưng Đạo, Tàu 012-Lý Thái Tổ cùng đoàn công tác Hải quân nhân dân Việt Nam đã cập Quân cảng Cam Ranh, kết thúc tốt đẹp chuyến đi Trung Quốc tham gia Giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam - Trung Quốc lần thứ 10; tổ chức Tuần tra liên hợp lần thứ 40, Huấn luyện liên hợp trên vùng biển Vịnh Bắc Bộ với Hải quân Quân Giải phóng nhân dân Trung Quốc.

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý