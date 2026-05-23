Ngăn chặn nhóm 'trẻ trâu' có biểu hiện đua xe trái phép

Phát hiện nhóm thanh thiếu niên điều khiển xe mô tô tốc độ cao trên Quốc lộ 61C lúc rạng sáng, Phòng CSGT Công an TP Cần Thơ kịp thời ngăn chặn, mời làm việc 7 đối tượng.

Phương tiện bị lực lượng CSGT Công an TP Cần Thơ tạm giữ.

Lúc 2h ngày 23/5, trong quá trình tuần tra, kiểm soát trên Quốc lộ 61C (đoạn qua xã Vị Thanh 1), Phòng CSGT Công an TP Cần Thơ phát hiện nhóm thanh thiếu niên điều khiển xe mô tô chạy tốc độ cao, lạng lách, có biểu hiện tụ tập đua xe trái phép gây mất ANTT và gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông.

Ngay khi phát hiện vụ việc, lực lượng làm nhiệm vụ nhanh chóng triển khai các biện pháp ngăn chặn; mời làm việc 7 đối tượng liên quan, tạm giữ 6 xe mô tô để phục vụ xác minh, xử lý. Trong số phương tiện bị tạm giữ có 3 xe mô tô không xuất trình được giấy tờ liên quan. Hiện vụ việc đang được cơ quan Công an xác minh, xử lý theo quy định của pháp luật.

Thanh thiếu niên tụ tập chạy xe tốc độ cao, lạng lách, đánh võng, có biểu hiện đua xe trái phép không chỉ vi phạm pháp luật mà còn tiềm ẩn nguy cơ cao gây tai nạn giao thông, ảnh hưởng đến tính mạng, sức khỏe của bản thân và người tham gia giao thông khác, đồng thời gây mất an ninh, trật tự tại địa phương.

Công an TP Cần Thơ khuyến cáo các bậc phụ huynh cần tăng cường quản lý, giáo dục con em chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về TTATGT; không tụ tập, cổ vũ hoặc tham gia các hoạt động đua xe trái phép dưới mọi hình thức. Các trường hợp vi phạm sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.