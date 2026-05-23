Nỗi đau của người thân nữ sinh bị đánh hội đồng dã man ở Phú Thọ

Đoạn video ghi lại cảnh một nữ sinh lớp 10 bị nhóm bạn hành hung trong nhà vệ sinh trường học ở Phú Thọ khiến dư luận phẫn nộ trong những ngày qua.

Cháu K hiện đang điều trị tại Bệnh viện Việt Đức cơ sở Ngọc Hồi

Mẹ của nữ sinh lớp 10 bị nhóm bạn hành hung trong nhà vệ sinh đang phải chịu những nỗi đau đớn, day dứt.

Những ngày qua, dư luận xã hội không khỏi bàng hoàng trước vụ việc một nữ sinh em V.N.K. (SN 2010), học sinh lớp 10, Trường Cao đẳng nghề Việt Xô số 1, tỉnh Phú Thọ bị một rồi quay clip tung lên các nền tảng mạng xã hội.

Hiện tại, em đang được điều trị tại Bệnh viện Việt Đức cơ sở Ngọc Hồi trong tình trạng chấn thương nghiêm trọng và khủng hoảng tinh thần.

Nỗi ám ảnh trận đòn kéo dài 30 phút và lời đe dọa "giết"

Ngồi bên giường bệnh chăm sóc con gái, chị Hà Diệu Linh, mẹ của cháu K (nạn nhân trong vụ việc) không giấu nổi sự xót xa, đau đớn. Chị chia sẻ, sự việc cháu K bị bạo hành chỉ được gia đình phát hiện khi đoạn video clip phát tán trên mạng xã hội.

Chị Linh nghẹn ngào chia sẻ: "Đây là lần thứ ba cháu K bị đánh. Những lần trước, khi cháu đi học về bị thâm tím người, đau nhức, không ăn uống được, tôi hỏi thì con nói bị ngã cầu thang. Vừa rồi xem clip cháu bị đánh xong, mẹ và bà ngoại gặng hỏi cháu mới nói, các bạn dọa nếu nói ra chúng nó giết".

Theo lời kể từ chị Linh, ở những lần bạo lực trước, cháu K bị các đối tượng kéo vào nhà vệ sinh hoặc khu vực dưới sân trường để đánh đập. Có lần, trận đòn roi kéo dài suốt 30 phút, rồi chúng xách cổ cháu vào lớp học. "Sau mỗi trận đòn, K hay sợ hãi, tìm cớ nghỉ học vì sợ bị đánh tiếp", chị Linh nói.

Đến lần này, mức độ dã man càng leo thang khi nhóm bạn cố tình kéo hẳn cháu lên tận tầng 8 của tòa nhà để hành hung nhằm tránh sự phát hiện của thầy cô giáo và người xung quanh.

Mỗi lần chịu đòn xong, cháu K trở về nhà với đôi chân tập tễnh, thân hình đầy vết bầm tím và quần áo lấm lem bùn đất.

Hình ảnh cháu K bị đánh trong nhà vệ sinh.

Một chi tiết khiến bất cứ ai nghe thấy cũng phải nhói lòng, đó là cháu K có tiền sử chấn thương rất nặng. Chị Linh kể, khi còn học thể dục lớp 9, cháu từng bị gãy xương đùi và hiện tại vẫn còn đinh cố định trong chân chưa kịp phẫu thuật tháo ra.

Dù biết tình trạng thương tích và sự yếu ớt của K, nhóm đối tượng vẫn tập trung đánh mạnh vào những vùng đang bị thương tổn trên cơ thể em.

Chị Linh đau xót khi vừa qua đã khiến cháu K bị ngất xỉu ngay tại chỗ. Sau khi thấy nạn nhân ngất đi, các đối tượng dìu cháu vào phòng y tế của nhà trường. Tại đây, chúng ép buộc, đe dọa cháu phải nói dối thầy cô là bị ngã cầu thang, nếu không nghe lời sẽ bị "đánh chết".

Do đó, tại phòng y tế, cháu chỉ được chườm đá trong vài tiếng đồng hồ mà không một ai hay biết sự thật.

Chị Linh chia sẻ, kết quả thăm khám và chẩn đoán tại Bệnh viện Việt Đức cho thấy, cháu bị chấn thương nghiêm trọng ở phần đầu, phần cổ và toàn thân. Hiện tại, cháu K đang rơi vào tình trạng hoảng loạn tâm lý cực độ. "Mỗi bữa cháu chỉ ăn được vài miếng cháo hoặc uống chút sữa", Chị Linh xót xa nói.

"Hôm nay tao no đòn rồi, không ăn cơm nữa"

Chị Linh nhớ lại, có lần con gái đi học về nhưng không chịu xuống ăn cơm. Khi em trai hỏi tại sao thì cháu trả lời: "Hôm nay tao no đòn rồi, tao không ăn cơm nữa". Nhưng câu nói đó chị nghĩ K nói đùa, nên không để ý.

Như Tiền Phong phản ánh, khi bị chất vấn, các đối tượng tham gia đánh cháu K đưa ra lý do biện bạch rằng do cháu đi học muộn làm ảnh hưởng đến thi đua lớp. Nhưng theo chị Linh, điều này là vô lý, bởi từ trước đến nay, cháu K đều đi học bằng của nhà trường và luôn luôn đảm bảo đúng giờ giấc.

Công an Phú Thọ khởi tố 2 đối tượng trong vụ việc.

Bà Hà Thị Tính (bà ngoại cháu K) vừa đi mua cho cháu ít sữa từ căn tin bệnh viện trở về thấy phóng viên Tiền Phong liền bật khóc nức nở. Bà đau đớn nói: "Từ nhỏ nó yếu, tôi phải chăm bẫm từng li từng tý, nên khi nhìn thấy clip đăng trên mạng, tôi đã ngất. Bọn nó đánh con bé dã man quá. Tôi chỉ xem được một đoạn clip đã quỵ xuống".

Như Tiền Phong đã đưa tin, trước tính chất nghiêm trọng và hành vi dã man của vụ việc, Cơ quan cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Phú Thọ đã nhanh chóng vào cuộc điều tra. Ngày 22/5, Công an tỉnh Phú Thọ ra quyết định đối với Nguyễn Thị Lan Phương và Lê Dương Bảo Ngọc (cùng sinh năm 2010) về tội "Gây rối trật tự công cộng", được quy định cụ thể tại khoản 1, Điều 318 Bộ luật Hình sự.