Thủ tướng: Thông tin đối ngoại có ý nghĩa chiến lược

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại lễ trao giải. Ảnh: Như Ý

Tối 12/12, tại Hà Nội, Ban Chỉ đạo Trung ương về công tác thông tin đối ngoại, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương chủ trì, phối hợp với Đài Truyền hình Việt Nam cùng các ban, bộ, ngành liên quan tổ chức Lễ trao Giải thưởng toàn quốc về Thông tin đối ngoại lần thứ XI.

Tham dự lễ trao giải có Thủ tướng Phạm Minh Chính; Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về công tác thông tin đối ngoại, Chủ nhiệm Tổng cục chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam; đồng chí Trịnh Văn Quyết, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương; đồng chí Lê Hoài Trung, Bí thư Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao; các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng; các đồng chí Uỷ viên dự khuyết Trung ương Đảng; đại diện lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương; các thành viên Ban Chỉ đạo Trung ương về công tác thông tin đối ngoại; các cơ quan đại diện nước ngoài tại Việt Nam; đại diện lãnh đạo một số cơ quan báo chí Trung ương và địa phương; tác giả và nhóm tác giả có tác phẩm đoạt giải cùng đông đảo phóng viên các cơ quan thông tấn báo chí.

Phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh công tác thông tin đối ngoại có vai trò quan trọng và ý nghĩa chiến lược, được Đảng, Nhà nước đặc biệt quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo. Mặc dù gặp nhiều khó khăn, thách thức, nhưng công tác thông tin đối ngoại thời gian qua đạt nhiều kết quả nổi bật.

Thủ tướng đánh giá, công tác thông tin đối ngoại đã đóng góp chủ động, tích cực, để tiếng nói độc lập, tự chủ, chính nghĩa của Việt Nam cất cao trên trường quốc tế, làm rực rỡ, tô thắm hình ảnh một Việt Nam ổn định, năng động, trách nhiệm, chân thành, tin cậy, bản sắc và thân thiện, để thế giới hiểu đúng, đầy đủ, sâu sắc hơn về tinh thần, bản lĩnh và hình ảnh đất nước, con người Việt Nam, qua đó góp phần đẩy mạnh quan hệ với các nước, đối tác quốc tế, tạo môi trường điều kiện thuận lợi cho phát triển đất nước.

Thủ tướng Phạm Minh Chính và các đồng chí lãnh đạo cấp cao dự lễ trao giải. Ảnh: Như Ý

Thủ tướng cho biết, trong kỷ nguyên phát triển mới, cùng với quốc phòng an ninh, đối ngoại được xác định là nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên, góp phần bảo vệ tổ quốc từ sớm, từ xa và phát triển đất nước nhanh, bền vững. Công tác thông tin đối ngoại có vai trò rất quan trọng, là một thành tố chiến lược trong tổng thể sức mạnh mềm của đất nước.

Để tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác thông tin đối ngoại trong thời gian tới, Thủ tướng nhấn mạnh một số định hướng chủ đạo. Trước hết là phải bám sát chủ trương, đường lối chính sách đối ngoại của Đảng, Nhà nước, đặc biệt là Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ 14 và Nghị quyết 59 của Bộ Chính trị về hội nhập quốc tế trong tình hình mới; khẳng định một Việt Nam bản lĩnh tự tin, tự chủ, tự lực, tự cường, năng động, sáng tạo, góp phần tích cực cho hòa bình, hợp tác, phát triển trong khu vực và trên thế giới.

Thủ tướng cũng yêu cầu đổi mới tư duy, cách làm, bảo đảm chủ động, chiến lược cả trước mắt và lâu dài; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số, khai thác hiệu quả các nền tảng truyền thông mang tính toàn cầu, mạng xã hội, nền tảng số, trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn… Xây dựng đội ngũ làm công tác thông tin đối ngoại bản lĩnh trí tuệ, sắc bén, sáng tạo, trách nhiệm, có tâm, có tầm, cống hiến hết mình, dấn thân quả cảm, không quản ngại khó khăn vất vả với tinh thần “Thép trong bút, lửa trong tim, lấy cái đẹp, dẹp cái xấu, lấy cái tích cực, đẩy lùi tiêu cực”.

Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng các đồng chí lãnh đạo trao giải thưởng cho các tác giả và nhóm tác giả giành giải thưởng. Ảnh: Như Ý

Năm nay, Ban Tổ chức đã xét chọn và trao 8 giải Nhất, 16 giải Nhì, 24 giải Ba và 40 giải Khuyến khích cho các tác phẩm xuất sắc trong gần 2.500 tác phẩm, sản phẩm dự thi.

Các tác phẩm tham dự Giải thưởng năm nay cho thấy sự đầu tư nghiêm túc của đội ngũ làm thông tin đối ngoại chuyên và không chuyên trong và ngoài nước; chất lượng chuyên môn được nâng lên rõ rệt, phản ánh sinh động các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa, đối ngoại, nhân quyền, hội nhập quốc tế và quảng bá hình ảnh đất nước, con người Việt Nam. Nhiều tác phẩm thể hiện tư duy đổi mới, góc nhìn sáng tạo và năng lực truyền tải những thông điệp tích cực, truyền cảm hứng về Việt Nam trong thời kỳ phát triển mạnh mẽ và hội nhập sâu rộng.