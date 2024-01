Thủ tướng thăm, tặng quà gia đình chính sách, công nhân tại Thanh Hóa

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đến thăm, tặng quà cho gia đình chính sách, hộ nghèo, công nhân lao động tại Khu công nghiệp Hoàng Long, phường Tào Xuyên (TP Thanh Hóa).

Thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Đỗ Minh Tuấn đã báo cáo với Thủ tướng Chính phủ về công tác chuẩn bị của các cấp, các ngành, các địa phương trong tỉnh với việc chăm lo, bảo đảm cho nhân dân, công nhân, người lao động, gia đình chính sách, các hộ nghèo được đón Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 vui tươi, phấn khởi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm, nghĩa tình.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính thăm, chúc Tết cán bộ, công nhân tại Khu công nghiệp Hoàng Long.

Theo đó, toàn tỉnh Thanh Hóa đã hoàn thành chi trả trợ cấp ưu đãi tháng 1 và tháng 2/2024 cho 66.825 người có công với cách mạng và thân nhân, với tổng kinh phí trên 315,8 tỷ đồng ; chi trả trợ cấp bảo trợ xã hội tháng 1 và tháng 2/2024 cho 193.106 đối tượng và hộ gia đình chăm sóc, nuôi dưỡng đối tượng bảo trợ xã hội, với tổng kinh phí trên 200 tỷ đồng .

Cùng với đó, tỉnh Thanh Hóa đã bố trí gần 60 tỷ đồng để thực hiện công tác thăm hỏi, tặng quà cho 188.262 lượt người có công với cách mạng và thân nhân; bố trí 31 tỷ đồng để chúc thọ, mừng thọ cho gần 70.000 người cao tuổi; các địa phương đã tiếp nhận quà, hiện vật để tổ chức trao tặng cho người cao tuổi tại lễ mừng thọ, tổ chức từ ngày mùng 4 đến ngày mồng 6 Tết...

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính phát biểu tại chương trình.

Phát biểu tại chương trình, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đánh giá cao công tác chuẩn bị của các cấp, các ngành, các địa phương tỉnh Thanh Hóa trong việc chăm lo, bảo đảm cho nhân dân, công nhân, người lao động, gia đình chính sách, hộ nghèo được đón Tết Nguyên đán Giáp Thìn với tinh thần vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm, nghĩa tình.

Thủ tướng nhấn mạnh tỉnh Thanh Hóa phải xác định rõ phát triển kinh tế là nhiệm vụ trọng tâm, xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt, công tác cán bộ là nhiệm vụ “then chốt của then chốt”. Coi trọng công tác an ninh - quốc phòng là trọng yếu, thường xuyên; xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân, xây dựng thế trận an ninh nhân dân, xây dựng thế trận lòng dân vững chắc, góp phần bảo vệ Tổ quốc. Đồng thời, tập trung phát huy bản sắc dân tộc, bản sắc văn hóa cùng truyền thống lịch sử hào hùng của xứ Thanh; tinh thần đoàn kết, tự lực, tự cường, cần cù, nghĩa tình của người dân trong quá trình xây dựng và phát triển tỉnh nhà.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính thăm, tặng quà cho Mẹ Việt Nam Anh hùng Bùi Thị Nhì (104 tuổi).

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đề nghị các cấp, các ngành, cộng đồng doanh nghiệp tỉnh Thanh Hóa tiếp tục quan tâm thực hiện tốt hơn nữa, hiệu quả hơn nữa công tác xóa đói, giảm nghèo, an sinh xã hội, đền ơn đáp nghĩa; tiếp tục rà soát, quan tâm chăm lo cho người dân để mọi nhà, mọi người được vui Xuân, đón Tết lành mạnh, tiết kiệm, hiệu quả, không để ai bị bỏ lại phía sau, không để ai không có Tết.

Nhân dịp này, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cùng các đồng chí lãnh đạo các bộ, ngành Trung ương, lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa đã tặng nhiều phần quà ý nghĩa cho các gia đình chính sách, hộ nghèo và công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh.

Ngay sau khi thăm, tặng quà cho gia đình chính sách, hộ nghèo, công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và đoàn công tác đã đến thăm, tặng quà cho thương binh Trần Văn Thế, 68 tuổi ở thị trấn Lam Sơn (Thọ Xuân); thăm, tặng quà Mẹ Việt Nam Anh hùng Bùi Thị Nhì 104 tuổi, tại xã Minh Sơn (Ngọc Lặc).