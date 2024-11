Bế giảng Lớp bồi dưỡng cán bộ quy hoạch Ủy viên Trung ương khóa XIV

Chiều 25/11 tại Hà Nội, Ban Tổ chức Trung ương phối hợp với Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức bế giảng Lớp Bồi dưỡng, cập nhật kiến thức, kỹ năng đối với cán bộ quy hoạch Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV (Lớp thứ ba).

Dự buổi lễ có các Ủy viên Bộ Chính trị: Thường trực Ban Bí thư, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Trần Cẩm Tú; Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, Trưởng Ban Chỉ đạo lớp học Lê Minh Hưng; Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo lớp học Nguyễn Xuân Thắng.

Tại Lễ bế giảng, Thường trực Ban Bí thư, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Trần Cẩm Tú nhấn mạnh, Lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức, kỹ năng được tổ chức vào thời điểm toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta đang nỗ lực thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; đẩy mạnh công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị; tháo gỡ những khó khăn vướng mắc, các “điểm nghẽn”, “rào cản”, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, tăng cường củng cố quốc phòng, an ninh...

Với sự quan tâm đặc biệt của đồng chí Tổng Bí thư, các lãnh đạo cấp cao của Đảng, Nhà nước, các báo cáo viên, giảng viên và sự nỗ lực của các đồng chí học viên, Lớp bồi dưỡng đã hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ theo kế hoạch đề ra.

Thường trực Ban Bí thư tin tưởng, với những kiến thức thu nhận được khi tham gia Lớp bồi dưỡng, với trải nghiệm trong cuộc sống và cương vị công tác, các học viên sẽ có thêm động lực, nhiệt huyết, tiếp tục gìn giữ, nâng cao bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, lối sống, phát huy tính tiền phong gương mẫu, không ngại khó khăn, thử thách, dám nghĩ, dám làm, dám đổi mới, sáng tạo, tích cực học tập, nghiên cứu, áp dụng những kiến thức mới, kinh nghiệm hay, chủ động tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, xử lý các vấn đề mới phát sinh một cách hiệu quả, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước và nhân dân tin cậy, giao phó; góp phần thực hiện thắng lợi toàn diện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII và các Nghị quyết của Trung ương, Quốc hội, Chính phủ năm 2024, nhiệm kỳ 2020-2025, tích cực chuẩn bị Đại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV.

Theo báo cáo của Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức Lớp bồi dưỡng, học viên được học, trao đổi 33 chuyên đề, trong đó có 3 chuyên đề do các chuyên gia Trung Quốc, Nhật Bản, Australia báo cáo. Thời gian học tập trong 6 tuần bao gồm cả ngày thứ Bảy. Các lãnh đạo chủ chốt, lãnh đạo Đảng, Nhà nước, lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương biên soạn chuyên đề và báo cáo trực tiếp tại Lớp bồi dưỡng bao gồm 6 học phần.

Tham gia hoàn thiện chương trình, mỗi học viên viết 4 bài thu hoạch gắn với nội dung của 6 học phần và 1 đề án tốt nghiệp gắn với vị trí việc làm hiện nay của mỗi học viên.

Điểm đặc biệt của Lớp bồi dưỡng là lần đầu tiên, chưa có tiền lệ trong chương trình bồi dưỡng, cập nhật kiến thức, kỹ năng đối với cán bộ quy hoạch Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV, Giáo sư, Tiến sỹ Tô Lâm, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng trực tiếp trao đổi chuyên đề về kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc. Tổng Bí thư cũng trực tiếp ra đề kiểm tra viết cho học viên thực hiện trên lớp.

Lớp bồi dưỡng còn vinh dự được lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, các Phó Thủ tướng Chính phủ, Trưởng các ban, ngành Trung ương trực tiếp trao đổi, gợi mở, thảo luận.

Ngoài ra, các học viên đã đi nghiên cứu thực tế tại thành phố Hải Phòng và tỉnh Hải Dương, được lãnh đạo địa phương trao đổi về kinh nghiệm lãnh đạo, chỉ đạo công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, phát triển kinh tế - xã hội, du lịch, dịch vụ, thu hút đầu tư, đảm bảo quốc phòng, an ninh...

Tại Lễ bế giảng, Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức Lớp bồi dưỡng đã trao chứng nhận tốt nghiệp cho 49 học viên là cán bộ quy hoạch Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV.

