Thủ tướng: Quyết tâm hoàn thành dự án 500 kV mạch 3 vào tháng 6/2024

Hai người hôn mê sâu do dùng than củi để sưởi ấm ở Thanh Hóa

0

Các bác sĩ khoa Cấp cứu - Hồi sức tích cực 2, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa, vừa tiếp nhận 2 ca bệnh ngộ độc khí CO do đốt than củi để sưởi ấm.