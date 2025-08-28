Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Xã hội

Thủ tướng sắp dự Hội nghị thượng đỉnh hợp tác Thượng Hải

  • Thứ năm, 28/8/2025 13:30 (GMT+7)
  • 60 phút trước

Nhận lời mời của Chính phủ Trung Quốc, Thủ tướng Phạm Minh Chính sẽ tham dự Hội nghị thượng đỉnh Tổ chức Hợp tác Thượng Hải (SCO) 2025 với tư cách khách mời của nước chủ nhà và làm việc tại Trung Quốc từ ngày 31/8 đến 1/9, Bộ Ngoại giao thông báo.

Thu tuong anh 1

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính. Ảnh: VGP

Thời gian qua, quan hệ tổng thể Việt Nam - Trung Quốc duy trì xu thế phát triển tích cực và đạt nhiều kết quả quan trọng.

Từ đầu năm đến nay, trong bối cảnh kỷ niệm 75 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Trung Quốc, hai bên tiếp tục thúc đẩy trao đổi, tiếp xúc cấp cao với nhiều hình thức linh hoạt.

Tổng Bí thư Tô Lâm điện đàm với Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình (ngày 15/1), tuyên bố khởi động Năm giao lưu nhân văn Việt - Trung 2025. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình thăm cấp Nhà nước đến Việt Nam (ngày 14 - 15/4). Thủ tướng Phạm Minh Chính tham dự Diễn đàn WEF Thiên Tân và làm việc tại Trung Quốc (từ ngày 24 - 26/6).

Trong 7 tháng đầu năm nay, kim ngạch thương mại song phương Việt Nam - Trung Quốc đạt 136,47 tỷ USD (tăng 21,3%); trong đó Việt Nam xuất khẩu 35,02 tỷ USD (tăng 7,1%), nhập khẩu 101,4 tỷ USD (tăng 27,1%).

Trong 7 tháng đầu năm nay, Trung Quốc đứng đầu về số dự án đầu tư mới tại Việt Nam với 695 dự án, chiếm 30,83%; đứng thứ hai về tổng số vốn đăng ký với 2,27 tỷ USD, tăng 41,6%.

Cũng trong thời gian này, Việt Nam đón hơn 3,1 triệu lượt khách Trung Quốc, chiếm 25,5% tổng lượt khách quốc tế đến Việt Nam.

Kinh tế Việt Nam: Thăng trầm và Đột phá

Cuốn sách Kinh tế Việt Nam: Thăng trầm và Đột phá của Thủ tướng, Phó Giáo sư Phạm Minh Chính và Vương Quân Hoàng, khái quát bức tranh toàn cảnh nền kinh tế Việt Nam từ khi giành được độc lập tới cuộc khủng hoảng kinh tế năm 2008. Qua đó, giúp bạn đọc hiểu tường tận về một giai đoạn thăng trầm và đột phá của kinh tế nước nhà. Cuốn sách là kết quả của sự đầu tư nghiêm túc với lượng thông tin phong phú, được sưu tầm, tuyển chọn và tính toán từ nhiều nguồn trong nước và nước ngoài trong khoảng thời gian dài.

Thủ tướng trực tiếp kiểm tra công tác ứng phó bão ở các xã ven biển

Sau cuộc họp với các địa phương, Thủ tướng Phạm Minh Chính trực tiếp đi kiểm tra, chỉ đạo công tác ứng phó bão số 5 tại một số địa bàn trọng điểm tỉnh Nghệ An.

06:25 25/8/2025

Thủ tướng yêu cầu tập trung ứng phó khẩn cấp bão số 5

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký Công điện số 143/CĐ-TTg ngày 23/8/2025 yêu cầu các bộ ngành, địa phương tập trung ứng phó khẩn cấp bão số 5 năm 2025.

23:01 23/8/2025

Thủ tướng yêu cầu tập trung ứng phó khẩn cấp bão số 5

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký Công điện số 143/CĐ-TTg ngày 23/8/2025 yêu cầu các bộ ngành, địa phương tập trung ứng phó khẩn cấp bão số 5 năm 2025.

23:01 23/8/2025

https://tienphong.vn/thu-tuong-pham-minh-chinh-sap-du-hoi-nghi-thuong-dinh-hop-tac-thuong-hai-tai-trung-quoc-post1773260.tpo

Bình Giang/Tiền Phong

Thủ tướng Chính phủ Tô Lâm Hội nghị thượng đỉnh hợp tác Thượng Hải

  • Tô Lâm

    Tô Lâm

    Ông Tô Lâm là Bộ trưởng Công an; Ủy viên Bộ Chính trị khóa XII, Ủy viên Trung ương Đảng khóa XI, XII; đại biểu Quốc hội khóa XIV. Ông từng giữ chức vụ Tổng cục trưởng Tổng cục An ninh I, thứ trưởng Bộ Công an. Ông được phong hàm thiếu tướng (2007), trung tướng (2010), thượng tướng Công an nhân dân (2014).

    • Chức vụ: Bộ trưởng Công an
    • Năm sinh: 1957
    • Quê quán: Hưng Yên
    • Học vị, học hàm: Giáo sư ngành khoa học an ninh, Tiến sĩ luật

Đọc tiếp

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý