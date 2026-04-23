Thủ tướng phê chuẩn kết quả bầu Chủ tịch và 8 Phó chủ tịch TP Đà Nẵng

Ngày 23/4, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đã ký các quyết định phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Chủ tịch, Phó chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng nhiệm kỳ 2026-2031.

Cụ thể, tại Quyết định số 729/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng nhiệm kỳ 2026-2031 đối với ông Nguyễn Mạnh Hùng, Phó Bí thư Thành ủy Đà Nẵng nhiệm kỳ 2025-2030.

Trước đó, ngày 14/4, HĐND thành phố Đà Nẵng đã bầu ông Nguyễn Mạnh Hùng, Phó Bí thư Thành ủy giữ chức Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng nhiệm kỳ 2026-2031.

Đồng thời, tại Quyết định số 727/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng nhiệm kỳ 2026-2031, bao gồm:

Ông Hồ Kỳ Minh, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng nhiệm kỳ 2025-2030, Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng nhiệm kỳ 2021-2026.

Ông Phan Thái Bình, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng nhiệm kỳ 2025-2030, Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng nhiệm kỳ 2021-2026.

Ông Trần Nam Hưng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng nhiệm kỳ 2025-2030, Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng nhiệm kỳ 2021-2026.

Ông Trần Chí Cường, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Đà Nẵng nhiệm kỳ 2025-2030, Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng nhiệm kỳ 2021-2026.

Ông Lê Quang Nam, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Đà Nẵng nhiệm kỳ 2025-2030, Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng nhiệm kỳ 2021-2026.

Ông Trần Anh Tuấn, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Đà Nẵng nhiệm kỳ 2025-2030, Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng nhiệm kỳ 2021-2026.

Ông Hồ Quang Bửu, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Đà Nẵng nhiệm kỳ 2025-2030, Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng nhiệm kỳ 2021-2026.

Bà Nguyễn Thị Anh Thi, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Đà Nẵng nhiệm kỳ 2025-2030, Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng nhiệm kỳ 2021-2026.