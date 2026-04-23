Thủ tướng phê chuẩn kết quả bầu Chủ tịch và 8 Phó chủ tịch TP Đà Nẵng

  • Thứ năm, 23/4/2026 18:35 (GMT+7)
Ngày 23/4, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đã ký các quyết định phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Chủ tịch, Phó chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng nhiệm kỳ 2026-2031.

Cụ thể, tại Quyết định số 729/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng nhiệm kỳ 2026-2031 đối với ông Nguyễn Mạnh Hùng, Phó Bí thư Thành ủy Đà Nẵng nhiệm kỳ 2025-2030.

Trước đó, ngày 14/4, HĐND thành phố Đà Nẵng đã bầu ông Nguyễn Mạnh Hùng, Phó Bí thư Thành ủy giữ chức Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng nhiệm kỳ 2026-2031.

Ông Nguyễn Mạnh Hùng được HĐND thành phố bầu giữ chức Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng nhiệm kỳ 2026-2031. Ảnh: Zing.

Đồng thời, tại Quyết định số 727/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng nhiệm kỳ 2026-2031, bao gồm:

Ông Hồ Kỳ Minh, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng nhiệm kỳ 2025-2030, Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng nhiệm kỳ 2021-2026.

Ông Phan Thái Bình, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng nhiệm kỳ 2025-2030, Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng nhiệm kỳ 2021-2026.

Ông Trần Nam Hưng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng nhiệm kỳ 2025-2030, Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng nhiệm kỳ 2021-2026.

Ông Trần Chí Cường, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Đà Nẵng nhiệm kỳ 2025-2030, Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng nhiệm kỳ 2021-2026.

Ông Lê Quang Nam, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Đà Nẵng nhiệm kỳ 2025-2030, Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng nhiệm kỳ 2021-2026.

Ông Trần Anh Tuấn, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Đà Nẵng nhiệm kỳ 2025-2030, Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng nhiệm kỳ 2021-2026.

Ông Hồ Quang Bửu, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Đà Nẵng nhiệm kỳ 2025-2030, Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng nhiệm kỳ 2021-2026.

Bà Nguyễn Thị Anh Thi, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Đà Nẵng nhiệm kỳ 2025-2030, Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng nhiệm kỳ 2021-2026.

Luân Dũng/Tiền Phong

    Bo Noi vu de xuat tang luong huu tu 1/7 hinh anh

    Bộ Nội vụ đề xuất tăng lương hưu từ 1/7

    32 phút trước 19:23 23/4/2026

    0

    Bộ Nội vụ đề xuất quy định, từ ngày 1/7/2026 điều chỉnh tăng thêm 8% trên mức lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng của tháng 6/2026.

