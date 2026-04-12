Thủ tướng: Phát triển VNeID thành kênh giao tiếp Nhà nước với dân

  Chủ nhật, 12/4/2026 18:07 (GMT+7)
Thủ tướng yêu cầu nâng cấp hệ thống định danh và xác thực điện tử, phát triển VNeID thành nền tảng quốc gia, kênh giao tiếp chính xác giữa Nhà nước với người dân.


Sáng 12/4, Thủ tướng Lê Minh Hưng dự lễ kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống (18/4/1946-18/4/2026) và trao Huân chương Hồ Chí Minh tặng lực lượng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội, Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất tặng Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội.

Thủ tướng Lê Minh Hưng duyệt Đội danh dự Công an Nhân dân Việt Nam. Ảnh: VGP.

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, Thủ tướng ghi nhận lực lượng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội đã tạo bước chuyển căn bản sang quản lý số, quản trị số, phục vụ số; hình thành phương thức quản lý hiện đại dựa trên dữ liệu, kết nối, chia sẻ và xác thực điện tử; tạo nền tảng để cắt giảm thủ tục, giảm giấy tờ, giảm thời gian, chi phí cho người dân, doanh nghiệp.

"Đây là đóng góp rất to lớn đối với quá trình đổi mới phương thức quản trị quốc gia, xây dựng nền hành chính hiện đại, xây dựng Chính phủ số, xã hội số, công dân số", Thủ tướng nhấn mạnh.

Theo Thủ tướng, trong kỷ nguyên phát triển mới của đất nước, sự phát triển của khoa học công nghệ đặt ra những yêu cầu cao hơn đối với chất lượng phương thức quản trị, nền hành chính hiện đại, minh bạch, hiệu năng, hiệu lực và hiệu quả, chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp, tạo nền tảng cho phát triển đất nước nhanh, bền vững.

Giao nhiệm vụ cho lực lượng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội thời gian tới, Thủ tướng yêu cầu nghiên cứu, đề xuất hoàn thiện thể chế về quản lý trật tự xã hội, thực hiện phương châm đi trước, mở đường cho đổi mới, bảo đảm kỷ cương, an ninh, an toàn.

Đồng thời, tập trung tháo gỡ các điểm nghẽn, tạo hành lang pháp lý đồng bộ cho quản lý hành chính và quản trị dữ liệu, chuyển đổi số; gắn với cải cách thủ tục hành chính, lấy hiệu quả phục vụ người dân, doanh nghiệp làm thước đo cao nhất.

Thủ tướng lưu ý, lực lượng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội tiếp tục giữ vững vai trò tiên phong, nòng cốt trong chuyển đổi số quốc gia; bảo đảm dữ liệu luôn "đúng, đủ, sạch, sống, thống nhất, dùng chung"; đẩy mạnh việc tích hợp, kết nối và chia sẻ dữ liệu, hình thành hệ sinh thái dữ liệu phục vụ quản lý nhà nước và cung cấp dịch vụ công cho người dân, doanh nghiệp.

"Tiếp tục nâng cấp hệ thống định danh và xác thực điện tử, phát triển VNeID thành nền tảng quốc gia, kênh giao tiếp an toàn, chính xác giữa Nhà nước với người dân, doanh nghiệp", Thủ tướng nêu rõ.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Thủ tướng Lê Minh Hưng trao Huân chương Hồ Chí Minh tặng lực lượng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội. Ảnh: VGP.

Thủ tướng cho biết, trong tuần tới, Thường trực Chính phủ, Thủ tướng sẽ làm việc trực tiếp với một số bộ, đặc biệt là Bộ Tư pháp, Bộ Công an, Bộ Nội vụ và một số bộ, ngành có liên quan để quyết liệt triển khai chỉ đạo của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm về cải cách, cắt giảm thủ tục hành chính, ngành nghề kinh doanh có điều kiện và điều kiện kinh doanh.

Việc này, theo Thủ tướng, nhằm bảo đảm trong tháng 4, các bộ, ngành phải chủ động cắt giảm các thủ tục, điều kiện kinh doanh theo đúng kết luận, chỉ đạo của Trung ương.

Là một trong những cơ quan tham mưu cho Bộ Công an, Chính phủ, Thủ tướng yêu cầu lực lượng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội chủ động rà soát, tham mưu cho Chính phủ, Thủ tướng chỉ đạo các bộ, ngành khẩn trương thực hiện việc này, tạo điều kiện thuận lợi, giảm chi phí cho người dân và doanh nghiệp.

Trong tâm quan trọng khác được Thủ tướng đề cập là tiếp tục đổi mới hơn nữa tư duy, phương pháp làm việc, chuyển mạnh từ "quản lý" sang "quản trị quốc gia hiện đại", từ xử lý theo lối hành chính sang tác phong chuyên nghiệp, hiện đại, khoa học, dựa trên dữ liệu.

Thủ tướng Lê Minh Hưng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Duy Ngọc, Bộ trưởng Công an Lương Tam Quang trao bức tượng "Bác Hồ về thăm quê" - quà của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tặng lực lượng. Ảnh: VGP.

Người đứng đầu Chính phủ nhấn mạnh coi trọng và đề cao nhiệm vụ bảo vệ an ninh mạng, an toàn hệ thống, an toàn dữ liệu, bảo vệ dữ liệu cá nhân, bảo vệ bí mật nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân; vừa phát triển mạnh mẽ các tiện ích số, dịch vụ số, vừa giữ vững an ninh, an toàn, trật tự, chủ quyền quốc gia trong không gian số.

Thủ tướng Lê Minh Hưng tin tưởng và kỳ vọng lực lượng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội tiếp tục phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu, đi đầu, lập nhiều thành tích xuất sắc hơn nữa, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao; góp phần bảo vệ vững chắc an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, hiện đại hóa phương thức quản trị quốc gia, xây dựng nền hành chính phục vụ, vì sự phát triển nhanh và bền vững của đất nước.

hôm qua





Anh Văn/VTC News

(Znews đặt lại tiêu đề bài viết)

