Thủ tướng Phạm Minh Chính làm việc với Thường vụ Quân ủy Trung ương

Chiều 4/4, tại trụ sở Bộ Quốc phòng, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì làm việc với Thường vụ Quân ủy Trung ương về nhiệm vụ quân sự, quốc phòng.

Dự hội nghị có các đồng chí: Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; Lê Hoài Trung, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao; Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị; Đại tướng Nguyễn Tân Cương, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Tổng Tham mưu trưởng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; Thượng tướng Nguyễn Quang Ngọc, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; Thượng tướng Đỗ Xuân Tụng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị.

Tại hội nghị, Đại tướng Phan Văn Giang nhấn mạnh những tháng đầu năm 2026, Bộ Quốc phòng triển khai đồng bộ các giải pháp, nỗ lực phấn đấu, vượt qua khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ quân sự, quốc phòng. Chủ động nghiên cứu, kịp thời tham mưu, báo cáo lãnh đạo Đảng, Nhà nước về chủ trương, giải pháp chiến lược, cơ bản, lâu dài bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, biên giới; xây dựng, triển khai hiệu quả các nghị quyết, chiến lược, đề án, hệ thống pháp luật về quân sự, quốc phòng.

Phát biểu kết luận hội nghị, Thủ tướng Phạm Minh Chính biểu dương, ghi nhận, đánh giá cao Bộ Quốc phòng, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Quân ủy Trung ương, đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ những tháng đầu năm 2026.

Trước tình hình thế giới diễn biến phức tạp, khó lường, Thủ tướng yêu cầu Bộ Quốc phòng tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các chỉ đạo của đồng chí Tô Lâm, Tổng Bí thư, Bí thư Quân ủy Trung ương tại Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân đội lần thứ XII, tại Phiên họp Quân ủy Trung ương lần thứ 15, nhất là tại Hội nghị lần thứ hai Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV; cũng như “quyết tâm nghiên cứu, sản xuất vũ khí trang bị tiên tiến, hiện đại”, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm 2026.

Thủ tướng nhấn mạnh, Bộ Quốc phòng cần tiếp tục nâng cao năng lực nghiên cứu, dự báo, đánh giá tình hình, tham mưu với Đảng, Nhà nước hoạch định đúng đắn chủ trương, sách lược quân sự, quốc phòng đáp ứng nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc cả trước mắt và lâu dài; kịp thời xử lý thắng lợi các tình huống, không để bị động, bất ngờ. Cùng với đó, tiếp tục triển khai linh hoạt, thực chất, hiệu quả các hoạt động đối ngoại quốc phòng; phát huy phương châm tự chủ, tự lực, tự cường thực hiện các nhiệm vụ công nghiệp quốc phòng, công tác hậu cần, kỹ thuật.