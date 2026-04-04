Thủ tướng cảm ơn, tri ân lãnh đạo Đảng, Nhà nước cùng Nhân dân

Trong phiên họp cuối cùng của Chính phủ khóa XV, Thủ tướng Phạm Minh Chính trân trọng cảm ơn và tri ân lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các cơ quan trong hệ thống chính trị, toàn thể nhân dân, cộng đồng doanh nghiệp và bạn bè, đối tác quốc tế.

Sáng 4/4, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 3/2026 và Hội nghị trực tuyến Chính phủ với địa phương.

Con thuyền kinh tế - xã hội đã cập bến an toàn

Đây cũng là phiên họp cuối cùng của Chính phủ khóa XV trước khi Quốc hội khóa XVI bầu Chính phủ khóa mới tại Kỳ họp thứ nhất, diễn ra trong những ngày tới.

Cuối phát biểu kết luận phiên họp, Thủ tướng Phạm Minh Chính dành thời gian để trân trọng gửi lời cảm ơn và tri ân đến các đồng chí lãnh đạo, các cơ quan trong hệ thống chính trị, toàn thể nhân dân, cộng đồng doanh nghiệp và bạn bè, đối tác quốc tế.

Thủ tướng nhắc lại, cách đây đúng 5 năm, ngày 5/4/2021, ông được bầu giữ chức Thủ tướng Chính phủ và ngày 6/4/2021, Chính phủ được kiện toàn.

Theo Thủ tướng, trong 5 năm qua, tình hình có thời cơ, thuận lợi và khó khăn, thách thức đan xen, nhưng nhìn chung thách thức, khó khăn nhiều hơn là thời cơ và thuận lợi.

Dù phải vượt qua nhiều "cơn gió ngược", nhưng con thuyền kinh tế - xã hội của đất nước đã cập bến an toàn, cơ bản đạt được các mục tiêu đã đề ra như đánh giá của Trung ương, Quốc hội và các cơ quan.

Thủ tướng khẳng định, kết quả đó là nhờ sự nỗ lực của các bộ, các ngành, địa phương, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trong và ngoài nước, đặc biệt là các thành viên Chính phủ, đồng thời có sự giúp đỡ, lãnh đạo thường xuyên, trực tiếp của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, của Tổng Bí thư và lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Tin tưởng Chính phủ nhiệm kỳ mới

Nhân dịp này, thay mặt Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính bày tỏ sự biết ơn sâu sắc nhất đến Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, đồng chí Tổng Bí thư, lãnh đạo chủ chốt và lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các cơ quan, đơn vị, địa phương và toàn thể nhân dân; các cơ quan báo chí, nhà báo, phóng viên luôn sát cánh, chia sẻ ngọt bùi cùng với Chính phủ, các thành viên Chính phủ trong những lúc khó khăn, gian khổ và thách thức.

Thủ tướng gửi lời tri ân đến cộng đồng doanh nghiệp trong và ngoài nước đã đồng hành cùng với Chính phủ trong những năm vừa qua; cảm ơn bạn bè, đối tác quốc tế về sự giúp đỡ rất hiệu quả đối với Việt Nam trong những lúc khó khăn về vaccine, xăng dầu…

Đặc biệt, Thủ tướng gửi lời tri ân, cảm ơn đến nhân dân cả nước đã chia sẻ, giúp đỡ, ủng hộ Chính phủ trong suốt 5 năm vừa qua và trong suốt quá trình trưởng thành, lớn mạnh của Chính phủ trong hơn 80 năm từ khi thành lập đến nay.

Thủ tướng cũng cảm ơn những đóng góp và chúc mừng 5 cơ quan trước đây thuộc Chính phủ vừa được chuyển sang là đơn vị sự nghiệp của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, mong muốn và tin tưởng các cơ quan sẽ tiếp tục hoàn thành tốt nhiệm vụ phục vụ Đảng, Nhà nước và nhân dân.

Thủ tướng tin tưởng và hy vọng, Chính phủ mới của nhiệm kỳ tới sẽ tiếp tục kế thừa, tôn trọng, phát huy truyền thống tốt đẹp của Chính phủ qua các thời kỳ, khắc phục những hạn chế, bất cập để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó, với tinh thần kết quả của năm sau, của nhiệm kỳ sau phải cao hơn năm trước, nhiệm kỳ trước.