Thủ tướng yêu cầu tập trung bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia

Ngày 4/4 tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì Hội nghị trực tuyến Chính phủ với địa phương. Tại phiên họp, Thủ tướng đặc biệt nhấn mạnh tập trung bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia cả trước mắt và lâu dài, nhất là bảo đảm nguồn cung dầu thô, khí đốt.

Tại Hội nghị, Bộ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Văn Thắng báo cáo về tình hình kinh tế - xã hội tháng 3 và quý I/2026, theo đó tổng sản phẩm trong nước quý I/2026 ước tăng 7,83%. Cả ba khu vực kinh tế đều duy trì tăng trưởng khá. Tăng trưởng quý I đạt 9,1%, mặc dù thấp hơn so với kịch bản nhưng là kết quả đáng khích lệ trong bối cảnh thế giới rất khó khăn hiện nay.

Có 23/34 địa phương tăng trưởng GRDP quý I từ 8% trở lên, trong đó có 4 địa phương tăng trưởng 2 "con số" là Hà Tĩnh, Ninh Bình, Hải Phòng và Hưng Yên.

Cũng theo Bộ Tài chính, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 3/2026 tăng 1,23%, các yếu tố tác động tăng chính bao gồm nhà ở và vật liệu xây dựng, hàng ăn và dịch vụ ăn uống, giáo dục.

Lạm phát cơ bản bình quân quý I/2026 tăng 3,63%. Giá vàng trong nước tiếp tục tăng mạnh, bình quân quý I tăng 82,70% so với cùng kỳ. Tỷ giá USD trong nước cơ bản ổn định. Chỉ số giá sản xuất và giá nguyên nhiên vật liệu đều tăng so với cùng kỳ.

Bộ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Văn Thắng báo cáo kết quả kinh tế xã hội quý I/2026

Trước tình hình giá xăng dầu thế giới tăng cao, Chính phủ đã ban hành đồng bộ các giải pháp ổn định giá xăng dầu trong nước: Nghị định 72 ngày 09/3 giảm thuế nhập khẩu ưu đãi đối với xăng dầu từ 10%, 7%, 3% về 0%; Quyết định 482 ngày 26/3 giảm thuế bảo vệ môi trường đối với xăng, dầu diesel về 0 đồng/lít và nhiên liệu bay giảm 1.500 đồng/lít, đồng thời giảm thuế tiêu thụ đặc biệt đối với xăng về 0%, hiệu lực từ ngày 26/3 đến 15/4; quyết định 483 ngày 27/3 bổ sung 8.000 tỷ đồng cho Quỹ Bình ổn giá xăng dầu từ nguồn tăng thu ngân sách trung ương năm 2025.

Bộ trưởng Nguyễn Văn Thắng cũng chỉ rõ những yếu tố tác động đến lạm phát năm 2026 như: Áp lực tăng giá gia tăng do biến động đột ngột giá năng lượng từ xung đột Trung Đông, qua đó tác động lan tỏa đến chi phí vận tải, logistics và giá hàng hóa đầu vào sản xuất. Bên cạnh đó, việc đẩy mạnh giải ngân đầu tư công và sôi động của thị trường bất động sản có thể đẩy giá vật liệu xây dựng tăng.

"Nền kinh tế nước ta chịu tác động không nhỏ từ bên ngoài, nhất là trong tháng 3 do xung đột tại Trung Đông. Nếu xung đột tiếp tục kéo dài, nền kinh tế dự báo sẽ chịu ảnh hưởng lớn hơn. Tăng trưởng, ổn định kinh tế vĩ mô cơ bản chịu nhiều tác động từ bên ngoài. Thị trường tiền tệ, tỷ giá tiếp tục chịu áp lực từ bên ngoài. Hệ thống ngân hàng chịu áp lực thanh khoản. Tại nhiều ngân hàng thương mại lớn, lãi suất huy động và cho vay ở các kỳ hạn bao gồm cho vay vốn lưu động phục vụ cho sản xuất kinh doanh tiếp tục điều chỉnh tăng. Dự báo tiếp tục khó khăn hơn trong thời gian tới do tác động xung đột tại Trung Đông. Trong khi phát hành trái phiếu Chính phủ khó khăn, lãi suất cao", Bộ trưởng Bộ Tài chính nêu.

Nhấn mạnh các giải pháp đảm bảo an ninh năng lượng, Quyền Bộ trưởng Bộ Công Thương Lê Mạnh Hùng cho rằng: "Giải pháp thứ nhất là bảo đảm về an ninh năng lượng, về dài hạn phấn đấu đến năm 2030 giảm mức nhập siêu, nhập khẩu ròng năng lượng của Việt Nam từ 44% xuống còn 30%. Thứ hai, điều hành hệ thống điện linh hoạt, hiệu quả để đảm bảo đủ điện cho nền kinh tế trong điều kiện các nguồn điện nền đang rất khó khăn. Thứ ba, bám sát diễn biến tình hình cung cầu xăng dầu để mà bảo đảm nguồn cung trong nước, đặc biệt triển khai lộ trình về hệ thống dự trữ năng lượng quốc gia để chuyển đổi linh hoạt giữa các nguồn dự trữ và đẩy mạnh tiết kiệm năng lượng".

Tại phiên họp, đại diện UBND TP. Hồ Chí Minh và UBND TP. Hà Nội nhấn mạnh những kết quả đạt được trong Quý I/2026.

Để thúc đẩy tăng trưởng thời gian tới, TP. Hồ Chí Minh tập trung vào các động lực mới là Trung tâm Tài chính Quốc tế, hệ thống cảng biển, khu thương mại tự do, phát triển công nghiệp công nghệ cao, bán dẫn và trung tâm dữ liệu và trí tuệ nhân tạo.

TP Hồ Chí Minh cũng tập trung cắt giảm, đảm bảo các chỉ tiêu 30% thời gian giải quyết thủ tục hành chính. Triển khai quy hoạch tổng thể thành phố, tăng tốc đầu tư kết cấu hạ tầng chiến lược, hạ tầng giao thông đô thị, phát triển nhà ở xã hội...

TP Hà Nội tiếp tục thắt chặt kỷ cương, kỷ luật, đề cao vai trò người đứng đầu, triển khai hệ thống quản trị hiện đại theo hướng tích hợp với đánh giá theo KPI. Tiếp tục tập trung vào các động lực tăng trưởng như đẩy mạnh triển khai hạ tầng chiến lược, thúc đẩy kết cấu hạ tầng đô thị quy mô lớn, đặc biệt là hệ thống đường sắt đô thị, xử lý các điểm nghẽn của thành phố và khai thác dữ liệu, nâng cao ngành dịch vụ chất lượng cao, phát triển công nghiệp văn hóa, kinh tế di sản; đẩy mạnh cải cách hành chính, tiếp tục phân cấp ủy quyền triệt để, hướng tới 100% hồ sơ trực tuyến toàn trình vào tháng 4/2026; đảm bảo chính sách an dân, phúc lợi xã hội, động viên người dân ủng hộ các chính sách của Thủ đô trong giai đoạn sắp tới.

Là tỉnh đạt tăng trưởng 11,63% đứng thứ 2 cả nước trong quý I/2026, Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình Nguyễn Thanh Bình nêu kinh nghiệm: "Kiên định mục tiêu, giữ vững bản lĩnh để chủ động vượt qua những khó khăn, thách thức và đặt mục tiêu cao đi đôi với quản trị mục tiêu một cách chặt chẽ và bám việc ngay từ đầu, phấn đấu đạt đúng mục tiêu đã đề ra.

Trong chỉ đạo điều hành phải quyết liệt và sâu sát thực tiễn, linh hoạt và chủ động thích ứng, kịp thời tháo gỡ những khó khăn, nhất là những vấn đề mới, phức tạp và chưa có tiền lệ để tổ chức thực hiện theo phương châm: "Rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ thời gian và rõ kết quả". Cần phải tăng cường phân cấp, phân quyền, chủ động hướng dẫn chính quyền cơ sở gắn với việc giám sát kết quả để thực hiện".

Phát biểu tại phiên họp, Thủ tướng Phạm Minh Chính nêu rõ: đây là phiên họp cuối của nhiệm kỳ và là quý I/2026. Thủ tướng chúc mừng 5 cơ quan thuộc Chính phủ gồm Đài Tiếng nói Việt Nam, Thông tấn xã Việt Nam, Đài Truyền hình Việt Nam, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam và Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam vừa chuyển sang trực thuộc Ban Chấp hành Trung ương.

"Chúc mừng các đồng chí có những thay đổi mới, tạo điều kiện thuận lợi để thể hiện năng lực, trình độ và khả năng. Chính phủ cũng thể hiện sự biết ơn của các cơ quan, đội ngũ cán bộ, các đồng chí lãnh đạo qua các thời kỳ của 5 cơ quan đã đồng cam, cộng khổ, chia sẻ ngọt bùi với Chính phủ để phục vụ đắc lực hiệu quả cho đường lối chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước trong suốt nhiều thập kỷ vừa qua... như Thông tấn xã Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam là 81 năm thành lập. Qua đây Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ cũng gửi lời cảm ơn đến tất cả các anh chị em, cán bộ công nhân viên chức của các cơ quan này. Mong các đồng chí tiếp tục phát huy tinh thần sáng tạo đổi mới, truyền thống tốt đẹp của mình và khắc phục hạn chế bất cập, tiếp tục phát huy tốt nhất năng lực, bản lĩnh, trí tuệ tốt hơn nữa cho Đảng và cho Nhà nước, cho Nhân dân”, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh.

Ghi nhận những kết quả nổi bật trong quý I/2026, Thủ tướng cho rằng bối cảnh tình hình khó khăn phức tạp nhưng cũng là thời cơ để chuyển đổi trạng thái, xoay chuyển tình thế, quản lý rủ ro. Với tinh thần biến rủi ro, thách thức, khó khăn thành cơ hội tái cơ cấu nền kinh tế. Đề nghị kiên định mục tiêu tăng trưởng "2 con số" gắn với ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế, tạo thế, tạo lực, tạo đà cho cả năm 2026 và những năm tiếp theo.

"Thúc đẩy quyết liệt đầu tư công, bảo đảm giải ngân 100%. Khẩn trương phê duyệt, triển khai các chương trình, dự án KHCN, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh; kiên quyết không để tình trạng đã bố trí vốn mà không triển khai thực hiện. Đẩy nhanh khởi công, xây dựng các dự án thành phần 2, 3 các các tuyến đường sắt kết nối với Trung Quốc. Tập trung giải quyết vướng mắc pháp lý các dự án tồn đọng kéo dài, góp phần giải phóng nguồn lực, không để tiếp tục lãng phí. Thúc đẩy tiêu dùng hàng Việt Nam, giảm thuế, phí...", Thủ tướng yêu cầu.

Đồng thời, Thủ tướng cũng đề nghị nâng cao năng lực dự báo chiến lược, tự chủ chiến lược, khả năng cạnh tranh và sức chống chịu của nền kinh kế; tiếp tục phối hợp chặt chẽ, thực hiện chính sách tiền tệ chủ động, linh hoạt, kịp thời, hiệu quả gắn với chính sách tài khoá mở rộng hợp lý, có trọng tâm, trọng điểm. Quản lý thị trường, giá cả, thực hiện nghiêm các quy định về kê khai, niêm yết giá; xử lý nghiêm vi phạm...

Giao việc cụ thể cho các bộ, ngành, Thủ tướng đặc biệt nhấn mạnh tập trung bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia cả trước mắt và lâu dài, nhất là bảo đảm nguồn cung dầu thô, khí đốt. Thủ tướng giao Bộ Công Thương bảo đảm cung ứng đủ điện, xăng dầu cho sản xuất kinh doanh và đời sống, tuyệt đối không để thiếu điện.

Thủ tướng cũng giao Bộ Xây dựng tiếp tục thực hiện các giải pháp phát triển thị trường bất động sản an toàn, lành mạnh, hiệu quả, bền vững; Bộ Tài chính quyết liệt thúc đẩy phân bổ, giải ngân vốn đầu tư công. Bộ Công Thương tăng cường xúc tiến thương mại, tận dụng hiệu quả thị trường truyền thống, đa dạng hóa thị trường xuất khẩu. Bộ Khoa học và Công nghệ chủ trì thúc đẩy khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, phát triển kinh tế số, xã hội số; Quyết liệt cắt giảm 50% thời gian giải quyết, 50% chi phí tuân thủ tục hành chính của năm 2026. Củng cố, tăng cường quốc phòng, an ninh; giữ vững trật tự an toàn xã hội; đẩy mạnh đối ngoại và hội nhập quốc tế.

Thủ tướng khẳng định trong nhiệm kỳ năm qua, thời cơ, thuận lợi, khó khăn, thách thức đan xen. Nhìn chung, khó khăn, thách thức nhiều hơn thời cơ, thuận lợi nhưng Chính phủ đã vượt qua nhiều “cơn gió ngược”, “con thuyền” kinh tế xã hội của đất nước cập bến an toàn. Thủ tướng Phạm Minh Chính bày tỏ sự biết ơn sâu sắc nhất đối với Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, đồng chí Tổng Bí thư, các đồng chí Lãnh đạo chủ chốt của Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các thành viên Chính phủ, các cơ quan đơn vị, địa phương, nhân dân, cộng đồng doanh nghiệp, bạn bè quốc tế đã chia sẻ, giúp đỡ, ủng hộ Chính phủ suốt nhiệm kỳ 5 năm qua cũng như hơn 80 năm qua. Thủ tướng tin tưởng, hy vọng, Chính phủ nhiệm kỳ mới kế thừa, tôn trọng, phát huy truyền thống tốt đẹp Chính phủ qua các thời kỳ, khắc phục các hạn chế, bất cập, hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và Nhân dân giao phó với tinh thần “năm sau cao hơn năm trước, nhiệm kỳ sau cao hơn nhiệm kỳ trước”.