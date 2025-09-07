Chiều 7/9, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì cuộc họp với Hội đồng Tư vấn chính sách để nghe các ý kiến góp ý về ứng phó với các thách thức hiện nay trong khu vực và trên thế giới.



Thủ tướng Phạm Minh Chính làm việc với Hội đồng Tư vấn chính sách. Ảnh: VGP/Nhật Bắc.

Dự cuộc làm việc có các Phó thủ tướng Chính phủ: Hồ Đức Phớc, Nguyễn Chí Dũng; lãnh đạo các bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; các thành viên Hội đồng Tư vấn chính sách.

Trong phát biểu đề dẫn, thông tin với Hội đồng về tình hình quốc tế, nhất là các nền kinh tế lớn và tác động đến Việt Nam, Thủ tướng Phạm Minh Chính cho biết, để đạt 2 mục tiêu chiến lược 100 năm, nước ta đã, đang và sẽ triển khai nhiều chương trình, chiến lược quan trọng như: Sắp xếp đơn vị hành chính, tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp; thực hiện các nghị quyết "trụ cột".

Cùng với đó, triển khai nhiều công trình mang tính chuyển đổi trạng thái, xoay chuyển tình thế như đường sắt tốc độ cao, đường sắt liên vận, điện hạt nhân, Trung tâm tài chính quốc tế, Trung tâm thương mại tự do. Thực hiện các chính sách an sinh xã hội đảm bảo mọi người dân đều có nơi ở, học sinh được học hành, không ai bị bỏ lại phía sau như: Xây dựng 1 triệu căn nhà ở xã hội; xoá nhà tạm, nhà dột nát; xây dựng các trường học khu vực biên giới đất liền; miễn học phí, hỗ trợ ăn trưa cho học sinh...

Nhấn mạnh nhiệm vụ trong năm 2025 phấn đấu đạt mục tiêu tăng trưởng 8,3-8,5% và 2 con số trong những năm tiếp theo, Thủ tướng cho biết, đây là nhiệm vụ nặng nề, nhưng không thể không làm. Chính phủ luôn cầu thị lắng nghe các ý kiến đóng góp về các giải pháp, nhất là giải pháp đột phá để đạt được mục tiêu đề ra và Hội đồng Tư vấn chính sách là một kênh chất lượng.

Tiến sĩ Nguyễn Sĩ Dũng, nguyên Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, Thành viên Hội đồng Tư vấn chính sách phát biểu. Ảnh: VGP/Nhật Bắc.

Các động lực tăng trưởng mới và chất lượng tăng trưởng được thúc đẩy

Tại cuộc làm việc, các thành viên Hội đồng Tư vấn chính sách đã thảo luận, phân tích tình hình, đưa ra nhận định và đề xuất giải pháp, nhất là nhằm giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kích cầu tiêu dùng và vận hành chính quyền địa phương 2 cấp hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả.

Về kinh tế vĩ mô, các thành viên Hội đồng Tư vấn chính sách nhận định, hiện nay kinh tế vĩ mô cơ bản ổn định, trong đó tăng trưởng tín dụng cơ bản phù hợp với tốc độ tăng trưởng kinh tế, dòng vốn vẫn cơ bản tập trung vào lĩnh vực sản xuất kinh doanh, tỷ lệ nợ công/GDP trong ngưỡng an toàn...

Năm 2025, các động lực tăng trưởng mới và chất lượng tăng trưởng được thúc đẩy nhờ tác động cộng hưởng của cải cách thể chế, chống lãng phí, cải thiện môi trường kinh doanh, tăng chi cho nghiên cứu và phát triển (R&D), tăng tốc chuyển đổi kép xanh - số, đột phá phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo; ước tính với mức tăng năng suất lao động 6,5-7%, đóng góp TFP ở mức 48-50%, ICOR ở mức 4-5 lần, các động lực tăng trưởng mới sẽ giúp GDP tăng thêm 1-1,5 điểm %.

Hiện Việt Nam đang đặt mục tiêu tăng trưởng GDP khoảng 8,3-8,5% trong năm 2025 và hai con số giai đoạn 2026-2030. So sánh với một số nền kinh tế trong giai đoạn phát triển thần kỳ như Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc, Đài Loan (Trung Quốc) thì dự kiến mức tăng trưởng và lạm phát của Việt Nam giai đoạn tới là phù hợp.

Tuy nhiên, một số lĩnh vực như tỷ giá, giá vàng, chứng khoán, bất động sản đòi hỏi sự quan tâm lớn hơn. Hội đồng đề nghị kiên định mục tiêu tăng trưởng đi đôi với kiểm soát rủi ro, an toàn, bao trùm và bền vững, trong đó lưu tâm đến chất lượng tăng trưởng và ổn định vĩ mô.

Đối với vấn đề kích cầu tiêu dùng, các thành viên Hội đồng cho rằng, các động lực tăng trưởng cả từ phía cung và phía cầu cần được làm mới và khai thác hiệu quả; kích cầu tiêu dùng bằng các giải pháp về tài khoá, tiền tệ và các giải pháp khác.

Về vận hành chính quyền địa phương 2 cấp, Hội đồng đề xuất cần chú trọng xây dựng quy trình công việc rõ ràng; ban hành tài liệu đào tạo cho cán bộ xã, phường và tài liệu hướng dẫn quy trình, thủ tục cho người dân; việc chuyển giao chức năng, nhiệm vụ cho phường, xã cần đi kèm với chuyển giao cán bộ đã từng đảm nhận công việc đó ở cấp quận, huyện trước đây. Đẩy nhanh tiến độ chuyển đổi số, trong đó có việc liên thông dữ liệu; thống nhất nền tảng dùng chung trong giải quyết dịch vụ công liên thông; chú trọng việc điều chỉnh các quy hoạch để có căn cứ triển khai các công việc khác; có phương án khắc phục tình trạng quá tải trong xử lý công việc ở cấp xã...

Hội đồng cũng chỉ rõ, hộ kinh doanh là một trụ cột không thể thiếu của nền kinh tế, đóng góp lớn cho GDP, tạo việc làm cho hàng triệu lao động, mang lại sự linh hoạt và năng động cho nền kinh tế, đáp ứng nhu cầu tiêu dùng địa phương, đồng thời giúp bảo tồn các giá trị văn hóa truyền thống. Do vậy, cần nâng cao nhận thức, hỗ trợ khu vực này thực chất, hiệu quả cả về cơ sở vật chất lẫn quy trình...

PGS.TS Trần Đình Thiên, nguyên Viện trưởng Viện Kinh tế Việt Nam, thành viên Hội đồng Tư vấn chính sách phát biểu. Ảnh: VGP/Nhật Bắc.

Phản ứng chính sách chủ động, linh hoạt, kịp thời, hiệu quả

Sau khi nghe ý kiến của các thành viên Hội đồng Tư vấn chính sách , kết luận cuộc họp, Thủ tướng Phạm Minh Chính cảm ơn các ý kiến đóng góp tâm huyết, trách nhiệm, với tư duy, phương pháp luận, cách tiếp cận giải quyết vấn đề khoa học, sát thực tế của các thành viên Hội đồng Tư vấn chính sách.

Thủ tướng cho biết, kinh nghiệm điều hành rất quan trọng là phải luôn giữ vững bản lĩnh, không hoang mang lo sợ, cũng tuyệt đối không lơ là, chủ quan, mất cảnh giác trong mọi tình huống, "lúc thuận lợi phải nghĩ đến lúc khó khăn, lúc êm đẹp phải nghĩ đến khả năng sóng gió", càng áp lực lại càng nỗ lực.

Về vấn đề tác động của chính sách thuế quan Mỹ, Thủ tướng nhất trí với đề xuất của Hội đồng về việc cần tiếp tục đa dạng hoá thị trường, sản phẩm, chuỗi cung ứng với các khu vực, thị trường khác; cơ cấu lại thị trường xuất khẩu phù hợp tình hình; nâng cao chất lượng sản phẩm theo hướng xanh hoá, số hoá, kinh tế tuần hoàn trong xuất nhập khẩu; tăng cường đầu tư ra các nước; có các chính sách giữ chân các nhà đầu tư, khuyến khích họ đầu tư vào công nghệ, chuyển giao công nghệ, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp Việt Nam tham gia chuỗi cung ứng toàn cầu.

Thủ tướng Phạm Minh Chính cảm ơn các ý kiến đóng góp tâm huyết, trách nhiệm, với tư duy, phương pháp luận, cách tiếp cận giải quyết vấn đề khoa học, sát thực tế của các thành viên Hội đồng Tư vấn chính sách. Ảnh: VGP/Nhật Bắc.

Đánh giá cao các ý kiến của Hội đồng về bất động sản và đề nghị Hội đồng nghiên cứu vấn đề này một cách toàn diện hơn, Thủ tướng cho rằng, bất động sản là một động lực cho tăng trưởng, tuy nhiên, hiện nay cũng có một số dấu hiệu không như kỳ vọng. Để thị trường bất động sản phát triển bền vững, cần tiếp tục có giải pháp tổng thể về cung cầu, tài khoá, đất đai...; tích cực xử lý vấn đề liên quan đến pháp lý, tiếp tục xây dựng các chính sách ưu đãi, cắt giảm thủ tục hành chính, đẩy mạnh cung ứng nhà ở xã hội; góp phần giải toả bất động sản cao cấp, kiểm soát tồn kho bất động sản.

Về giải pháp để tăng trưởng cao và bền vững, Thủ tướng đánh giá đây là vấn đề quan trọng. Theo đó, cần tiếp tục mở rộng chính sách tài khoá phù hợp, chính sách tiền tệ phải chủ động linh hoạt, phù hợp, hiệu quả, bám sát thực tiễn để điều hành; đa dạng hóa các nguồn vốn, tăng cường trái phiếu Chính phủ nhiều hơn, tập trung vào các công trình, dự án lớn; điều hành cân bằng, hiệu quả giữa lãi suất và tỉ giá; đẩy mạnh đầu tư công, quyết tâm giải ngân 100% vốn đầu tư công trong năm nay.

Cùng với các chương trình kích cầu tiêu dùng, Thủ tướng nêu rõ, cần đẩy mạnh sản xuất, kinh doanh trong nước, giảm chi phí đầu vào, tăng sức cạnh tranh của hàng hoá; tăng cường xúc tiến thương mại, tổ chức các hội chợ để tăng cường quảng bá, giao lưu hàng hoá, kết nối cung cầu.

Bên cạnh đó, Thủ tướng Phạm Minh Chính cũng nhấn mạnh nhiều nhiệm vụ quan trọng khác như tiếp tục ổn định kinh tế vĩ mô; phản ứng chính sách chủ động, linh hoạt, kịp thời, hiệu quả; tích cực giải quyết các dự án tồn đọng, kéo dài; tăng cường kiểm soát rủi ro của nền kinh tế; tiếp tục nghiên cứu, xây dựng các chính sách thuế phù hợp hơn với tình hình của Việt Nam.

Về các ý kiến của Hội đồng liên quan đến việc triển khai chính quyền địa phương 2 cấp, Thủ tướng nhất trí với đề xuất cần có các giải pháp giải toả áp lực, tăng cường năng lực cho cán bộ cơ sở, đẩy mạnh chuyển đổi số, sắp xếp lại đội ngũ cán bộ hợp lý; triển khai tập huấn cho cán bộ, cái gì cần làm trước thì làm ngay; đồng thời tăng cường kiểm tra, giám sát, tăng cường năng lực toàn diện, xây dựng một số chính sách phù hợp cho trung tâm phục vụ hành chính công; chuyển đổi trạng thái từ quản lý sang chủ động, tích cực kiến tạo, phục vụ; tiếp tục thúc đẩy đổi mới sáng tạo, kiến tạo phát triển ở cơ sở, đẩy mạnh chuyển đổi số.

Thủ tướng nêu rõ, cần đẩy mạnh sản xuất, kinh doanh trong nước, giảm chi phí đầu vào, tăng sức cạnh tranh của hàng hoá. Ảnh: VGP/Nhật Bắc.

Về các kiến nghị chuyển đổi số, Thủ tướng nêu rõ cần tiếp tục hoàn thiện thể chế; phát triển hạ tầng đồng bộ; đào tạo nhân lực; đẩy mạnh bình dân học vụ số..., bởi "Chính phủ số, chính quyền số phải có công dân số".

Về vấn đề phát triển của doanh nghiệp vừa và nhỏ, hộ kinh doanh, Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị các cơ quan, hiệp hội liên quan xuất phát từ thực tiễn, bám sát thực tiễn để tiếp tục nghiên cứu, đề xuất các chính sách phù hợp để thúc đẩy phát triển, trong đó có chính sách về thuế.