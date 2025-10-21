Thủ tướng Phạm Minh Chính gửi điện mừng tân Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae

|
Bà Sanae Takaichi được bầu làm Thủ tướng Nhật Bản trong cuộc họp Hạ viện ở Tokyo ngày 21/10/2025. Ảnh: THX/TTXVN
Cùng ngày, Quyền Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung cũng gửi điện chúc mừng ông Motegi Toshimitsu được bổ nhiệm làm Bộ trưởng Ngoại giao Nhật Bản.
Bà Sanae Takaichi, 64 tuổi, được Quốc hội Nhật Bản bầu làm Thủ tướng trong cuộc bỏ phiếu ngày 21/10, làm nên lịch sử khi trở thành nữ lãnh đạo đầu tiên của đất nước này.
Bà giành chiến thắng sau khi LDP đạt được thỏa thuận liên minh với đối tác mới. Bà Takaichi sẽ thay thế ông Shigeru Ishiba, trở thành Thủ tướng kế nhiệm, chấm dứt khoảng trống chính trị và những tranh cãi kéo dài 3 tháng qua kể từ thất bại của LDP trong cuộc bầu cử hồi tháng 7.
