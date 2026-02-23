Thủ tướng Phạm Minh Chính giao nhiệm vụ cho các bộ ngành sau Tết

Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu các bộ, ngành khẩn trương triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2026 với tinh thần làm quyết liệt ngay từ đầu năm.

Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành "ăn Tết gọn, vào việc ngay" sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán. Ảnh: VGP/Nhật Bắc.

Chiều 22/2 (mùng 6 Tết), Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì cuộc họp của Thường trực Chính phủ đánh giá tình hình Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm sau Tết.

Thủ tướng khẳng định cả nước đã vui Xuân, đón Tết vui tươi, ấm cúng, an toàn, lành mạnh, nghĩa tình theo đúng chỉ đạo; phục vụ tốt chuyến công tác rất thành công của Tổng Bí thư Tô Lâm đến Mỹ; kịp thời giải quyết các vấn đề phát sinh.

Người đứng đầu Chính phủ nhấn mạnh nhiệm vụ năm 2026 rất nặng nề, với mục tiêu đảm bảo ổn định kinh tế vĩ mô; kiểm soát lạm phát; thúc đẩy tăng trưởng; đảm bảo các cân đối lớn; kiểm soát bội chi ngân sách Nhà nước, nợ công, nợ Chính phủ...

Thủ tướng yêu cầu khẩn trương trình ban hành Chỉ thị đôn đốc nhiệm vụ trọng tâm sau Tết với tinh thần “ăn Tết gọn, làm việc sớm, vào việc ngay”.

Thủ tướng Phạm Minh Chính chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương theo dõi sát tình hình trong nước và thế giới để phản ứng linh hoạt; tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính; tiết kiệm, chống lãng phí, cắt giảm chi không cần thiết; đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công, phấn đấu đạt 100%...

Các bộ, ngành, địa phương cần tập trung triển khai Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, các nghị quyết chiến lược của Bộ Chính trị, chỉ đạo của Ban Bí thư, nghị quyết của Quốc hội, Chính phủ và Thủ tướng; chuẩn bị tốt bầu cử Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

Giao nhiệm vụ cho từng bộ ngành, Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu Bộ Tài chính điều hành chính sách tài khóa mở rộng hợp lý, thực hiện tiết kiệm chi 10% ngay từ đầu năm và tăng cường kiểm soát thu chi, chống lãng phí, tiêu cực.

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam phải điều hành chính sách tiền tệ chủ động, linh hoạt, phối hợp chặt chẽ với chính sách tài khóa, định hướng tín dụng vào lĩnh vực ưu tiên, kiểm soát lạm phát và theo dõi sát thị trường vàng.

Bộ Công Thương tập trung quản lý giá cả, thị trường và bảo đảm cung ứng năng lượng. Đồng thời theo dõi tác động phương án thuế quan của Mỹ.

Bộ Nông nghiệp và Môi trường theo dõi sản xuất nông nghiệp, khí tượng, chủ động phòng chống hạn hán, xâm nhập mặn và kiểm tra công trình thủy lợi.

Bộ Xây dựng rà soát các dự án giao thông trọng điểm, khẩn trương thu phí các dự án đã hoàn thành và bảo đảm thông suốt tuyến cao tốc từ Cao Bằng đến Cà Mau.

Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức dạy và học sau Tết, tiếp tục hoàn thiện các vấn đề liên quan sách giáo khoa, cơ sở vật chất và dạy ngoại ngữ.

Bộ Khoa học và Công nghệ triển khai các chương trình theo Nghị quyết 57-NQ/TW và tăng cường kêu gọi trí thức Việt Nam ở nước ngoài đóng góp trong nước.

Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành khác thực hiện nhiệm vụ theo chức năng: Bộ Nội vụ phục vụ công tác bầu cử; Bộ Tư pháp đẩy mạnh truyền thông chính sách và xây dựng pháp luật; Bộ Công an kiểm soát tai nạn giao thông, triển khai Đề án 06 và trấn áp tội phạm; Bộ Quốc phòng giữ vững chủ quyền, xây dựng biên giới hòa bình; Bộ Ngoại giao theo dõi tình hình thế giới, đề xuất phương án phản ứng; Bộ Dân tộc và Tôn giáo thực hiện công tác quản lý nhà nước.

Thanh tra Chính phủ xác định trọng tâm thanh tra, giải quyết dứt điểm khiếu nại của công dân, không để khuyết điểm nhỏ tích tụ thành sai phạm lớn.

Ngoài ra, Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu các tập đoàn, tổng công ty Nhà nước phấn đấu đạt tăng trưởng từ 10% trở lên năm nay.