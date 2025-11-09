Thủ tướng Phạm Minh Chính dự lễ khởi công 72 trường học vùng biên

Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng các Phó Thủ tướng, Bộ trưởng dự lễ khởi công 72 trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở tại các xã biên giới.

Sáng 9/11, lễ khởi công xây dựng 72 trường tại các xã biên giới đất liền được diễn ra. Lễ khởi công do Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trì, truyền hình trực tiếp và trực tuyến tại 14 điểm cầu trên cả nước.

Thủ tướng Phạm Minh Chính dự lễ khởi công tại điểm cầu chính Trường nội trú liên cấp Tiểu học và Trung học cơ sở xã Yên Khương (tỉnh Thanh Hóa).

Các Phó Thủ tướng cùng một số thành viên Chính phủ dự lễ khởi công tại các điểm cầu.

Thủ tướng Phạm Minh Chính tới dự lễ khởi công tại Trường nội trú liên cấp Tiểu học và Trung học cơ sở xã Yên Khương. Ảnh: VGP.

Chương trình xây dựng 100 trường phổ thông nội trú liên cấp tại các xã biên giới là một nhiệm vụ quan trọng, cụ thể hóa chủ trương của Bộ Chính trị và Chính phủ về phát triển giáo dục vùng khó khăn, góp phần củng cố an sinh xã hội, phát triển kinh tế - xã hội và giữ vững an ninh quốc phòng khu vực biên giới. Tổng kinh phí đầu tư cho 100 trường là gần 20.000 tỷ đồng.

Ngày 18/7, Bộ Chính trị ban hành Thông báo số 81 thống nhất chủ trương đầu tư xây dựng 248 trường phổ thông nội trú liên cấp ở 248 xã biên giới đất liền. Trước mắt, thí điểm hoàn thành 100 trường mới xây hoặc cải tạo trong năm 2025, coi đó là hình mẫu để nhân rộng và hoàn tất toàn bộ mục tiêu trong 2-3 năm tiếp theo.

Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình, Bộ trưởng Tư pháp Nguyễn Hải Ninh dự lễ khởi công dự án Trường nội trú liên cấp Tiểu học - THCS Sơn Kim 1, tỉnh Hà Tĩnh. Ảnh: VGP.

Bộ Chính trị nhấn mạnh, việc đầu tư xây dựng trường học cho các xã biên giới đất liền là một nhiệm vụ trọng tâm, quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội và thực hiện chính sách dân tộc nhằm nâng cao dân trí, chất lượng nhân lực, tạo nguồn cán bộ là người dân tộc, địa phương, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho đồng bào vùng biên giới, góp phần củng cố quốc phòng, an ninh.

Bộ Chính trị yêu cầu các trường được đầu tư phải bảo đảm tiêu chuẩn kỹ thuật, quy mô, diện tích trường, lớp; có đủ cơ sở vật chất phục vụ việc học tập, rèn luyện văn hóa, tinh thần, thể chất, điều kiện sinh hoạt và tuyệt đối an toàn.