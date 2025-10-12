Thủ tướng Phạm Minh Chính: Chúng ta phải vượt qua chính mình

Thủ tướng nhắc tới khẩu hiệu "Đổi mới hay là chết" tại thời điểm Đại hội VI và cho rằng, điều này nghĩa là chúng ta phải vượt qua chính mình, vượt qua giới hạn của bản thân mình, thì mới có đổi mới, mới phát triển được...

Chiều 12/10, tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội), sau phiên trù bị buổi sáng, Đại hội đại biểu Đảng bộ Chính phủ lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 tiến hành phiên làm việc buổi chiều.

"Chúng ta phải vượt qua chính mình"

Được tổ chức trong hai ngày 12-13/10, Đại hội có 453 đại biểu chính thức đại diện cho trên 209.000 đảng viên thuộc 2.211 tổ chức cơ sở đảng trong toàn Đảng bộ Chính phủ; cùng khoảng 120 đại biểu khách mời.

Phương châm của Đại hội là: "Đoàn kết kỷ cương - Dân chủ đổi mới - Đột phá phát triển - Gần dân sát dân".

Trong phiên làm việc chiều 12/10, Đại hội tổ chức 15 tổ để thảo luận về các văn kiện Đại hội và dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIV của Đảng; sau đó các đại biểu trình bày tham luận tại hội trường.

Thủ tướng phát biểu thảo luận tại tổ trong phiên làm việc chiều 12/10. Ảnh: Như Ý

Phát biểu thảo luận tại tổ số 1, Thủ tướng Phạm Minh Chính nêu rõ, dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIV của Đảng được xây dựng với rất nhiều điểm mới, theo hướng ngắn gọn hơn, thực chất hơn, tập trung vào những điểm lớn, tính hành động, tính hiệu quả, tính khả thi rất cao.

Thủ tướng nhấn mạnh, nếu không tiếp tục đổi mới thì chúng ta sẽ không thể phát triển được, không thể "tiến xa ra biển lớn, đi sâu vào lòng đất, bay cao lên vũ trụ". Do đó phải đổi mới, đột phá mạnh mẽ hơn nữa, trong đó khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là nền tảng phát triển, là con đường ngắn nhất, nhanh nhất.

Thủ tướng nhắc tới khẩu hiệu "Đổi mới hay là chết" tại thời điểm Đại hội VI và cho rằng, điều này nghĩa là chúng ta phải vượt qua chính mình, vượt qua giới hạn của bản thân mình, thì mới có đổi mới, mới phát triển được...

Thủ tướng Phạm Minh Chính và Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn thảo luận tại tổ. Ảnh: Như Ý

Về kết quả phát triển kinh tế - xã hội 5 năm giai đoạn 2020-2025, các đại biểu cho rằng, trong bối cảnh rất nhiều khó khăn, thách thức, nhiều vấn đề chưa có tiền lệ, nhờ sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị và nhân dân dưới sự lãnh đạo của Đảng, chúng ta dự kiến đạt và vượt 22/26 chỉ tiêu kinh tế-xã hội chủ yếu giai đoạn 2021-2025, trong đó hoàn thành toàn bộ chỉ tiêu về xã hội; các năm 2024-2025 đạt và vượt toàn bộ 15/15 chỉ tiêu kinh tế-xã hội chủ yếu.

Thủ tướng Phạm Minh Chính và các đại biểu tham quan các triển lãm được tổ chức nhân dịp Đại hội. Ảnh: Như Ý

Chỉ đạo quyết liệt, linh hoạt, hiệu quả các nhiệm vụ chiến lược

Về thực hiện nhiệm vụ chính trị, trong nhiệm kỳ, Đảng ủy Chính phủ đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo cấp ủy, tổ chức đảng trực thuộc bám sát chủ trương, đường lối của Đảng, triển khai thực hiện đồng bộ, hiệu quả, toàn diện các nhiệm vụ, giải pháp trên các lĩnh vực;

Đặc biệt, trong hai năm cuối nhiệm kỳ, Đảng ủy Chính phủ đã chỉ đạo quyết liệt, linh hoạt, hiệu quả các nhiệm vụ chiến lược, quyết sách mang tính lịch sử của Đảng, Nhà nước, nhất là sắp xếp, tinh gọn bộ máy, xây dựng mô hình tổ chức chính quyền địa phương hai cấp, các Nghị quyết của Bộ Chính trị trên các lĩnh vực, tạo nền tảng vững chắc đưa đất nước ta bước vào giai đoạn phát triển mới.

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại phiên trù bị. Ảnh: Như Ý

Sáng cùng ngày, Đại hội đại biểu Đảng bộ Chính phủ lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030, đã tiến hành phiên trù bị. Bí thư Đảng ủy Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì phiên họp.

Tại phiên trù bị, Đại hội tiến hành bầu Đoàn Chủ tịch, Đoàn Thư ký, Ban Thẩm tra tư cách đại biểu; thông qua Chương trình làm việc, Quy chế làm việc của Đại hội; thông báo phân công các tổ thảo luận, hướng dẫn thảo luận tại Đại hội và tại các tổ.

Thủ tướng Phạm Minh Chính thăm khu trưng bày Mạng Dịch vụ Đa chuỗi Blockchain Việt Nam (VBSN). Ảnh: Như Ý

Trước khi tiến hành phiên trù bị, các đại biểu dự Đại hội đã đặt vòng hoa, vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh và đặt vòng hoa, dâng hương tại Đài tưởng niệm các Anh hùng Liệt sĩ (đường Bắc Sơn).

Đại hội đại biểu Đảng bộ Chính phủ lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025-2030 là Đại hội đầu tiên của Đảng bộ Chính phủ theo mô hình tổ chức mới, diễn ra trong bối cảnh toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta đang nỗ lực phấn đấu, quyết tâm hoàn thành thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội.