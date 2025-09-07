Thủ tướng Nhật Bản chính thức tuyên bố từ chức

Khác với nhận định của giới truyền thông, Thủ tướng Nhật Bản Ishiba Shigeru đã ngay lập tức chính thức tuyên bố từ chức.

Thay vì đợi đến cuộc họp Đại hội đồng nghị sĩ lưỡng viện của đảng cầm quyền Tự do Dân chủ Nhật Bản (LDP), sẽ diễn ra vào ngày mai 8/9 để bàn và quyết định về việc có tổ chức bầu cử Chủ tịch đảng trước thời hạn hay không, vào lúc 18h chiều nay 7/9, theo giờ địa phương, Thủ tướng Ishiba Shigeru đã tổ chức họp báo bất thường để chính thức công bố quyết định từ chức.

Tại đây, ông Ishiba nhấn mạnh lại những gì đã làm được khi đang nắm quyền như: thỏa thuận thương mại với phía Mỹ, cải thiện quan hệ với Hàn Quốc, đẩy mạnh thực hiện mục tiêu biến Nhật Bản thành cường quốc phòng chống thiên tai, cải thiện thu nhập của người lao động...

Thủ tướng Ishiba chính thức tuyên bố từ chức. Ảnh: Jiji Press.

Ông Ishiba nói: “Tôi mong tất cả những gì tôi vừa nêu sẽ tân Thủ tướng tiếp tục thực hiện. Mặc dù đã rất nỗ lực, và có nhiều người kề vai sát cánh, nhưng đến thời điểm này tôi mới đi được nửa chặng đường. Tất cả những điều này tôi phải nhờ người kế nhiệm làm tiếp. Cuối cùng tôi xin cám ơn sự ủng hộ mà quý vị đã dành cho tôi trong thời gian qua”.

Theo giới quan sát, trong thời kỳ “hậu Ishiba”, LDP sẽ đứng trước một bước ngoặt và cục diện mới, khi liên minh cầm quyền đang bị “lép vế” so với phe đối lập do thế thiểu số tại cả Thượng viện lẫn Hạ viện. Trong đó nổi lên 2 vấn đề, thứ nhất là người kế nhiệm ông Ishiba, thứ hai là việc duy trì vị thế cầm quyền trong bối cảnh vô cùng khó khăn hiện nay.