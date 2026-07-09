Thủ tướng Lê Minh Hưng dự khai trương Bệnh viện Việt Đức cơ sở 2

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Chiều 9/7, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức cơ sở Ninh Bình chính thức khai trương và đưa vào hoạt động. Được khởi công từ năm 2015, cơ sở y tế này được xây dựng trên khu đất rộng hơn 21 ha, tổng diện tích sàn gần 120.000 m2, tổng mức đầu tư gần 5.000 tỷ đồng.
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Phát biểu tại buổi lễ, Thủ tướng Lê Minh Hưng nhấn mạnh việc khai trương hoạt động hai bệnh viện Việt Đức và Bạch Mai cơ sở Ninh Bình có ý nghĩa quan trọng đối với ngành y tế, tỉnh Ninh Bình và các địa phương trong khu vực, đồng thời thể hiện quyết tâm cao của Đảng, Nhà nước, Chính phủ và Bộ Y tế trong việc bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân. Ông đề nghị tỉnh Ninh Bình chỉ đạo các sở, ngành liên quan phối hợp hỗ trợ và thực hiện chức năng quản lý nhà nước đối với Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức và Bệnh viện Bạch Mai cơ sở Ninh Bình theo quy định đối với đơn vị Trung ương đóng trên địa bàn; đồng thời yêu cầu hai bệnh viện đẩy mạnh đào tạo, chuyển giao kỹ thuật cho các bệnh viện tuyến dưới, trở thành hạt nhân kết nối y tế Trung ương với địa phương, chú trọng phát triển nguồn nhân lực, khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.
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Tại buổi lễ, Bộ trưởng Y tế Đào Hồng Lan nhấn mạnh với truyền thống hơn 120 năm, lễ khai trương cơ sở Ninh Bình đánh dấu cột mốc mới trong quá trình phát triển của Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, đồng thời mở đầu chặng đường với nhiều yêu cầu và kỳ vọng lớn hơn. Bà cho biết Bộ Y tế sẽ tiếp tục đồng hành, hỗ trợ Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức và tỉnh Ninh Bình trong quá trình vận hành, phát triển cơ sở mới, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc về cơ chế, chính sách; đồng thời tạo điều kiện để bệnh viện phát huy hiệu quả các nguồn lực đã đầu tư, từng bước xây dựng cơ sở Ninh Bình trở thành trung tâm ngoại khoa hiện đại, có năng lực chuyên môn cao và uy tín trong khu vực.
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Thủ tướng Lê Minh Hưng trao quà lưu niệm tới lãnh đạo Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức. PGS.TS Dương Đức Hùng - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức nhấn mạnh: “Việc đưa Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức cơ sở Ninh Bình vào hoạt động không chỉ mở rộng không gian phát triển của bệnh viện mà còn thể hiện quyết tâm đưa kỹ thuật y tế chuyên sâu đến gần hơn với người dân. Chúng tôi hướng tới xây dựng một cơ sở khám chữa bệnh hiện đại, an toàn, chất lượng, lấy người bệnh làm trung tâm, góp phần nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe và thực hiện hiệu quả chủ trương giảm quá tải bệnh viện tuyến Trung ương”.
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Ngay sau lễ khai trương, Thủ tướng Lê Minh Hưng, Bộ trưởng Y tế Đào Hồng Lan, và các lãnh đạo bộ, ban, ngành tiến hành tham quan hệ thống cơ sở vật chất tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức cơ sở Ninh Bình. Với hệ thống hạ tầng đồng bộ, các khu khám bệnh, điều trị, phẫu thuật, hồi sức, cận lâm sàng và hỗ trợ chuyên môn được tổ chức theo hướng hiện đại, khoa học, thuận tiện cho người bệnh và phù hợp với yêu cầu vận hành của một bệnh viện chuyên sâu tuyến cuối.
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Thủ tướng Lê Minh Hưng, Bộ trưởng Y tế Đào Hồng Lan, và các lãnh đạo bộ, ban, ngành cũng đồng thời thăm hỏi và động viên các bệnh nhân đang khám và chữa bệnh tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức cơ sở Ninh Bình.
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Thủ tướng Lê Minh Hưng, Bộ trưởng Y tế Đào Hồng Lan chụp ảnh và động viên các cán bộ, y bác sĩ làm việc tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức cơ sở Ninh Bình. Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức được tổ chức theo mô hình nhiều cơ sở, luôn bảo đảm sự thống nhất và đồng bộ trên toàn hệ thống về chuyên môn, chất lượng khám chữa bệnh, công tác quản trị, cũng như văn hóa phục vụ người bệnh.
Trong ngày đầu hoạt động, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức cơ sở Ninh Bình đón gần 300 cán bộ, cựu chiến binh, thương bệnh binh, người có công với cách mạng và các gia đình chính sách trên địa bàn hai phường Phủ Lý và Liêm Tuyền đến khám sức khỏe miễn phí. Đây là hoạt động đầu tiên trong chuỗi sự kiện nhân dịp khai trương bệnh viện, đồng thời hướng tới kỷ niệm 120 năm thành lập bệnh viện và Ngày Thương binh - Liệt sĩ 27/7.
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"Trước đây khi cần khám bệnh ở các bệnh viện tuyến trên tại Hà Nội, tôi phải mất công lên trước kế hoạch di chuyển, ăn ở rất phức tạp. Có những hôm bệnh viện không kịp khám, tôi lại phải ở trọ qua đêm rất mất thời gian và tốn chi phí. Giờ đây tôi chỉ di chuyển hơn 1 km là đã tới bệnh viện tuyến trung ương, cơ sở vật chất hiện đại cùng các y bác sĩ giỏi ngay gần nhà làm tôi rất phấn khởi", ông Phạm Văn Cà (67 tuổi, phường Phủ Lý) chia sẻ.
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Những bệnh nhân được đưa vào phòng cấp cứu của bệnh viện trong ngày đầu cơ sở 2 hoạt động.
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Tại đây, năng lực điều trị được xây dựng toàn diện cho nhiều chuyên khoa sâu như phẫu thuật thần kinh, tim mạch, gan mật, tiêu hóa, chấn thương chỉnh hình, sọ não, đầu mặt cổ, lồng ngực, cột sống, tiết niệu, vi phẫu, nhi khoa, hồi sức tích cực và cấp cứu ngoại viện.
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Đội ngũ chuyên gia, bác sĩ đầu ngành của Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức sẽ trực tiếp tham gia khám, điều trị, phẫu thuật, đào tạo và chuyển giao kỹ thuật, bảo đảm chất lượng chuyên môn đồng nhất giữa hai cơ sở.
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Anh Nguyễn Văn Hải và chị Nguyễn Thị Hường (phường Kim Bảng) đưa con trai tới cấp cứu tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức cơ sở Ninh Bình sau khi em bị ngã xe vào buổi trưa cùng ngày. "Rất may chúng tôi đi đúng vào ngày bệnh viện mở cửa, không thì lại phải đưa cháu lên Hà Nội kiểm tra như trước kia", chị Nguyễn Thị Hường nói.
Việc đưa bệnh viện vào hoạt động sẽ góp phần rút ngắn thời gian tiếp cận cấp cứu, giảm tỷ lệ chuyển tuyến, giảm chi phí đi lại và điều trị cho người bệnh; đồng thời nâng cao khả năng xử trí các ca bệnh nặng, bệnh lý phức tạp ngay tại khu vực. Đây cũng là tiền đề quan trọng để hình thành một trung tâm y tế chuyên sâu tuyến cuối hiện đại, đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe ngày càng cao của nhân dân Ninh Bình và các tỉnh vùng Nam đồng bằng sông Hồng, Bắc Trung Bộ, góp phần hạn chế người Việt Nam phải ra nước ngoài điều trị.
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Được khởi công từ năm 2015, cơ sở y tế này được xây dựng trên khu đất rộng hơn 21 ha, tổng diện tích sàn gần 120.000 m2, tổng mức đầu tư gần 5.000 tỷ đồng. Ảnh: Việt Linh.