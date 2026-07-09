Thủ tướng Lê Minh Hưng dự khai trương Bệnh viện Việt Đức cơ sở 2

"Trước đây khi cần khám bệnh ở các bệnh viện tuyến trên tại Hà Nội, tôi phải mất công lên trước kế hoạch di chuyển, ăn ở rất phức tạp. Có những hôm bệnh viện không kịp khám, tôi lại phải ở trọ qua đêm rất mất thời gian và tốn chi phí. Giờ đây tôi chỉ di chuyển hơn 1 km là đã tới bệnh viện tuyến trung ương, cơ sở vật chất hiện đại cùng các y bác sĩ giỏi ngay gần nhà làm tôi rất phấn khởi", ông Phạm Văn Cà (67 tuổi, phường Phủ Lý) chia sẻ.