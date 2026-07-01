Cảnh chưa từng có tại các cơ sở y tế Hà Nội sáng 1/7

Ngay trong đợt đầu từ ngày 1/7, Hà Nội ưu tiên khám cho nhóm 1 gồm người cao tuổi, người khuyết tật, hộ nghèo, hộ cận nghèo, người có công với cách mạng, người mắc bệnh mạn tính và người sinh sống tại khu vực khó khăn, với quy mô gần 1,7 triệu người. Bên cạnh đó, thành phố cũng triển khai khám cho trẻ em dưới 6 tuổi và nhóm lao động tự do, người buôn bán nhỏ... (nhóm 5), với tổng số hơn 2 triệu người.