Cảnh chưa từng có tại các cơ sở y tế Hà Nội sáng 1/7

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Sáng 1/7, Hà Nội chính thức triển khai chương trình khám sức khỏe định kỳ và sàng lọc bệnh tật miễn phí trên quy mô toàn thành phố. Đây được xem là chính sách chăm sóc sức khỏe toàn dân có quy mô lớn nhất từ trước đến nay của Thủ đô.
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Ghi nhận lúc 6h30 sáng 1/7, đông đảo người dân có mặt tại Trạm Y tế xã Mê Linh để khám sức khỏe định kỳ và sàng lọc bệnh tật miễn phí.
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Nhóm được khám sức khỏe là toàn bộ người dân đang sinh sống trên địa bàn Hà Nội, có đăng ký thường trú hoặc tạm trú từ 12 tháng trở lên và được xác nhận qua ứng dụng VNeID. Tổng số người thuộc diện được khám ước khoảng 9,2 triệu.
Ngay trong đợt đầu từ ngày 1/7, Hà Nội ưu tiên khám cho nhóm 1 gồm người cao tuổi, người khuyết tật, hộ nghèo, hộ cận nghèo, người có công với cách mạng, người mắc bệnh mạn tính và người sinh sống tại khu vực khó khăn, với quy mô gần 1,7 triệu người. Bên cạnh đó, thành phố cũng triển khai khám cho trẻ em dưới 6 tuổi và nhóm lao động tự do, người buôn bán nhỏ... (nhóm 5), với tổng số hơn 2 triệu người.
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Từ sáng sớm, Phó Giám đốc Sở Y tế Hà Nội Vũ Cao Cương đã có mặt tại Trạm Y tế Mê Linh để kiểm tra công tác khám chữa bệnh cho người dân. Theo ông Cương, chương trình đánh dấu bước khởi đầu cho một chính sách chăm sóc sức khỏe toàn dân có quy mô lớn nhất từ trước đến nay của Hà Nội. Lãnh đạo Sở Y tế yêu cầu các đơn vị cần đặc biệt quan tâm công tác cập nhật dữ liệu, quản lý hồ sơ sức khỏe điện tử và thực hiện nghiêm chế độ thống kê báo cáo, nhằm bảo đảm tính chính xác, đồng bộ và hiệu quả trong quản lý sức khỏe toàn dân.
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"Nghe có chương trình khám sức khỏe do ngành y tế tổ chức nên hôm nay tôi đến khám để kiểm tra sức khỏe. Tôi thấy đây là chương trình rất nhân văn và ý nghĩa. Chúng tôi rất phấn khởi khi được tạo điều kiện khám sức khỏe miễn phí, đặc biệt được khám gần nhà, đỡ phải đi xa vất vả", bà Hoàng Bích Hậu (77 tuổi, thôn Yên Nhân, xã Mê Linh) nói với Tri Thức - Znews.
Ghi nhận tại Trạm Y tế xã Mê Linh, cơ sở vật chất, trang thiết bị, nhân lực và quy trình tiếp đón đều đã được chuẩn bị theo đúng kế hoạch. Ngoài khám tổng quát, người dân còn được xét nghiệm, chụp X-quang khi có chỉ định, sàng lọc một số bệnh lý và cập nhật kết quả lên hồ sơ sức khỏe điện tử phục vụ quản lý sức khỏe lâu dài.
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Để bảo đảm chương trình diễn ra đồng bộ, Sở Y tế Hà Nội đã huy động nhiều bệnh viện và phòng khám đa khoa trên địa bàn trực tiếp cử bác sĩ, điều dưỡng và hỗ trợ trang thiết bị cho các trạm y tế xã, phường. Các đơn vị tham gia gồm Bệnh viện Thanh Nhàn, Bệnh viện Đức Giang, Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn, Bệnh viện Hòe Nhai, Bệnh viện Lão khoa Hà Nội, Bệnh viện Đa khoa Đông Anh, Gia Lâm, Thường Tín, Mê Linh cùng nhiều cơ sở y tế khác.
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"Nhận được giấy mời thăm khám sức khoẻ, tôi tranh thủ đến Trạm Y tế để được khám sức khoẻ miễn phí. Nếu trước đây phải đi hơn 10 km để tới bệnh viện khám thì nay tôi đã có thể khám gần nhà, vừa đỡ vất vả mà tiết kiệm chi phí. Tôi đang cần các xét nghiệm để kiểm tra mỡ máu, ở đây tôi đã được các bác sĩ thăm khám đầy đủ", bà Hoàng Thị Vượng (61 tuổi, thôn Yên Nhân, xã Mê Linh) chia sẻ.
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Trạm y tế dự kiến có thể đáp ứng nhu cầu khám trung bình khoảng 400 người mỗi ngày. Thông qua chương trình, mỗi người dân sẽ từng bước được quản lý sức khỏe chủ động, toàn diện và liên tục theo vòng đời trên nền tảng hồ sơ sức khỏe điện tử, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống và bảo đảm an sinh xã hội bền vững.
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