Lần đầu tiên người dân TP.HCM có ứng dụng theo dõi sức khỏe trọn đời

Từ ngày 1/7, người dân TP.HCM có thể cài đặt và sử dụng Hồ sơ sức khỏe điện tử trên ứng dụng Công dân số Thành phố để theo dõi sức khỏe của mình ngay trên điện thoại thông minh.

Dữ liệu Hồ sơ sức khỏe điện tử đã được cập nhật đối với những người đã tham gia khám sức khỏe miễn phí theo Chương trình khám sức khỏe toàn dân của Thành phố và sẽ tiếp tục được bổ sung sau mỗi lần khám sức khỏe định kỳ.

Theo Sở Y tế TP.HCM, đây là một bước tiến quan trọng trong lộ trình chuyển đổi số của ngành y tế, hướng đến mục tiêu mỗi người dân có một Hồ sơ sức khỏe điện tử được cập nhật liên tục theo vòng đời, phục vụ chăm sóc sức khỏe chủ động, liên tục và lấy người dân làm trung tâm.

Để có Hồ sơ sức khỏe điện tử đầy đủ và được cập nhật thường xuyên, mỗi người dân hãy chủ động tham gia khám sức khỏe định kỳ theo giấy mời của chính quyền địa phương hoặc đến các cơ sở khám sức khỏe đủ điều kiện trên địa bàn Thành phố. Mỗi lần khám sức khỏe không chỉ giúp phát hiện sớm bệnh tật mà còn bổ sung thêm dữ liệu cho Hồ sơ sức khỏe điện tử của chính mình.

Giao diện Hồ sơ sức khỏe điện tử trong ứng dụng Công dân số Thành phố. Ảnh: H.Đ.

Hồ sơ sức khỏe điện tử có gì?

Sau khi đăng nhập ứng dụng Công dân số Thành phố và chọn Y tế, đến mục Hồ sơ sức khỏe điện tử, người dân có thể theo dõi ba nhóm thông tin chính.

1. Thông tin chung

Đây là phần cung cấp các thông tin nền tảng của mỗi người dân, bao gồm:

- Họ tên, số định danh cá nhân, ngày sinh, giới tính, nghề nghiệp, địa chỉ cư trú, số điện thoại.

- Nhóm máu, số thẻ bảo hiểm y tế.

- Thông tin người thân hoặc người giám hộ khi cần liên hệ.

- Tiền sử dị ứng, tiền sử bệnh, lịch sử tiêm chủng.

- Thông tin tóm tắt của lần khám sức khỏe gần nhất.

Các thông tin này được đồng bộ nhằm giúp người dân dễ dàng kiểm tra, đồng thời hỗ trợ bác sĩ có đầy đủ dữ liệu khi chăm sóc sức khỏe.

2. Thông tin sức khỏe

Đây là phần quan trọng nhất của Hồ sơ sức khỏe điện tử.

Hệ thống lưu trữ toàn bộ kết quả khám sức khỏe theo từng năm, giúp người dân dễ dàng theo dõi sự thay đổi của các chỉ số sức khỏe theo thời gian.

Thông tin bao gồm:

- Khám thể lực: chiều cao, cân nặng, BMI, huyết áp, mạch...

- Khám lâm sàng: kết quả khám các chuyên khoa như tim mạch, hô hấp, tiêu hóa, nội tiết, thần kinh, cơ xương khớp, da liễu...

- Cận lâm sàng: công thức máu, sinh hóa máu, xét nghiệm nước tiểu, X-quang và các kết quả khác (nếu có).

- Kết luận sau khám: phân loại sức khỏe, các bệnh hoặc yếu tố nguy cơ được phát hiện, cùng những khuyến nghị của bác sĩ về điều trị, theo dõi, tái khám hoặc thay đổi lối sống.

Người dân nên đọc kỹ phần kết luận và khuyến nghị sau mỗi lần khám để chủ động chăm sóc sức khỏe cho bản thân.

Minh hoạ giao diện thật của Hồ sơ sức khoẻ điện tử trên Ứng dụng Công dân số (ngày 30/6). Ảnh: Medinet.

3. Thông tin bệnh tật (dự kiến vận hành từ tháng 12/2026)

Đây sẽ là bước phát triển tiếp theo của Hồ sơ sức khỏe điện tử.

Khi Kho dữ liệu ngành y tế TP.HCM hoàn thành và đi vào hoạt động, toàn bộ dữ liệu khám, chữa bệnh từ các bệnh viện và cơ sở y tế trên địa bàn sẽ từng bước được chuẩn hóa và liên thông vào Hồ sơ sức khỏe điện tử.

Khi đó, người dân có thể tra cứu:

- Lịch sử khám bệnh ngoại trú.

- Điều trị nội trú.

- Chẩn đoán bệnh.

- Đơn thuốc.

- Kết quả xét nghiệm.

- Kết quả chẩn đoán hình ảnh.

- Phẫu thuật, thủ thuật và các thông tin điều trị khác.

Việc hình thành đầy đủ Hồ sơ sức khỏe điện tử sẽ giúp bác sĩ nhanh chóng tiếp cận tiền sử bệnh của người dân, nâng cao chất lượng chẩn đoán, hạn chế thực hiện lại các xét nghiệm không cần thiết và bảo đảm tính liên tục trong chăm sóc sức khỏe.

Để truy cập và sử dụng Hồ sơ sức khỏe điện tử, người dân thực hiện 3 bước:

Bước 1. Cài đặt ứng dụng Công dân số Thành phố

Tải ứng dụng từ App Store (đối với iPhone) hoặc Google Play (đối với điện thoại Android), chọn đúng ứng dụng chính thức.

Bước 2. Đăng nhập

Đăng nhập bằng tài khoản định danh điện tử VNeID theo hướng dẫn trên màn hình để bảo đảm xác thực và an toàn thông tin.

Bước 3. Tra cứu Hồ sơ sức khỏe điện tử

Tại màn hình chính, chọn Y tế → Hồ sơ sức khỏe điện tử để xem:

- Thông tin chung.

- Kết quả khám sức khỏe theo từng năm.

- Các khuyến nghị sau khám.

- Các dữ liệu khám, chữa bệnh khi hệ thống được cập nhật trong thời gian tới.

Sở Y tế TP.HCM lưu ý hồ sơ sức khỏe điện tử chỉ hiển thị cho chính người sử dụng sau khi xác thực bằng tài khoản VNeID. Người dân không chia sẻ thông tin sức khỏe cá nhân lên mạng xã hội hoặc cho người không có thẩm quyền. Ngoài ra, hồ sơ sức khỏe điện tử không thay thế việc khám bệnh trực tiếp khi có dấu hiệu bất thường. Sau mỗi lần khám sức khỏe định kỳ, dữ liệu sẽ tiếp tục được cập nhật để hình thành hồ sơ sức khỏe đầy đủ theo vòng đời.