Hàng trăm y bác sĩ BV ĐH Y Dược TP.HCM khóc tiễn GS Nguyễn Đình Hối

Hơn nửa thế kỷ gắn bó với ngành y, GS Nguyễn Đình Hối đã dành trọn cuộc đời cho sự nghiệp đào tạo, nghiên cứu và phát triển nền y học Việt Nam. Từ người thầy trên giảng đường đến nhà quản lý, ông luôn theo đuổi khát vọng xây dựng một môi trường mà người thầy giáo cũng là người thầy thuốc và nhà khoa học. Mô hình viện - trường đầu tiên của cả nước, Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM, là thành quả kết tinh từ tầm nhìn và tâm huyết ấy. Di sản của thầy hôm nay vẫn hiện diện trong từng giảng đường, phòng bệnh và trên hành trình trưởng thành của nhiều thế hệ bác sĩ.