Hàng trăm y bác sĩ BV ĐH Y Dược TP.HCM khóc tiễn GS Nguyễn Đình Hối

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Khoảng 10h, đoàn xe đưa linh cữu Nhà giáo nhân dân, GS.TS.BS Nguyễn Đình Hối, nguyên Hiệu trưởng Đại học Y Dược và Giám đốc đầu tiên Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM xuất hiện, đoạn đường Hồng Bàng như lặng đi. Hàng trăm bác sĩ, nhân viên y tế và sinh viên đồng loạt cúi đầu. Có người chắp tay trước ngực, có người đưa tay lau vội những giọt nước mắt.
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Hai bên đường Hồng Bàng (phường Chợ Lớn, TP.HCM) đã kín những hàng áo blouse trắng và màu áo sinh viên. Mỗi người cầm trên tay một bông hoa trắng, lặng lẽ hướng mắt về phía đoàn xe sẽ đi qua, để tiễn biệt người thầy đã dành trọn cuộc đời cho Đại học Y Dược TP.HCM, Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM và nền y học nước nhà.
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Trước cổng Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM, nơi Giáo sư Nguyễn Đình Hối từng đặt những viên gạch đầu tiên để xây dựng mô hình viện - trường, hôm nay chỉ còn lại sự lặng im. Những người đứng tiễn đều hiểu rằng công trình vẫn sẽ tiếp tục phát triển, nhưng người đã khởi dựng nó đã hoàn thành hành trình của mình.
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Bác sĩ Bùi Thị Hạnh Duyên, khoa Hồi sức tích cực, cho biết chị đã gắn bó với bệnh viện hơn 20 năm và từng làm việc khi GS Nguyễn Đình Hối còn giữ cương vị Giám đốc. Đứng tiễn thầy ngay trước công trình thầy dành nhiều tâm huyết gây dựng, chị không giấu được sự nghẹn ngào. Chị mong những di sản và tâm huyết của thầy sẽ tiếp tục được các thế hệ sau kế thừa, phát triển.
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Giáo sư, bác sĩ Nguyễn Đình Hồi từ trần vào lúc 2h03 phút, ngày 29/6 năm 2026, hưởng thọ 92 tuổi. Sự ra đi của ông là mất mát lớn đối với ngành y tế Việt Nam, Đại học Y Dược TP.HCM, Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM cùng nhiều thế hệ học trò, đồng nghiệp và người bệnh.
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Đứng trước Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM, nhiều người nhắc về giấc mơ lớn nhất của thầy: xây dựng một bệnh viện đại học đúng nghĩa. Hôm nay, chính công trình ấy trở thành nơi tiễn biệt người đã dành biết bao tâm huyết để kiến tạo.
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Hơn nửa thế kỷ gắn bó với ngành y, GS Nguyễn Đình Hối đã dành trọn cuộc đời cho sự nghiệp đào tạo, nghiên cứu và phát triển nền y học Việt Nam. Từ người thầy trên giảng đường đến nhà quản lý, ông luôn theo đuổi khát vọng xây dựng một môi trường mà người thầy giáo cũng là người thầy thuốc và nhà khoa học. Mô hình viện - trường đầu tiên của cả nước, Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM, là thành quả kết tinh từ tầm nhìn và tâm huyết ấy. Di sản của thầy hôm nay vẫn hiện diện trong từng giảng đường, phòng bệnh và trên hành trình trưởng thành của nhiều thế hệ bác sĩ.
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Chị Trần Thị Long Phụng (đeo kính), Phòng Công tác xã hội, Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM, cho biết chị đã làm việc tại bệnh viện 10 năm và luôn xem GS Nguyễn Đình Hối là người truyền cảm hứng về y đức. Đứng trước cổng bệnh viện để tiễn biệt, chị xúc động khi nghĩ về công lao của người thầy đã góp phần xây dựng nên môi trường làm việc hôm nay. Có mặt trong lễ tiễn biệt là cách chị gửi lời tri ân đến người thầy kính yêu.
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Có bác sĩ chia sẻ rằng điều khiến họ nhớ nhất là những năm cuối đời, dù không còn giữ cương vị lãnh đạo, thầy vẫn thường xuyên đến bệnh viện. Chỉ cần thấy thầy xuất hiện, mọi người đã có thêm động lực làm việc. Từ nay, hình ảnh ấy sẽ không còn nữa. Nhưng sự tận tụy và tình yêu nghề mà thầy truyền lại vẫn sẽ ở lại với từng người.
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Bên ngoài cổng Đại học Y Dược TP.HCM, hàng dài sinh viên đứng lặng im, những bông hoa trắng nổi bật trên nền áo blouse và sơ mi trắng.
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Trong hàng người đứng tiễn có những mái tóc đã bạc và cả những gương mặt còn rất trẻ. Họ thuộc nhiều thế hệ khác nhau, đảm nhiệm nhiều công việc khác nhau, nhưng cùng có chung một người thầy.
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Nhiều y bác sĩ, học trò vẫn đứng lặng yên nhìn theo đoàn linh xa cho đến khi khuất hẳn sau hàng cây, tiễn biệt người thầy lớn.
Không có nghề nào tuyệt vời hơn nghề y
Nghề bác sĩ vất vả về mặt thời gian, tổn hao nhiều năng lượng và cảm xúc. Thế nhưng, trên thế gian này, không có nghề nào tuyệt vời hơn nghề y. Chạy trời không khỏi đau là tập hợp các ghi chép của tác giả Adam Kay trong 6 năm hành nghề y từ 2004 đến 2010, cuốn sách là bản báo cáo không khoan nhượng về công việc của đội ngũ y tế của Vương quốc Anh đang làm việc ngày đêm nhưng chưa được nhìn nhận và tôn trọng đúng mức.