Thủ tướng Lê Minh Hưng dâng hương tại Ngã ba Đồng Lộc

Sáng 19/4, Thủ tướng Lê Minh Hưng và Đoàn công tác tới dâng hương tại Khu di tích Ngã ba Đồng Lộc (tỉnh Hà Tĩnh).

Thủ tướng Lê Minh Hưng đặt vòng hoa tại Khu mộ 10 nữ anh hùng Thanh niên xung phong Đồng Lộc.

Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc cùng các đồng chí đại diện lãnh đạo các bộ, ngành Trung ương, tỉnh Hà Tĩnh cùng dự lễ dâng hương.

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng và Đoàn công tác đã đến dâng hương, đặt vòng hoa tại Nhà bia tưởng niệm Liệt sĩ thanh niên xung phong toàn quốc - nơi ghi danh hơn 4.000 liệt sĩ thanh niên xung phong trong cả nước; dâng hương, dâng hoa tại khu mộ 10 nữ anh hùng liệt sĩ thanh niên xung phong hy sinh tại Ngã ba Đồng Lộc.

Đồng chí Lê Minh Hưng và các thành viên Đoàn công tác thành kính tri ân công lao to lớn của các anh hùng liệt sĩ đã hiến trọn tuổi thanh xuân, hy sinh vì độc lập dân tộc, tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân.

Trước anh linh các anh hùng liệt sĩ, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng và các thành viên Đoàn công tác bày tỏ lòng biết ơn, sự tri ân sâu sắc đối với công lao to lớn của các anh hùng liệt sĩ đã hiến trọn tuổi thanh xuân, hy sinh vì độc lập dân tộc, tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân; nguyện tiếp tục phát huy truyền thống của các thế hệ cha anh, nỗ lực phấn đấu, đoàn kết, hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao, xây dựng quê hương, đất nước ngày càng phồn vinh, thịnh vượng, vững bước tiến vào kỷ nguyên mới.