Thế giới

Thủ tướng kêu gọi các nước '5 đẩy mạnh' thực hiện Công ước Hà Nội

  • Thứ bảy, 25/10/2025 23:12 (GMT+7)
  • 14 giờ trước

Theo Thủ tướng, tinh thần “5 đẩy mạnh” sẽ là lời kêu gọi hành động chung của thời đại để Công ước Hà Nội sẽ thực sự trở thành nguồn cảm hứng cho hợp tác toàn cầu, niềm tin và trách nhiệm chung của nhân loại trong việc bảo vệ tương lai số.

Chiều 25/10, tại Hà Nội, trong khuôn khổ Lễ mở ký Công ước Liên hợp quốc về chống tội phạm mạng (Công ước Hà Nội), Phiên thảo luận cấp cao do Phó thủ tướng Bùi Thanh Sơn và bà Ghada Waly, Giám đốc điều hành UNODC, đồng chủ trì đã diễn ra.

Sự kiện có sự tham dự của Thủ tướng Phạm Minh Chính, Tổng Thư ký Liên hợp quốc António Guterres, lãnh đạo Nhà nước, Chính phủ cùng đại diện hơn 110 quốc gia và nhiều tổ chức quốc tế, khu vực.

Cong uoc Ha Noi anh 1

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu Phiên thảo luận toàn thể chiều 25/10. Ảnh: Việt Linh.

Phát biểu dẫn đề, Thủ tướng Phạm Minh Chính cảm ơn Tổng Thư ký Liên hợp quốc và đại diện các nước đã tham dự, cho biết gần 70 quốc gia và tổ chức đã tham gia ký Công ước - một dấu mốc lịch sử mở ra giai đoạn hợp tác toàn cầu mới trong cuộc chiến chống tội phạm mạng.

Thủ tướng nhấn mạnh, chuyển đổi số là xu thế tất yếu và lựa chọn chiến lược để phát triển nhanh, bền vững. Tuy nhiên, song hành với cơ hội là nguy cơ tội phạm mạng, tấn công mạng ngày càng tinh vi, đe dọa trực tiếp đến an ninh, chủ quyền và quyền riêng tư của con người.

“Đây là thách thức chung của cả nhân loại mang tính toàn diện, toàn dân, toàn cầu: Không có an ninh mạng vững chắc, sẽ không có xã hội số an toàn!”, Thủ tướng khẳng định, đồng thời cho rằng bảo đảm an ninh mạng và phòng, chống tội phạm mạng là trách nhiệm chung của cộng đồng quốc tế.

Thủ tướng cho biết nhận thức sâu sắc công tác bảo đảm an ninh mạng và chống tội phạm mạng là trụ cột, “xương sống” của công cuộc chuyển đổi số quốc gia, chuyển từ tư duy “phòng thủ bị động” sang “chủ động tiến công”, xây dựng “thế trận an ninh mạng chủ động, toàn diện”, hướng tới năng lực “tự chủ - tự lực - tự cường” trong không gian mạng.

Việc đăng cai tổ chức Lễ mở ký Công ước Hà Nội thể hiện rõ cam kết và trách nhiệm của Việt Nam trong thúc đẩy hợp tác toàn cầu về an ninh mạng.

Từ thực tiễn đó, Thủ tướng kêu gọi các quốc gia cùng chung tay thực hiện tinh thần “5 đẩy mạnh”:

Thứ nhất, đẩy mạnh hợp tác quốc tế, thiết lập mạng lưới đối tác chặt chẽ giữa các quốc gia, tổ chức quốc tế và các tập đoàn công nghệ lớn.

Thứ hai, đẩy mạnh hoàn thiện khuôn khổ pháp lý quốc gia phù hợp với Công ước.

Thứ ba, đẩy mạnh hợp tác đầu tư vào hạ tầng kỹ thuật an ninh mạng.

Thứ tư, đẩy mạnh phát triển nguồn nhân lực chuyên trách, nâng cao năng lực điều tra, ứng phó và xử lý tội phạm mạng.

Thứ năm, đẩy mạnh tham gia khuôn khổ pháp lý quốc tế về không gian mạng.

Khép lại bài phát biểu, Thủ tướng tái khẳng định cam kết của Việt Nam trong việc thực hiện đầy đủ, nghiêm túc mọi nghĩa vụ quốc tế, đồng hành cùng các quốc gia thành viên triển khai Công ước, nhằm hướng tới mục tiêu “không ai bị bỏ lại phía sau trong kỷ nguyên số”.

Cong uoc Ha Noi anh 2

Phiên thảo luận toàn thể chiều ngày 25/10. Ảnh: Việt Linh.

Tại Phiên thảo luận, đại diện 18 quốc gia đã phát biểu, đánh giá cao vai trò tiên phong của Việt Nam trong việc khởi xướng và đăng cai tổ chức Lễ mở ký Công ước. Các nước nhấn mạnh đây là bước tiến lịch sử, hình thành khuôn khổ pháp lý toàn cầu đầu tiên phối hợp ứng phó với tội phạm mạng xuyên biên giới.

Đáng chú ý, trong thông điệp gửi tới Phiên thảo luận, Tổng thống Nga chúc mừng cộng đồng quốc tế thông qua Công ước và khẳng định “Nga sẵn sàng hợp tác chặt chẽ nhất” trong lĩnh vực này.

Lãnh đạo các nước Ecuador, Uzbekistan, Ba Lan, Campuchia, Australia cũng đưa ra cam kết mạnh mẽ về tăng cường hợp tác, đầu tư, chia sẻ thông tin và hỗ trợ kỹ thuật để nâng cao năng lực phòng, chống tội phạm mạng.

