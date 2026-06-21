Thủ tướng Italy hết 'cả nể' ông Trump

Thủ tướng Italy đang phát tín hiệu về khả năng "đoạn tuyệt hoàn toàn" khi chỉ trích Tổng thống Mỹ Donald Trump nói dối và chiều lòng kẻ thù trong khi quay lưng lại với đồng minh.

Tổng thống Mỹ Donald Trump và Thủ tướng Italy Giorgia Meloni trò chuyện bên lề Hội nghị G7 2026. Ảnh: Reuters.

Tổng thống Mỹ Donald Trump bất đồng với hầu hết lãnh đạo trong nhóm G7. Tuy nhiên, trong tuần qua, Thủ tướng Italy Giorgia Meloni đã làm một điều chưa ai dám làm: Leo thang căng thẳng trực tiếp với ông Trump.

Bà Meloni là một trong số ít lãnh đạo châu Âu mà ông Trump quý mến. Vị thủ tướng là một người bảo thủ thẳng thắn, thoải mái khi nói về hệ tư tưởng MAGA (Làm cho nước Mỹ vĩ đại trở lại). Tuy nhiên, bà Meloni cũng chuyển từ một chính trị gia theo chủ nghĩa dân túy sang đường lối thực dụng.

Năm 2025, bà Meloni chọn im lặng khi ông chủ Nhà Trắng liên tục tán dương ngoại hình của bà với câu nói: "Bà không phiền khi được khen là tuyệt đẹp đúng không? Bà thật sự rất đẹp", dù nhiều ý kiến coi đây là lời xem thường phụ nữ.

Chính vì thế, việc bà quyết định đáp trả ông Trump bằng đòn dằn mặt tương tự của riêng mình hoàn toàn đi ngược lại cách của hầu hết đồng nghiệp khi đối phó với lời công kích từ ông chủ Nhà Trắng.

Nói điều mọi người chỉ dám nghĩ

Theo South China Morning Post, trong 24 giờ qua, bà Meloni đã làm 3 điều một số đồng minh của Mỹ chắc hẳn đã nghĩ thầm, nhưng chưa bao giờ nói công khai. Vị thủ tướng lên án ông Trump nói dối và lấy lòng kẻ thù trong khi quay lưng với bạn bè, đồng thời thúc giục ông “tự xem lại” kết quả thăm dò dư luận khi bầu cử giữa nhiệm kỳ tháng 11 đang đến gần.

Bối cảnh dẫn đến sự rạn nứt này cũng đáng lưu tâm, giải thích lý do đây không phải một vụ hục hặc tầm thường. Sự việc diễn ra theo cách khá bất ngờ, ngay sau Hội nghị G7 suôn sẻ.

Nhiều nhà lãnh đạo đã gạt sang một bên những hoài nghi về thỏa thuận hòa bình Mỹ - Iran. Bản thân tổng thống Mỹ khi rời G7 cũng hồ hởi mô tả đây là "một trong những kỳ hội nghị thành công nhất", dù từng không ngớt lời chê bai G7 trong quá khứ.

G7 gồm Canada, Pháp, Đức, Italy, Nhật Bản, Vương quốc Anh và Mỹ. Liên minh châu Âu cũng có đại diện trong G7.

Ảnh chụp tập thể Hội nghị G7 2026. Ảnh: Reuters.

Câu hỏi liệu nên nhượng bộ hay hợp tác với tổng thống Mỹ là điều nhiều đồng minh trăn trở. Trước đó, bà Meloni và ông Trump cũng từng lời qua tiếng lại, sau khi bà bênh vực việc Giáo hoàng Leo chỉ trích cuộc chiến ở Iran. Vụ việc đã nhanh chóng lắng xuống.

Bà Meloni đi một mình một đường

Những lãnh đạo G7 có các cách khác nhau để ứng phó với ông Trump.

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron thường xuyên là mục tiêu công kích của ông Trump. Ông Trump gọi ông Macron thích gây chú ý và sẽ sớm rời nhiệm sở. Vì đây là nhiệm kỳ cuối cùng, ông Macron chẳng có gì để mất về mặt chính trị. Thế nhưng, dường như hai người vẫn tay bắt mặt mừng. Ông tỏ ra thích thú với sự hiếu khách của ông Macron. Tại Cung điện Versailles, ông đặt bút ký Bản ghi nhớ với Iran, còn ông Macron ngồi ngay cạnh.

Với Thủ tướng Anh Keir Starmer, ông có khoảng thời gian ngắn hòa hợp với ông Trump. Tuy nhiên, khi ông lưỡng lự cho phép Mỹ sử dụng các căn cứ không quân của Anh để tấn công Iran, ông Trump đã quay lưng.

Do tỷ lệ người dân châu Âu thiện cảm với ông Trump ngày càng giảm, nhiều chính trị gia nhận ra việc để mặc tổng thống Mỹ công kích sẽ ảnh hưởng xấu đến hình ảnh của họ trong mắt cử tri.

Ông Macron gạt bỏ những lời nhận xét của ông Trump về cuộc hôn nhân của mình. Thủ tướng Đức Friedrich Merz tìm cách tránh đối đầu trực tiếp, tặng ông Trump một chiếc áo bóng đá với lời nhắn "Chúng ta cùng một đội".

Bà Meloni là một trong những lãnh đạo thân được lòng ông Trump nhất tại châu Âu. Ảnh: Reuters.

Thủ tướng Sanae Takaichi không khỏi bất ngờ nhưng chỉ cười trừ khi ông Trump nói đùa vụ Nhật Bản tấn công căn cứ Hải quân Mỹ năm 1941, sự việc kéo Mỹ vào Thế chiến II: “Ai hiểu rõ về yếu tố bất ngờ hơn Nhật Bản? Sao các vị không báo cho chúng tôi biết về Trân Châu Cảng?”.

Có lẽ Thủ tướng Canada Mark Carney là người tiến gần nhất đến mốc thách thức công khai ông Trump, nhưng cũng chưa trực tiếp công kích, đặc biệt khi cả hai nước và Mexico đồng đăng cai World Cup 2026.

Kể từ khi ông Trump trở lại Nhà Trắng vào năm 2025, nhiều chính trị gia trên khắp châu Âu phải điều chỉnh cách ứng xử dựa trên giả định: Đối đầu công khai với ông Trump là canh bạc cầm chắc phần thua. Bà Meloni chính là người đầu tiên thử nghiệm giả thuyết ngược lại: Thách thức ông chủ Nhà Trắng hoàn toàn có thể giúp ghi điểm trong mắt cử tri.

Bà sẽ đối mặt với bài kiểm tra từ cử tri trong cuộc bầu cử vào năm 2027. Xét về mặt xây dựng thương hiệu cá nhân, việc bị gắn mác "con rối của ông Trump tại châu Âu" rõ ràng không phải hình ảnh tốt đẹp, chuyên gia Lorenzo Castellani từ Đại học Luiss chia sẻ.

Cuối ngày 18/6, Bộ Ngoại giao Italy thông báo hủy bỏ Diễn đàn doanh nghiệp Mỹ - Italy tại Miami, một sự kiện Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio dự kiến tham dự. Theo các nguồn tin thân cận, diễn đàn là nơi tổ chức lễ ký kết sáng kiến khoáng sản quan trọng do Mỹ dẫn dắt mang tên "Pax Silica".

Giờ đây, vẫn chưa rõ khi nào Italy và Mỹ mới hoàn tất thỏa thuận. Và bà Meloni hoàn toàn thoải mái với điều đó.

Ngay cả ông Paolo Zampolli - người bạn thân lâu năm của tổng thống Mỹ kiêm đặc phái viên về quan hệ đối tác toàn cầu - cũng chia sẻ: "Đây là quan điểm chính thức từ phía Italy, và tại thời điểm này, nó dự báo một sự đổ vỡ hoàn toàn".