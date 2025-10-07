Thủ tướng Israel tuyên bố bất ngờ về châu Âu

Thủ tướng Netanyahu cho rằng Liên minh châu Âu mất vai trò trong kế hoạch ngừng bắn do Tổng thống Mỹ Donald Trump khởi xướng.

Trong một diễn biến gây chú ý, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã thẳng thắn chỉ trích lập trường của châu Âu về chiến lược của Tel Aviv tại Gaza và sự vắng mặt của Liên minh châu Âu (EU) trong quá trình lập kế hoạch ngừng bắn do Tổng thống Mỹ Donald Trump dẫn đầu.

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu phát biểu trong một cuộc họp báo ở Jerusalem. Ảnh: THX/TTXVN.

Phát biểu trong một cuộc phỏng vấn độc quyền với trang tin châu Âu Euronews mới đây, ông Netanyahu không ngần ngại đưa ra những tuyên bố bất ngờ và mạnh mẽ, bác bỏ quan điểm châu Âu cho rằng "công nhận nhà nước Palestine sẽ thúc đẩy tiến trình hòa bình", giải thích rõ ràng triết lý của mình: "Trước tiên bạn phải có sức mạnh, sau đó bạn mới có hòa bình".

Phân tích về sự thiếu vắng của châu Âu trong kế hoạch ngừng bắn giữa Israel và Hamas, Thủ tướng Netanyahu nhận định EU đã vắng mặt và hậu quả của lập trường này là "châu Âu về cơ bản đã trở nên không còn liên quan và thể hiện sự yếu kém to lớn". Ngược lại, Thủ tướng Israel ca ngợi vai trò chủ động và lãnh đạo của Tổng thống Mỹ Donald Trump trong việc đưa ra một thỏa thuận ngừng bắn "thực tế".

Trọng tâm chỉ trích của ông Netanyahu còn nhắm vào quyết định của 15 trong số 27 quốc gia thành viên EU công nhận nhà nước Palestine, gọi đây là "phần thưởng cuối cùng (cho) những người theo chủ nghĩa Hồi giáo", khẳng định quyết định này gây ra "thiệt hại to lớn không chỉ cho Israel mà còn cho toàn bộ Trung Đông".

Thủ tướng Israel cũng bác bỏ quan điểm cho rằng việc công nhận sẽ thúc đẩy hòa bình, khẳng định rằng điều đó "sẽ không thúc đẩy hòa bình". Ông giải thích rõ ràng triết lý của mình: "Trước tiên bạn phải có sức mạnh, sau đó bạn mới có hòa bình."

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu bày tỏ hy vọng các nước châu Âu đã công nhận nhà nước Palestine sẽ "suy nghĩ lại" về quyết định này. Ông khẳng định mình thường xuyên liên lạc với các chính phủ châu Âu và mong muốn có một mối quan hệ tốt đẹp với "một châu Âu thực tế".

Kết thúc cuộc phỏng vấn, ông Netanyahu bày tỏ: "Tôi hy vọng châu Âu sẽ thay đổi hướng đi. Một số nước đã thay đổi, nhưng một số thì chưa. Tôi hy vọng những nước chưa thay đổi sẽ suy nghĩ lại, không chỉ vì lợi ích của chúng ta, mà còn vì lợi ích của châu Âu nữa".

Phản ứng và sự chia rẽ nội bộ EU

Về phía mình, EU đã hoan nghênh rộng rãi nỗ lực ngừng bắn mới nhất và kế hoạch do ông Trump khởi xướng, mô tả những diễn biến là đáng khích lệ và cho rằng cần phải nắm bắt thời cơ. Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen cho biết khối này sẵn sàng hỗ trợ chấm dứt đau khổ của dân thường và thúc đẩy giải pháp khả thi duy nhất cho hòa bình, mà EU tin là giải pháp hai nhà nước.

Tuy nhiên, dù có sự đồng thuận về mục tiêu hòa bình, nội bộ EU vẫn tồn tại sự chia rẽ rõ rệt. Gần đây, EU đã thông báo sẽ tạm dừng "hỗ trợ song phương" với Israel và tạm dừng một phần các nội dung thương mại trong thỏa thuận liên kết với Israel. Bước đi này đòi hỏi phải có sự chấp thuận của đa số trong số 27 quốc gia thành viên.

Thực tế là một số quốc gia lớn, bao gồm Đức, Italy, Hungary và Cộng hòa Séc, đã liên tục ngăn chặn các nỗ lực trừng phạt Israel, cho thấy một sự khác biệt sâu sắc về chính sách đối ngoại bên trong khối.