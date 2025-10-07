Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Thế giới

Đàm phán Israel - Hamas chính thức bắt đầu

  • Thứ ba, 7/10/2025 07:41 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Tối 6/10, các cuộc đàm phán ngừng bắn gián tiếp trở lại đầu tiên giữa Israel và lực lượng Hamas, đã được khởi động tại Ai Cập, dưới sự trung gian của Ai Cập, Qatar và Mỹ.

xung dot, Dai Gaza, Donald Trump, Steve Witkoff, Jared Kushner anh 1

Cảnh đổ nát vì xung đột Israel-Hamas ở Dải Gaza. Ảnh: Reuters.

Theo truyền thông khu vực, các cuộc thương lượng bắt đầu khoảng 18h tối 6/10, giờ địa phương, tại thành phố Sharm El Sheikh, phía Nam bán đảo Sinai của Ai Cập.

Đại diện các bên thảo luận công tác chuẩn bị thực địa cho việc phóng thích con tin và trao đổi tù nhân, được nêu trong sáng kiến hòa gồm 20 điểm của Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Hãng tin Al Qahera của Ai Cập cho biết, các nhà đàm phán nước này và Qatar đang nỗ lực với cả hai bên đàm phán là Israel và Hamas, nhằm thiết lập một cơ chế về trao đổi con tin/tù nhân.

Trong khi đó, một số nguồn tin khác tiết lộ, tại vòng đàm phán Ai Cập, Hamas mong muốn làm rõ một số chi tiết, trong đó có các đảm bảo Israel sẽ tuân thủ các cam kết về rút quân ra khỏi dải Gaza khi Hamas thực hiện trao trả con tin.

Trước đó, truyền thông khu vực dẫn lời một số quan chức Hamas cho biết, nhóm này lo ngại Israel sẽ không tuân thủ cam kết rút quân ra khỏi Gaza, sau khi toàn bộ 48 được trao trả cho Israel theo quy định trong đề xuất.

Về động thái của Mỹ, kênh số 12 của Israel dẫn lời một quan chức cấp cao Mỹ giấu tên nói rằng Washington quyết tâm thúc đẩy đạt được thỏa thuận trong tuần này. Theo đó, hai Đặc phái viên Mỹ là Steve Witkoff và Jared Kushner, sẽ không rời khỏi Ai Cập trước khi đạt được thỏa thuận.

Về phản ứng của quốc tế, nhà ngoại giao hàng đầu Liên minh châu Âu (EU), bà Kaja Kallas hôm qua tuyên bố khối này đang tìm kiếm một vai trò trong chính quyền chuyển tiếp tại dải Gaza theo sáng kiến hòa bình của Tổng thống Mỹ.

Phát biểu tại cuộc họp Hội đồng Hợp tác EU-Vùng Vịnh tổ chức ở Kuwait, bà Kallas khẳng định EU không chỉ đóng vai trò là nhà tài trợ, mà nên là một bên trong giải pháp cho Gaza.

Còn theo truyền thông Israel, kế hoạch chấm dứt cuộc chiến Gaza của Tổng thống Mỹ, cũng là một trong các chủ đề thảo luận trọng tâm trong cuộc điện đàm ngày hôm qua giữa Thủ tướng nước này Benjamin Netanyahu và Tổng thống Nga Vladimir Putin, bên cạnh một số nghị sự khu vực đáng chú ý như vấn đề hạt nhân Iran, tình hình Syria.

Vấn đề Trung Đông

Mục Thế giới giới thiệu cuốn sách "Châu Phi - Trung Đông: Những vấn đề chính trị và kinh tế nổi bật". Cuốn sách giới thiệu cuộc cải cách thể chế chính trị và kinh tế ở châu Phi và Trung Đông từ sau Chiến tranh Lạnh đến nay. Cuốn sách bao trùm nhiều vấn đề về sắc tộc, khả năng giải quyết mâu thuẫn sắc tộc, tôn giáo, chính sách của các nước lớn, dầu mỏ, khí đốt ở hai khu vực này,...

https://vov.vn/the-gioi/dam-phan-israel-hamas-chinh-thuc-bat-dau-tai-ai-cap-post1235867.vov

Bá Thi/VOV

xung đột Dải Gaza Donald Trump Steve Witkoff Jared Kushner Donald Trump Ai Cập Israel Hamas Mỹ Pháp Trung Đông Iran Đàm phán Israel - Hamas Ai Cập Qatar và Mỹ.

  • Hamas

    Hamas

    Hamas, viết tắt của Harakat al-Muqawama al-Islamiyya (tiếng Arab có nghĩa là "Phong trào Kháng chiến Hồi giáo") là một tổ chức của người Palestine. Phong trào ra đời vào năm 1987, chỉ ít ngày sau cuộc nổi dậy của người Palestine chống lại sự chiếm đóng của Israel (còn gọi là Intifada lần thứ nhất). Mục tiêu dài hạn của Hamas là thành lập một nhà nước Hồi giáo của người Palestine trên vùng lãnh thổ được hoạch định trước năm 1948. Ngoài các hoạt động chính trị quân sự, Hamas còn được biết đến với các hoạt động phát triển xã hội như mở trường học, bệnh viện, trang trải cuộc sống cho gia đình các phần tử vũ trang... qua đó giành được uy tín trong cộng đồng người Palestine. Một số nước và tổ chức, bao gồm Mỹ, EU và Israel, coi Hamas là tổ chức khủng bố.

    Bạn có biết: Khẩu hiệu của Hamas là "Allah là mục tiêu, nhà tiên tri Muhammad là hình mẫu, kinh Koran là hiến pháp, thánh chiến là con đường duy nhất và được chết vì Allah là sự thể hiện lòng trung thành".

    • Thành lập: 14/12/1987
    • Người sáng lập: Sheikh Ahmed Yassin và một số người khác
    • Tôn giáo: Đạo Hồi dòng Sunni
    • Tiền thân: Tổ chức Anh em Hồi giáo Palestine

  • Ai Cập

    Ai Cập
    • Diện tích: 1.010.407 km2
    • Dân số: 97,55 triệu (World Bank, 2017)
    • GDP: 235,37 tỷ USD (World Bank, 2017)
    • Đơn vị tiền tệ: Bảng Ai Cập
    • Mã điện thoại: +20
    • Thủ đô: Cairo
    • Ngôn ngữ: Tiếng Ả Rập

  • Israel

    Israel
    • Diện tích: 22.100 km2
    • Dân số: 8.71 triệu (WorldBank, 2017)
    • Ngôn ngữ chính thức: Tiếng Do Thái, tiếng Arab
    • Tôn giáo: Do Thái (đa số), Hồi, Cơ đốc,...
    • GDP: 350,85 tỷ USD (WorldBank, 2017)
    • Thành phố lớn nhất: Tev Aviv

  • Mỹ

    Mỹ
    • Thủ đô: Washington, D.C.
    • Diện tích: 9.833.520 km²
    • Dân số: 325,72 triệu (WorldBank, 2017)
    • GDP: 19.390 tỷ USD (WorldBank, 2017)
    • Đơn vị tiền tệ: USD
    • Mã điện thoại: +1
    • Ngôn ngữ: Tiếng Anh

  • Pháp

    Pháp
    • Thủ đô: Paris
    • Diện tích: 549.100 km²
    • Dân số: 67,12 triệu (WorldBank, 2017)
    • GDP: 2.582 tỷ USD (WorldBank, 2017)
    • Đơn vị tiền tệ: Euro
    • Mã điện thoại: +33
    • Ngôn ngữ: Tiếng Pháp

  • Iran

    Iran
    • Thủ đô: Tehran
    • Diện tích: 1.745.200 km2
    • Dân số: 81,16 triệu (WorldBank, 2017)
    • GDP: 439,51 tỷ USD (WorldBank, 2017)
    • Đơn vị tiền tệ: Rial Iran
    • Ngôn ngữ: Tiếng Ba Tư

Đọc tiếp

Venezuela phat hien am muu danh bom Dai su quan My hinh anh

Venezuela phát hiện âm mưu đánh bom Đại sứ quán Mỹ

1 giờ trước 07:30 7/10/2025

0

Chủ tịch Quốc hội Venezuela Jorge Rodriguez cho biết, nước này đã cảnh báo Washington về chiến dịch “cờ giả" của "các nhóm cánh hữu cực đoan địa phương" nhằm cài chất nổ vào Đại sứ quán Mỹ ở Caracas.

Cu soc rung dong chinh truong Phap hinh anh

Cú sốc rúng động chính trường Pháp

2 giờ trước 07:20 7/10/2025

0

Cuộc khủng hoảng chính trị tại Pháp đang ngày càng trầm trọng sau khi tân Thủ tướng Sébastien Lecornu cùng toàn bộ nội các mới của ông đệ đơn từ chức hôm 6/10, chỉ chưa đầy 12 giờ sau khi được bổ nhiệm chính thức.

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý