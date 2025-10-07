Đàm phán Israel - Hamas chính thức bắt đầu

Tối 6/10, các cuộc đàm phán ngừng bắn gián tiếp trở lại đầu tiên giữa Israel và lực lượng Hamas, đã được khởi động tại Ai Cập, dưới sự trung gian của Ai Cập, Qatar và Mỹ.

Cảnh đổ nát vì xung đột Israel-Hamas ở Dải Gaza. Ảnh: Reuters.

Theo truyền thông khu vực, các cuộc thương lượng bắt đầu khoảng 18h tối 6/10, giờ địa phương, tại thành phố Sharm El Sheikh, phía Nam bán đảo Sinai của Ai Cập.

Đại diện các bên thảo luận công tác chuẩn bị thực địa cho việc phóng thích con tin và trao đổi tù nhân, được nêu trong sáng kiến hòa gồm 20 điểm của Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Hãng tin Al Qahera của Ai Cập cho biết, các nhà đàm phán nước này và Qatar đang nỗ lực với cả hai bên đàm phán là Israel và Hamas, nhằm thiết lập một cơ chế về trao đổi con tin/tù nhân.

Trong khi đó, một số nguồn tin khác tiết lộ, tại vòng đàm phán Ai Cập, Hamas mong muốn làm rõ một số chi tiết, trong đó có các đảm bảo Israel sẽ tuân thủ các cam kết về rút quân ra khỏi dải Gaza khi Hamas thực hiện trao trả con tin.

Trước đó, truyền thông khu vực dẫn lời một số quan chức Hamas cho biết, nhóm này lo ngại Israel sẽ không tuân thủ cam kết rút quân ra khỏi Gaza, sau khi toàn bộ 48 được trao trả cho Israel theo quy định trong đề xuất.

Về động thái của Mỹ, kênh số 12 của Israel dẫn lời một quan chức cấp cao Mỹ giấu tên nói rằng Washington quyết tâm thúc đẩy đạt được thỏa thuận trong tuần này. Theo đó, hai Đặc phái viên Mỹ là Steve Witkoff và Jared Kushner, sẽ không rời khỏi Ai Cập trước khi đạt được thỏa thuận.

Về phản ứng của quốc tế, nhà ngoại giao hàng đầu Liên minh châu Âu (EU), bà Kaja Kallas hôm qua tuyên bố khối này đang tìm kiếm một vai trò trong chính quyền chuyển tiếp tại dải Gaza theo sáng kiến hòa bình của Tổng thống Mỹ.

Phát biểu tại cuộc họp Hội đồng Hợp tác EU-Vùng Vịnh tổ chức ở Kuwait, bà Kallas khẳng định EU không chỉ đóng vai trò là nhà tài trợ, mà nên là một bên trong giải pháp cho Gaza.

Còn theo truyền thông Israel, kế hoạch chấm dứt cuộc chiến Gaza của Tổng thống Mỹ, cũng là một trong các chủ đề thảo luận trọng tâm trong cuộc điện đàm ngày hôm qua giữa Thủ tướng nước này Benjamin Netanyahu và Tổng thống Nga Vladimir Putin, bên cạnh một số nghị sự khu vực đáng chú ý như vấn đề hạt nhân Iran, tình hình Syria.