Thủ tướng gặp lãnh đạo các nước nhân Hội nghị Cấp cao ASEAN

Thủ tướng Phạm Minh Chính đã có cuộc gặp với Tổng thống Hàn Quốc, Tổng thống Indonesia, Thủ tướng New Zealand và Tổng Giám đốc Quỹ Tiền tệ Quốc tế.

Thủ tướng Phạm Minh Chính và Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung tại Hội nghị Cấp cao ASEAN - Hàn Quốc lần thứ 26. Ảnh: Dương Giang/TTXVN.

Theo đặc phái viên TTXVN, sáng 27/10, tiếp tục các hoạt động trong khuôn khổ chuyến công tác tham dự Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 47 và các Hội nghị Cấp cao liên quan tại Malaysia, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã có cuộc gặp với Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung, Tổng thống Indonesia Prabowo Subianto, Thủ tướng New Zealand Christopher Luxon và Tổng Giám đốc Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) Kristalina Georgieva.

Trong cuộc gặp Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung, Thủ tướng Phạm Minh Chính trân trọng chuyển lời thăm hỏi và chúc mừng tốt đẹp của Tổng Bí thư Tô Lâm, Chủ tịch nước Lương Cường và các đồng chí lãnh đạo chủ chốt đến Tổng thống Lee Jae Myung; bày tỏ vui mừng sau hơn 30 năm xây dựng và phát triển, nhất là sau khi hai nước nâng cấp quan hệ lên Đối tác Chiến lược Toàn diện, quan hệ Việt Nam - Hàn Quốc đạt nhiều thành tựu quan trọng trên các lĩnh vực.

Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung chân thành cảm ơn và chuyển lời thăm hỏi thân tình đến Tổng Bí thư Tô Lâm, Chủ tịch nước Lương Cường và các lãnh đạo chủ chốt của Việt Nam; khẳng định Hàn Quốc luôn coi Việt Nam là đối tác quan trọng trong triển khai chính sách đối ngoại tại khu vực và sẵn sàng đồng hành cùng Việt Nam trong chặng đường phát triển tiếp theo.

Đánh giá cao kết quả chuyến thăm có ý nghĩa lịch sử đến Hàn Quốc của Tổng Bí thư Tô Lâm (tháng 8/2025) và chuyến công tác rất quan trọng đến Hàn Quốc tham dự Tuần lễ Cấp cao APEC của Chủ tịch nước Lương Cường sắp tới, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Tổng thống Lee Jae Myung nhất trí tiếp tục tăng cường tin cậy chính trị thông qua thúc đẩy trao đổi đoàn cấp cao; mở rộng hợp tác thực chất về quốc phòng - an ninh; tăng cường hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư; hiện thực hóa tầm nhìn đưa hợp tác khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số thành trụ cột mới trong quan hệ song phương; đồng thời tiếp tục tăng cường hợp tác trong các lĩnh vực lao động, văn hóa, du lịch và giao lưu địa phương.

Hai bên cũng nhất trí tiếp tục phối hợp chặt chẽ hơn nữa trong các vấn đề khu vực và quốc tế cùng quan tâm, trong đó có việc Việt Nam ủng hộ Hàn Quốc tổ chức thành công Diễn đàn Cấp cao APEC 2025 và Hàn Quốc ủng hộ, sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm với Việt Nam trong tổ chức thành công Năm APEC 2027.

Thủ tướng Phạm Minh Chính chuyển lời mời của Tổng Bí thư Tô Lâm và các đồng chí lãnh đạo chủ chốt của Việt Nam đến Tổng thống Lee Jae Myung sớm sang thăm Việt Nam vào thời điểm phù hợp. Tổng thống Lee Jae Myung bày tỏ cảm ơn và vui vẻ nhận lời để có dịp tận mắt chứng kiến sự phát triển của Việt Nam.

Trong cuộc gặp Tổng thống Indonesia Prabowo Subianto, hai nhà lãnh đạo nhất trí đánh giá việc nâng cấp quan hệ lên Đối tác Chiến lược Toàn diện nhân chuyến thăm Indonesia của Tổng Bí thư Tô Lâm tháng 3/2025 là dấu mốc quan trọng, bước phát triển mới của quan hệ hữu nghị truyền thống Việt Nam - Indonesia; đồng thời nhất trí hạn chế áp dụng các rào cản kỹ thuật với hàng hóa của nhau.

Hai bên cũng đã trao đổi về các vấn đề quốc tế và khu vực cùng quan tâm. Tổng thống Prabowo Subianto ghi nhận những nỗ lực của Việt Nam và nhất trí ủng hộ Liên minh châu Âu (EU) sớm gỡ thẻ vàng đối với việc đánh bắt cá bất hợp pháp, không khai báo và không theo quy định (IUU) cho Việt Nam.

Hai nhà lãnh đạo nhất trí tăng cường hợp tác trong lĩnh vực nghề cá và triển khai tốt Bản ghi nhớ về hợp tác nghề cá ký năm 2024, hướng tới cùng phát triển ngành thuỷ sản và kinh tế biển bền vững.

Thủ tướng Phạm Minh Chính hội kiến Thủ tướng New Zealand Christopher Luxon. Ảnh: Dương Giang/TTXVN.

Gặp Thủ tướng New Zealand Christopher Luxon, Thủ tướng Phạm Minh Chính chúc mừng New Zealand đã tổ chức thành công Hội nghị Cấp cao đặc biệt kỷ niệm 50 năm quan hệ ASEAN - New Zealand; nhấn mạnh năm 2025 đánh dấu mốc quan trọng đặc biệt đối với cả hai nước khi Việt Nam - New Zealand, ASEAN - New Zealand cùng kỷ niệm mốc 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao và quan hệ đối tác, đồng thời nâng cấp quan hệ lên Đối tác Chiến lược Toàn diện.

Nhắc lại những ấn tượng tốt đẹp về chuyến thăm chính thức Việt Nam cũng như cuộc hội đàm với Thủ tướng Phạm Minh Chính hồi tháng 2/2025, Thủ tướng New Zealand Christopher Luxon đánh giá cao sự đóng góp tích cực của Việt Nam trên cương vị nước điều phối quan hệ ASEAN - New Zealand giai đoạn 2024-2027 vào thành công chung của Hội nghị Cấp cao đặc biệt kỷ niệm 50 năm quan hệ ASEANNew Zealand.

Thủ tướng Christopher Luxon nhấn mạnh Việt Nam là đối tác hàng đầu của New Zealand ở khu vực và New Zealand sẵn sàng hỗ trợ trong các lĩnh vực thiết thực theo nhu cầu phát triển của Việt Nam.

Hai lãnh đạo nhất trí sớm hoàn tất xây dựng và ký kết Chương trình hành động triển khai quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện Việt Nam - New Zealand giai đoạn 2025-2030 để tạo cơ sở cho việc triển khai hợp tác trong các lĩnh vực cụ thể, với thời hạn thực hiện và nguồn lực rõ ràng.

Hai bên nhất trí cần có biện pháp đột phá hơn nữa để đưa kim ngạch thương mại hai chiều đạt 3 tỷ USD vào năm 2026.

Thủ tướng Phạm Minh Chính cảm ơn và đề nghị New Zealand tiếp tục mở rộng hỗ trợ phát triển chính thức (ODA), hỗ trợ đào tạo tiếng Anh và các chuyên ngành cho cán bộ cấp Trung ương và địa phương của Việt Nam.

Chia sẻ quan điểm chung về nhiều vấn đề quốc tế và khu vực, hai Thủ tướng nhất trí tiếp tục phối hợp chặt chẽ tại các diễn đàn đa phương, cùng các nước ASEAN và đối tác đóng góp tích cực vào đối thoại, hợp tác và giải quyết các vấn đề chung của khu vực.

Thủ tướng Phạm Minh Chính đánh giá cao sự ủng hộ, tham dự tích cực của Thủ tướng New Zealand Christopher Luxon tại Diễn đàn Tương lai ASEAN (AFF) tại Hà Nội tháng Hai vừa qua và trân trọng mời Thủ tướng New Zealand và đại diện của New Zealand tham dự Diễn đàn lần thứ 3 vào đầu năm 2026.

Thủ tướng Phạm Minh Chính gặp Tổng Giám đốc Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) Kristalina Georgieva. Ảnh: Dương Giang/TTXVN.

Trao đổi với Tổng Giám đốc IMF Kristalina Georgieva, Thủ tướng Phạm Minh Chính cảm ơn sự hợp tác, hỗ trợ tích cực, hiệu quả của IMF dành cho Việt Nam thời gian qua, đặc biệt trong việc đánh giá, tư vấn chính sách, hỗ trợ tiếp cận các định chế tài chính để huy động nguồn lực phục vụ các mục tiêu phát triển.

Chia sẻ về tình hình kinh tế - xã hội của đất nước gần đây, Thủ tướng cho biết kinh tế Việt Nam dự kiến tăng trưởng hơn 8% năm 2025, kinh tế vĩ mô ổn định; quy mô nền kinh tế hiện ở mức 510 tỷ USD , xếp thứ 32 thế giới; GDP bình quân đầu người năm 2025 ước đạt khoảng 5.000 USD , vào nhóm thu nhập trung bình cao; thực hiện chính sách tiền tệ linh hoạt, chủ động, hiệu quả; chính sách tài khoá mở rộng; tích cực triển khai tinh gọn bộ máy, chuyển từ tư duy quản lý sang kiến tạo, phục vụ nhân dân.

Chúc mừng Việt Nam vì những thành tựu phát triển kinh tế - xã hội thời gian qua, Tổng Giám đốc IMF đánh giá cao quyết tâm và các biện pháp của Chính phủ Việt Nam nhằm ứng phó với những thách thức của kinh tế và tài chính toàn cầu, trong đó có vấn đề thuế quan, thúc đẩy vai trò của khu vực kinh tế tư nhân là động lực then chốt cho phát triển và định hướng hội nhập quốc tế toàn diện, sâu rộng.

Bà Kristalina đề nghị sẽ tiếp tục hợp tác, hỗ trợ Việt Nam trong 2 lĩnh vực quan trọng là phát triển hệ thống dữ liệu có chất lượng phục vụ quá trình hoạch định chính sách và phát triển khuôn khổ chính sách tài chính hiện đại.

Thủ tướng Phạm Minh Chính cảm ơn và nhất trí với những đề xuất hợp tác rất thiết thực của Tổng Giám đốc IMF, đồng thời đánh giá cao những ý kiến phát biểu của bà Kristanila tại các Hội nghị của ASEAN.

Nhân dịp này, Thủ tướng trân trọng mời Tổng Giám đốc IMF thăm Việt Nam để thảo luận thêm về các định hướng hợp tác quan trọng thời gian tới. Bà Kristalina Georgieva vui vẻ nhận lời.