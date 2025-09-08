Thủ tướng đề nghị rà soát cắt giảm 30% thủ tục hành chính, 30% chi phí

Thủ tướng đề nghị rà soát cắt giảm 30% thủ tục hành chính, 30% thời gian, 30% chi phí tuân thủ, giảm đầu vào cho người dân, doanh nghiệp.

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu mở đầu phiên họp Phiên họp Chính phủ chuyên đề xây dựng pháp luật tháng 9. Ảnh: VGP/Nhật Bắc.

Sáng 8/9, tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì phiên họp chuyên đề xây dựng pháp luật tháng 9, cho ý kiến đối với 9 dự án luật.

Phát biểu tại phiên họp, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh việc tập trung triển khai quyết liệt công tác xây dựng và hoàn thiện thể chế phục vụ cho sự phát triển đất nước tăng trưởng nhanh nhưng bền vững.

Vì vậy công tác xây dựng thể chế, thi hành luật pháp đòi hỏi tập trung trí tuệ, công sức để đạt được các mục tiêu đặt ra, tạo động lực mạnh mẽ đưa đất nước vững bước tiến vào trong kỷ nguyên mới và hiện thực hóa 2 mục tiêu chiến lược 100 năm.

Thủ tướng cho biết, từ đầu nhiệm kỳ đến nay, Chính phủ đã tổ chức 42 phiên họp chuyên đề xây dựng pháp luật, trong đó, từ đầu năm 2025 đến nay, đã tổ chức 9 phiên họp; xem xét, cho ý kiến khoảng 80 hồ sơ dự án luật, nghị quyết.

Thủ tướng yêu cầu các bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang bộ phải trực tiếp chỉ đạo công tác xây dựng, hoàn thiện thể chế, chịu trách nhiệm chính về chất lượng chính sách pháp luật thuộc lĩnh vực quản lý của bộ, ngành mình. Ảnh: VGP/Nhật Bắc.

Dự kiến tại Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV, Chính phủ sẽ trình Quốc hội khoảng 113 hồ sơ, tài liệu, tờ trình, báo cáo, trong đó có 47 dự án luật, nghị quyết.

Thời gian từ nay đến khai mạc Kỳ họp thứ 10 không còn nhiều, khối lượng công việc cần chuẩn bị rất lớn, Thủ tướng cho rằng, nhiệm vụ, yêu cầu đặt ra rất cao, tính chất, mức độ rất phức tạp. Do đó yêu cầu các bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang bộ cần quyết tâm cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt, hiệu quả để hoàn thành mục tiêu trong công tác xây dựng, hoàn thiện thể chế, trước mắt phải bảo đảm tốt về chất lượng, kịp về tiến độ các dự án luật, nghị quyết trình Quốc hội thông qua.

Nhấn mạnh những nguyên tắc trong xây dựng pháp luật, Thủ tướng đề nghị sửa đổi các luật phải ngắn gọn, đi thẳng vào nội dung vướng mắc và nâng cao chất lượng; không sửa nhiều lần, đảm bảo tính ổn định của pháp luật. Đặc biệt chú ý đến việc phân cấp, phân quyền, đi đôi với phân bổ nguồn lực, tăng cường kiểm tra, giám sát, kiểm soát đầu ra; đề nghị rà soát cắt giảm 30% thủ tục hành chính, 30% thời gian, 30% chi phí tuân thủ, giảm đầu vào cho người dân, doanh nghiệp.

Đối với "1 luật sửa nhiều Luật", Thủ tướng đề nghị hoàn thiện khung khổ pháp luật, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động quản lý nhà nước trong một số lĩnh vực quan trọng và trong bối cảnh hội nhập quốc tế sâu rộng như: bảo vệ bí mật nhà nước, an ninh - trật tự, khoa học - công nghệ, quyền sở hữu trí tuệ, thuế, tài nguyên - môi trường, báo chí - truyền thông, điều ước quốc tế... Tạo môi trường pháp lý thông thoáng, thuận lợi và bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của người dân, doanh nghiệp, nhưng công tác quản lý dễ dàng, hiệu quả. Kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc về pháp lý để thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, phấn đấu đạt mục tiêu tăng trưởng đề ra.

Tại phiên họp, các đại biểu cho ý kiến vào 9 dự án luật gồm: Luật Thuế thu nhập cá nhân; Luật Công nghệ cao (sửa đổi); Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chuyển giao công nghệ; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điều ước quốc tế; Luật sửa đổi, bổ sung 10 Luật liên quan đến an ninh trật tự; Luật Bảo vệ bí mật nhà nước (sửa đổi); Luật sửa đổi, bổ sung 15 Luật trong lĩnh vực nông nghiệp và môi trường và Luật Báo chí (sửa đổi).