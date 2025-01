Thủ tướng Đan Mạch lên tiếng việc ông Trump đòi mua Greenland

Thủ tướng Đan Mạch Mette Frederiksen khẳng định tương lai Greenland phải do chính người dân nơi đây quyết định, trong bối cảnh ông Donald Trump tuyên bố muốn kiểm soát vùng đất.

Thủ tướng Đan Mạch Mette Frederiksen. Ảnh: Reuters.

"Greenland thuộc về người Greenland”, Thủ tướng Mette Frederiksen nói với đài TV 2, đồng thời khẳng định vùng lãnh thổ tự trị này của Đan Mạch không phải món đồ để bán.

Bà Frederiksen đưa ra tuyên bố trên trong bối cảnh Donald Trump Jr., con trai cả của Tổng thống đắc cử Trump, đặt chân đến Greenland hôm 7/1, làm dấy lên nhiều đồn đoán về tham vọng của Mỹ với vùng lãnh thổ này.

Tuy nhiên, chính quyền Greenland xác nhận đây chỉ là chuyến đi cá nhân và ông Trump Jr. sẽ không gặp gỡ với các đại diện chính quyền.

Ông Trump trước đây từng bày tỏ ý định mua Greenland trong nhiệm kỳ đầu với lý do đây là "nhu cầu tuyệt đối" về an ninh quốc gia và tự do toàn cầu. Gần đây, ông một lần nữa bày tỏ mong muốn kiểm soát vùng lãnh thổ Bắc Cực rộng lớn này.

“Tôi nghe nói rằng người dân Greenland rất ‘MAGA’”, ông Donald Trump, Tổng thống đắc cử, đăng trên trang cá nhân vào tối 6/1, ám chỉ phong trào “Làm nước Mỹ vĩ đại trở lại” của mình. “Greenland là một nơi tuyệt vời, và người dân ở đây sẽ được hưởng lợi rất lớn nếu, và khi, họ trở thành một phần của đất nước chúng ta”.

Vị trí địa lý của Greenland khiến nơi đây có ý nghĩa chiến lược lớn với Mỹ. Đồ họa: BBC.

Greenland là nơi đặt một cơ sở không gian lớn của Mỹ và nằm trên tuyến đường ngắn nhất từ Bắc Mỹ đến châu Âu. Vị trí địa lý này khiến vùng lãnh thổ tự trị có ý nghĩa chiến lược quan trọng đối với Mỹ.

Nhưng trong bài phát biểu chào năm mới, Thủ tướng Greenland Múte Egede từng kêu gọi độc lập khỏi Đan Mạch, cho rằng đây là cách để vùng lãnh thổ rũ bỏ quá khứ thuộc địa. Tuy nhiên, ông khi ấy cũng khẳng định không có ý định để Greenland trở thành một phần của Mỹ và nhấn mạnh rằng hòn đảo này không phải để bán.

Vua Frederik X từ trước đến nay vẫn khẳng định chủ quyền của Vương quốc Đan Mạch đối với cả Greenland và quần đảo Faroe, một khu vực tự trị khác nằm giữa Iceland và Na Uy ở Bắc Đại Tây Dương. Tháng trước, nhà vua đã thay đổi quốc huy của Đan Mạch để bổ sung biểu tượng đại diện cho Greenland và Faroe.