Thủ tướng chủ trì họp về xây dựng Trung tâm tài chính quốc tế

Chiều 30/9, tại Trụ sở Chính phủ, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì cuộc họp Thường trực Chính phủ và Ban Chỉ đạo xây dựng Đề án Trung tâm tài chính khu vực và quốc tế tại Việt Nam (Ban Chỉ đạo).

Cùng dự có các Ủy viên Bộ Chính trị: Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Nên; Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà, lãnh đạo các bộ, ngành Trung ương, Thành phố Hồ Chí Minh và Đà Nẵng.

Tại cuộc họp, các đại biểu nghe báo cáo về việc xây dựng Đề án xây dựng Trung tâm tài chính khu vực, quốc tế tại Việt Nam; thảo luận sôi nổi về bối cảnh tình hình quốc tế và trong nước; nhu cầu, tiềm năng, các yêu cầu, nhiệm vụ đặt ra của việc xây dựng Trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam.

Ghi nhận ý kiến tâm huyết của các đại biểu, kết luận cuộc họp, Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu Ban Chỉ đạo, các bộ, cơ quan liên quan và Thành phố Hồ Chí Minh, thành phố Đà Nẵng tiếp thu ý kiến của các đại biểu.

Đồng thời, các bên liên quan tiếp tục tham vấn và trao đổi với các cơ quan, tổ chức, tham khảo mô hình quốc tế để về xây dựng Trung tâm tài chính phù hợp với thể chế chính trị, lịch sử, văn hóa, điều kiện kinh tế-xã hội Việt Nam hiện tại, trong tương lai một cách không cầu toàn, không nóng vội.

Thủ tướng chỉ rõ mục tiêu của việc xây dựng Trung tâm tài chính là để hình thành thị trường tài chính, phát triển các dịch vụ tài chính và các dịch vụ đi theo để huy động nguồn lực tài chính cho sự phát triển của Thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng nói riêng, đất nước nói chung.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu xác định rõ phạm vi, đối tượng, mô hình hoạt động của Trung tâm tài chính; các điều kiện về hạ tầng, nhân lực, tài chính, đất đai, hệ sinh thái; đề xuất chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ chế hoạt động của Trung tâm tài chính khu vực và quốc tế.

Cùng với đó, đề xuất khung pháp lý, cơ chế chính sách đặc thù, kể cả về chính sách visa, lao động, thuế, để thu hút các nguồn tài chính, nhất là tài chính xanh, tài chính số, hình thành thị trường tài chính hoạt động lành mạnh, an toàn, hội nhập để khai thác tối đa tiềm năng, lợi thế của Việt Nam, trong đó có Thành phố Hồ Chí Minh, thành phố Đà Nẵng.

Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành nêu cao tinh thần trách nhiệm, khẩn trương hoàn thiện Đề án xây dựng các Trung tâm tài chính bảo đảm khả thi, hiệu quả, phù hợp với tình hình thực tiễn; trình Bộ Chính trị, Quốc hội xem xét.

