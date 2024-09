Công điện của Thủ tướng chỉ đạo khẩn trương khắc phục sự cố sạt lở

Thủ tướng yêu cầu Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giang tiếp tục chỉ đạo, triển khai quyết liệt, kịp thời, hiệu quả công tác khắc phục hậu quả và ứng phó nguy cơ sạt lở đất, trong đó tập trung tìm kiếm người mất tích; cứu chữa người bị thương; tổ chức thăm hỏi, động viên, hỗ trợ gia đình người bị nạn, đồng thời bảo đảm đời sống cho người dân.

Đây là một trong những nội dung của Công điện số 101/CĐ-TTg ngày 30/9/2024 của Thủ tướng Chính phủ về việc khẩn trương khắc phục sự cố sạt lở tại Hà Giang và ứng phó với nguy cơ sạt lở, lũ ống, lũ quét vừa được Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà ký ban hành.

Công điện gửi Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giang; Bộ trưởng các Bộ: Quốc phòng, Giao thông vận tải, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài nguyên và Môi trường và Chánh Văn phòng Ban chỉ đạo phòng thủ dân sự quốc gia.

Thủ tướng Chính phủ gửi lời thăm hỏi chia buồn sâu sắc nhất đến thân nhân các gia đình bị nạn, yêu cầu Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giang, lãnh đạo các cơ quan tiếp tục triển khai công tác khắc phục hậu quả và ứng phó với nguy cơ sạt lở, tập trung một số nhiệm vụ.

Công điện nêu rõ Văn phòng Ban chỉ đạo phòng thủ dân sự quốc gia điều phối, huy động lực lượng, phương tiện cần thiết, phối hợp, hỗ trợ địa phương triển khai công tác tìm kiếm cứu nạn, ứng phó, khắc phục hậu quả mưa lũ, sạt lở đất, lũ quét theo quy định.

Bộ Quốc phòng chủ trì, phối hợp với Bộ Giao thông vận tải và địa phương triển khai ngay các flycam bay quét các điểm xung yếu, có nguy cơ sạt lở, kịp thời phát hiện các vết để cảnh báo sớm và có biện pháp phòng ngừa, di dời dân cư; đảm bảo an toàn cho các lực lượng cứu hộ.

Bộ Giao thông vận tải phối hợp với địa phương rà soát, cảnh báo sớm các đoạn tuyến giao thông có nguy cơ sạt lở; có phương án phân luồng giao thông để đảm bảo lưu thông hàng hóa, đi lại an toàn cho nhân dân; chủ động bố trí lực lượng, vật tư, phương tiện để xử lý thông tuyến nhanh nhất khi có tình huống.

Bộ Tài nguyên và Môi trường theo dõi, cảnh báo, dự báo về mưa lũ, thông tin kịp thời về nguy cơ lũ quét, sạt lở đất để các cơ quan liên quan và người dân biết chủ động triển khai các biện pháp ứng phó.

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn theo nhiệm vụ được giao tổ chức theo dõi sát tình hình, kịp thời chỉ đạo triển khai công tác phòng, chống thiên tai, nhất là sạt lở đất, lũ ống, lũ quét, ngập lụt ở khu vực trung du và miền núi Bắc Bộ.

Văn phòng Chính phủ theo dõi, đôn đốc các Bộ, ngành, địa phương triển khai thực hiện Công điện này theo chức năng, nhiệm vụ được giao.

Theo báo cáo của Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo phòng thủ dân sự quốc gia, vụ sạt lở nghiêm trọng tại khu vực Km 51 Quốc lộ 2 thuộc xã Việt Vinh, huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang vào sáng 29/9/2024 đã làm nhiều người chết, mất tích và bị thương.

