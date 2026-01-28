Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Thế giới

Thủ tướng Canada: Hầu như không còn gì bình thường ở Mỹ

  • Thứ tư, 28/1/2026 13:19 (GMT+7)
  • 42 phút trước

Thủ tướng Canada tuyên bố giữ nguyên quan điểm về trật tự toàn cầu và chính sách thuế Mỹ, nhấn mạnh Ottawa sẽ giảm phụ thuộc thương mại vào Washington và mở rộng quan hệ đối tác.

Thủ tướng Canada Mark Carney phát biểu trong phiên chất vấn tại Hạ viện Canada tại Ottawa, Ontario (Canada) ngày 27/1. Ảnh: Reuters.

Ngày 27/1, Thủ tướng Canada Mark Carney bác bỏ thông tin cho rằng ông đã rút lại những phát biểu khiến Tổng thống Mỹ Donald Trump không hài lòng tại Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF) ở Davos (Thụy Sĩ), theo Reuters.

Phát biểu trước Hạ viện Canada khi được hỏi về triển vọng đàm phán thương mại với Washington, ông Carney nhấn mạnh: “Thế giới đã thay đổi, Washington đã thay đổi. Hầu như không còn gì bình thường ở Mỹ nữa. Đó là sự thật”.

Trước đó, trong bài phát biểu tại Davos hôm 20/1, Thủ tướng Canada kêu gọi các quốc gia chấp nhận sự kết thúc của trật tự toàn cầu dựa trên luật lệ mà Mỹ từng dẫn dắt, viện dẫn các chính sách thuế quan của Washington như một minh chứng rõ ràng cho sự chuyển dịch này.

Ông Carney cũng thúc đẩy chiến lược đa dạng hóa thương mại, giảm phụ thuộc vào thị trường Mỹ - đối tác hiện chiếm khoảng 70% tổng kim ngạch xuất khẩu của Canada theo khuôn khổ Hiệp định thương mại tự do Mỹ - Mexico - Canada (USMCA). Lập luận của ông dựa trên việc Mỹ áp thuế đối với nhiều mặt hàng chủ lực của Canada.

Những phát biểu tại Davos khiến Tổng thống Trump phản ứng gay gắt. Nhà lãnh đạo Mỹ từng tuyên bố Canada “chỉ tồn tại nhờ Mỹ”, đồng thời cảnh báo sẽ áp thuế 100% đối với hàng hóa Canada nếu Ottawa ký thỏa thuận thương mại với Trung Quốc.

Sau cuộc điện đàm giữa hai nhà lãnh đạo hôm 26/1, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent cho rằng ông Carney “đã rất tích cực rút lại” một số phát biểu. Tuy nhiên, Thủ tướng Canada lập tức bác bỏ nhận định này.

“Để nói thật rõ ràng, và tôi đã nói trực tiếp điều đó với Tổng thống Mỹ, tôi hoàn toàn giữ nguyên những gì mình đã phát biểu ở Davos”, ông Carney nói với báo chí.

Theo ông, Canada đang ứng phó với các biện pháp thuế quan của Mỹ bằng cách “xây dựng các đối tác ở nước ngoài, tăng cường nội lực trong nước”, đồng thời sẵn sàng thúc đẩy một mối quan hệ thương mại mới theo hướng tích cực trong khuôn khổ USMCA.

“Ông ấy đã hiểu điều đó”, ông Carney cho biết, ám chỉ phản ứng của Tổng thống Trump.

Thủ tướng Canada cũng tiết lộ trước Hạ viện rằng cuộc rà soát chính thức đối với hiệp định USMCA, dự kiến diễn ra trong năm nay, sẽ được khởi động trong vài tuần tới, song không cung cấp thêm chi tiết.

Trước đó, đầu tháng này, Tổng thống Trump từng tuyên bố Mỹ “không cần USMCA”, cho rằng hiệp định này đã trở nên không còn phù hợp.

Trung Quốc lên tiếng sau khi Mỹ cảnh báo Canada

Bộ Ngoại giao Trung Quốc ngày 26/1 khẳng định, các thỏa thuận giữa Trung Quốc và Canada nhằm giải quyết các vấn đề kinh tế và thương mại song phương, không nhắm vào bất kỳ bên thứ ba nào.

42:2549 hôm qua

Thủ tướng Canada lên tiếng sau khi ông Trump cảnh báo áp thuế 100%

Ngày 25/1, Thủ tướng Canada Mark Carney cho biết nước này không có ý định theo đuổi một thỏa thuận tự do thương mại với Trung Quốc.

09:29 26/1/2026

Canada 'đi dây' giữa Trung Quốc và Mỹ

Chuyến thăm Trung Quốc của Thủ tướng Canada Mark Carney vừa qua đánh dấu bước tan băng quan trọng nhất trong quan hệ song phương giữa hai nước trong gần một thập niên. Tuy nhiên, ý nghĩa của chuyến đi này vượt xa khuôn khổ Ottawa - Bắc Kinh.

05:56 26/1/2026

Lý giải vận mệnh của các nền kinh tế

Mục Thế giới giới thiệu cuốn “Quốc gia thăng trầm: Lý giải vận mệnh của các nền kinh tế” được NXB Thế giới cho ra mắt vào năm 2018. Tác phẩm làm rõ sự phát triển và đi xuống của nền kinh tế thế giới từ cuối thập niên 1990 đến đầu những năm 2000. Cuốn sách vạch ra 10 quy luật để nhận diện về chu kỳ kinh tế dẫn đến vận mệnh tăng trưởng hay suy thoái của một quốc gia.

> Độc giả có thể xem thêm tại đây.

Phương Linh

Canada Donald Trump Trung Quốc Mỹ Pháp Mexico Canada Mỹ thuế quan ông Trump thương mại ông Carney

  • Trung Quốc

    Trung Quốc
    • Thủ đô: Bắc Kinh
    • Diện tích: 9.562.900 km²
    • Dân số: 1 tỷ 386 triệu người (WorldBank, 2017)
    • GDP: 12.237 tỷ USD (WorldBank, 2017)
    • Đơn vị tiền tệ: Nhân dân tệ
    • Mã điện thoại: +86
    • Ngôn ngữ: Tiếng phổ thông

  • Mỹ

    Mỹ
    • Thủ đô: Washington, D.C.
    • Diện tích: 9.833.520 km²
    • Dân số: 325,72 triệu (WorldBank, 2017)
    • GDP: 19.390 tỷ USD (WorldBank, 2017)
    • Đơn vị tiền tệ: USD
    • Mã điện thoại: +1
    • Ngôn ngữ: Tiếng Anh

  • Pháp

    Pháp
    • Thủ đô: Paris
    • Diện tích: 549.100 km²
    • Dân số: 67,12 triệu (WorldBank, 2017)
    • GDP: 2.582 tỷ USD (WorldBank, 2017)
    • Đơn vị tiền tệ: Euro
    • Mã điện thoại: +33
    • Ngôn ngữ: Tiếng Pháp

  • Mexico

    Mexico
    • Thủ đô: Mexico
    • Diện tích: 1.964.400 m2
    • Dân số: 129,6 triệu (WorldBank, 2017)
    • GDP: 1.149 tỷ USD (WorldBank, 2017)
    • Đơn vị tiền tệ: Peso Mexico
    • Mã điện thoại: +52
    • Ngôn ngữ: Tiếng Tây Ban Nha và ngôn ngữ bản địa

  • Canada

    Canada
    • Thủ đô: Ottawa
    • Diện tích: 9.984.700 km2
    • Dân số: 36,71 triệu (WorldBank, 2017)
    • GDP: 1.653 tỷ USD (WorldBank, 2017)
    • Đơn vị tiền tệ: Đô la Canada
    • Mã điện thoại: +1
    • Ngôn ngữ: Tiếng Anh và tiếng Pháp

Đọc tiếp

Cuu De nhat phu nhan Han Quoc linh an 20 thang tu hinh anh

Cựu Đệ nhất phu nhân Hàn Quốc lĩnh án 20 tháng tù

7 phút trước 13:55 28/1/2026

0

Phán quyết 20 tháng tù với bà Kim Keon Hee được đưa ra chỉ vài tuần trước khi tòa án công bố bản án đối với cựu Tổng thống Yoon Suk Yeol với cáo buộc nổi loạn vì áp đặt thiết quân luật.

TT Trump: Them mot ham doi dang ap sat Iran hinh anh

TT Trump: Thêm một hạm đội đang áp sát Iran

2 giờ trước 11:47 28/1/2026

0

Tuyên bố của Tổng thống Trump về việc triển khai thêm hạm đội diễn ra khi Washington khẳng định đã làm suy yếu năng lực hạt nhân Iran, còn Tehran liên tục phát đi cảnh báo cứng rắn.

Campuchia len tieng vu truc xuat Tran Chi hinh anh

Campuchia lên tiếng vụ trục xuất Trần Chí

3 giờ trước 10:43 28/1/2026

0

Bộ Ngoại giao Campuchia cho biết việc hồi hương nhà sáng lập Tập đoàn Prince về Trung Quốc thể hiện cam kết của Phnom Penh đối với thượng tôn pháp luật và chuẩn mực tư pháp quốc tế.

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý