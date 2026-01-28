Thủ tướng Canada: Hầu như không còn gì bình thường ở Mỹ

Thủ tướng Canada tuyên bố giữ nguyên quan điểm về trật tự toàn cầu và chính sách thuế Mỹ, nhấn mạnh Ottawa sẽ giảm phụ thuộc thương mại vào Washington và mở rộng quan hệ đối tác.

Thủ tướng Canada Mark Carney phát biểu trong phiên chất vấn tại Hạ viện Canada tại Ottawa, Ontario (Canada) ngày 27/1. Ảnh: Reuters.

Ngày 27/1, Thủ tướng Canada Mark Carney bác bỏ thông tin cho rằng ông đã rút lại những phát biểu khiến Tổng thống Mỹ Donald Trump không hài lòng tại Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF) ở Davos (Thụy Sĩ), theo Reuters.

Phát biểu trước Hạ viện Canada khi được hỏi về triển vọng đàm phán thương mại với Washington, ông Carney nhấn mạnh: “Thế giới đã thay đổi, Washington đã thay đổi. Hầu như không còn gì bình thường ở Mỹ nữa. Đó là sự thật”.

Trước đó, trong bài phát biểu tại Davos hôm 20/1, Thủ tướng Canada kêu gọi các quốc gia chấp nhận sự kết thúc của trật tự toàn cầu dựa trên luật lệ mà Mỹ từng dẫn dắt, viện dẫn các chính sách thuế quan của Washington như một minh chứng rõ ràng cho sự chuyển dịch này.

Ông Carney cũng thúc đẩy chiến lược đa dạng hóa thương mại, giảm phụ thuộc vào thị trường Mỹ - đối tác hiện chiếm khoảng 70% tổng kim ngạch xuất khẩu của Canada theo khuôn khổ Hiệp định thương mại tự do Mỹ - Mexico - Canada (USMCA). Lập luận của ông dựa trên việc Mỹ áp thuế đối với nhiều mặt hàng chủ lực của Canada.

Những phát biểu tại Davos khiến Tổng thống Trump phản ứng gay gắt. Nhà lãnh đạo Mỹ từng tuyên bố Canada “chỉ tồn tại nhờ Mỹ”, đồng thời cảnh báo sẽ áp thuế 100% đối với hàng hóa Canada nếu Ottawa ký thỏa thuận thương mại với Trung Quốc.

Sau cuộc điện đàm giữa hai nhà lãnh đạo hôm 26/1, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent cho rằng ông Carney “đã rất tích cực rút lại” một số phát biểu. Tuy nhiên, Thủ tướng Canada lập tức bác bỏ nhận định này.

“Để nói thật rõ ràng, và tôi đã nói trực tiếp điều đó với Tổng thống Mỹ, tôi hoàn toàn giữ nguyên những gì mình đã phát biểu ở Davos”, ông Carney nói với báo chí.

Theo ông, Canada đang ứng phó với các biện pháp thuế quan của Mỹ bằng cách “xây dựng các đối tác ở nước ngoài, tăng cường nội lực trong nước”, đồng thời sẵn sàng thúc đẩy một mối quan hệ thương mại mới theo hướng tích cực trong khuôn khổ USMCA.

“Ông ấy đã hiểu điều đó”, ông Carney cho biết, ám chỉ phản ứng của Tổng thống Trump.

Thủ tướng Canada cũng tiết lộ trước Hạ viện rằng cuộc rà soát chính thức đối với hiệp định USMCA, dự kiến diễn ra trong năm nay, sẽ được khởi động trong vài tuần tới, song không cung cấp thêm chi tiết.

Trước đó, đầu tháng này, Tổng thống Trump từng tuyên bố Mỹ “không cần USMCA”, cho rằng hiệp định này đã trở nên không còn phù hợp.