Trung Quốc lên tiếng sau khi Mỹ cảnh báo Canada

Bộ Ngoại giao Trung Quốc ngày 26/1 khẳng định, các thỏa thuận giữa Trung Quốc và Canada nhằm giải quyết các vấn đề kinh tế và thương mại song phương, không nhắm vào bất kỳ bên thứ ba nào.





Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Guo Jiakun. Ảnh: China Daily

Trả lời trong cuộc họp báo ngày 26/1, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Guo Jiakun cho biết: "Trung Quốc và Canada đã xây dựng một quan hệ đối tác chiến lược mới và đưa ra một số thỏa thuận cụ thể để giải quyết đúng đắn các vấn đề kinh tế và thương mại giữa hai nước, phản ánh tinh thần bình đẳng, cởi mở, bao dung, hợp tác hòa bình và cùng có lợi".

Ông Guo Jiakun nhấn mạnh, các thỏa thuận này không nhằm vào bất kỳ bên thứ ba nào và phù hợp với lợi ích chung của nhân dân hai nước, đồng thời mang lại lợi ích cho hòa bình, ổn định, phát triển và thịnh vượng thế giới.

“Chúng tôi tin rằng các quốc gia nên xử lý quan hệ với nhau trên cơ sở cùng có lợi, và thông qua hợp tác chứ không phải đối đầu”, ông Guo nói.

Trước đó, Mỹ đã cảnh báo về khả năng áp thuế 100% đối với Canada nếu nước này hoàn tất thỏa thuận thương mại với Trung Quốc, cho rằng “thỏa thuận này sẽ gây nguy hiểm cho Canada”.

"Nếu Canada ký thỏa thuận với Trung Quốc, nước này sẽ ngay lập tức bị áp thuế 100% đối với tất cả hàng hóa và sản phẩm của Canada nhập khẩu vào Mỹ”, ông Trump viết trên Truth Social.

Ông Carney đã đến Trung Quốc trong tháng này và đạt được một thỏa thuận thương mại ban đầu với Bắc Kinh, theo đó sẽ giảm thuế đối với xe điện Trung Quốc, đổi lấy mức thuế thấp hơn đối với dầu hạt cải của Canada.

Trong một video hôm 24/1, Thủ tướng Carney kêu gọi người dân Canada mua sản phẩm trong nước, nhưng không trực tiếp đề cập đến lời đe dọa thuế quan của ông Trump.

"Với nền kinh tế đang bị đe dọa từ nước ngoài, người dân Canada đã lựa chọn tập trung vào những gì chúng ta có thể kiểm soát”, ông Carney nói. "Chúng ta không thể kiểm soát những gì các quốc gia khác làm, nhưng chúng ta có thể là khách hàng tốt nhất của chính mình”.

Đại sứ quán Trung Quốc tại Canada cho biết trong một tuyên bố với Reuters, rằng Trung Quốc sẵn sàng hợp tác với Canada để hiện thực hóa sự đồng thuận quan trọng đã đạt được giữa các nhà lãnh đạo hai nước.

Căng thẳng giữa Mỹ và Canada đã leo thang trong những ngày gần đây sau khi ông Carney chỉ trích việc ông Trump muốn giành quyền kiểm soát Greenland.

Hôm 24/1, Tổng thống Trump ám chỉ Trung Quốc có thể sẽ cố gắng tận dụng Canada để né tránh thuế quan của Mỹ.

"Nếu Thủ tướng Carney nghĩ rằng ông ấy có thể biến Canada thành ‘cảng trung chuyển' để Trung Quốc gửi hàng hóa và sản phẩm vào Mỹ, thì ông ấy đã nhầm to”, ông Trump nói.

Nếu Tổng thống Mỹ thực hiện lời đe dọa này, thuế quan mới sẽ làm tăng đáng kể thuế nhập khẩu của Mỹ đối với nước láng giềng phía bắc, gây thêm áp lực lên các ngành công nghiệp của Canada như sản xuất kim loại, ô tô và máy móc.

Ông Matthew Holmes thuộc Phòng Thương mại Canada cho biết trong một tuyên bố: "Chúng tôi hy vọng hai chính phủ có thể nhanh chóng đạt được sự thấu hiểu tốt hơn để giảm bớt những lo ngại cho các doanh nghiệp đang phải đối mặt với những hậu quả trước mắt do sự bất ổn gia tăng”.