Thủ tướng bổ nhiệm nhân sự Bộ Quốc phòng

  • Thứ sáu, 19/9/2025 15:50 (GMT+7)
  • 22 phút trước

Thủ tướng Chính phủ đã ban hành các Quyết định bổ nhiệm, bổ nhiệm lại chức vụ lãnh đạo của một số đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng.

Cụ thể, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 2086/QĐ-TTg bổ nhiệm lại chức vụ Tư lệnh Quân chủng Hải quân đối với Phó đô đốc Hải quân Trần Thanh Nghiêm, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng. Quyết định này có hiệu lực từ ngày 11/9.

Phó đô đốc Trần Thanh Nghiêm kiểm tra Vùng 3 Hải quân, ngày 18/11/2024. Ảnh: Nguyễn Minh.

Tại Quyết định số 2089/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm Thiếu tướng Lê Đình Cường, Phó tư lệnh kiêm Tham mưu trưởng Cảnh sát biển Việt Nam, giữ chức Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam. Quyết định này có hiệu lực từ ngày 18/9.

Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 2088/QĐ-TTg bổ nhiệm lại chức vụ Phó tư lệnh Quân khu 3 đối với Thiếu tướng Hà Tất Đạt. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 11/9.

Trao huân chương tặng Đại tướng Phan Văn Giang, lãnh đạo Bộ Quốc phòng

Ban Tổ chức đã công bố Quyết định khen thưởng của Chủ tịch nước đối với 11 cá nhân, vì đã có thành tích đặc biệt xuất sắc trong huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, xây dựng quân đội nhân dân...

16:44 31/8/2025

Hình ảnh khối quân nhân Trung Quốc tham gia diễu binh ở Việt Nam

Trưa 29/8, 120 quân nhân thuộc Quân Giải phóng nhân dân Trung Quốc đã di chuyển về Hoà Lạc (Hà Nội), để tham dự lễ gặp mặt và tặng quà do Bộ Quốc phòng Việt Nam tổ chức.

19:41 29/8/2025

Đại tướng Phan Văn Giang: Báo chí đã lan tỏa sức mạnh quân sự Việt Nam

Đại tướng Phan Văn Giang khẳng định báo chí đã góp phần lan toả sức mạnh quân sự, quốc phòng Việt Nam, hình ảnh cao đẹp Bộ đội Cụ Hồ thời kỳ mới.

07:57 4/9/2025

Kinh tế Việt Nam: Thăng trầm và Đột phá

Cuốn sách Kinh tế Việt Nam: Thăng trầm và Đột phá của Thủ tướng, Phó giáo sư Phạm Minh Chính và Vương Quân Hoàng, khái quát bức tranh toàn cảnh nền kinh tế Việt Nam từ khi giành được độc lập tới cuộc khủng hoảng kinh tế năm 2008. Qua đó, giúp bạn đọc hiểu tường tận về một giai đoạn thăng trầm và đột phá của kinh tế nước nhà. Cuốn sách là kết quả của sự đầu tư nghiêm túc với lượng thông tin phong phú, được sưu tầm, tuyển chọn và tính toán từ nhiều nguồn trong nước và nước ngoài trong khoảng thời gian dài.

https://tienphong.vn/thu-tuong-bo-nhiem-nhan-su-bo-quoc-phong-post1779460.tpo

Luân Dũng/Tiền Phong

Trần Thanh Nghiêm Tư lệnh Chính phủ Trần Thanh Nghiêm Tư lệnh Hải quân Bộ Quốc phòng

