Thủ tướng bổ nhiệm nhân sự Bộ Quốc phòng

Cụ thể, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 2086/QĐ-TTg bổ nhiệm lại chức vụ Tư lệnh Quân chủng Hải quân đối với Phó đô đốc Hải quân Trần Thanh Nghiêm, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng. Quyết định này có hiệu lực từ ngày 11/9.
Phó đô đốc Trần Thanh Nghiêm kiểm tra Vùng 3 Hải quân, ngày 18/11/2024. Ảnh: Nguyễn Minh.
Tại Quyết định số 2089/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm Thiếu tướng Lê Đình Cường, Phó tư lệnh kiêm Tham mưu trưởng Cảnh sát biển Việt Nam, giữ chức Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam. Quyết định này có hiệu lực từ ngày 18/9.
Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 2088/QĐ-TTg bổ nhiệm lại chức vụ Phó tư lệnh Quân khu 3 đối với Thiếu tướng Hà Tất Đạt. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 11/9.
