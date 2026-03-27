Thủ tướng bổ nhiệm lại Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Đặng Hoàng Giang

Thủ tướng quyết định bổ nhiệm lại ông Đặng Hoàng Giang giữ chức Thứ trưởng Bộ Ngoại giao.

Ngày 27/3, Thủ tướng Phạm Minh Chính ký Quyết định số 489 về việc bổ nhiệm lại ông Đặng Hoàng Giang giữ chức Thứ trưởng Bộ Ngoại giao.

Thời hạn bổ nhiệm là 5 năm.

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Đặng Hoàng Giang sinh năm 1977, quê quán tỉnh Bắc Ninh. Ông tốt nghiệp Thạc sĩ chuyên ngành Quan hệ quốc tế, Học viện Ngoại giao.

Ông Đặng Hoàng Giang bắt đầu làm việc tại Vụ Luật pháp và Điều ước quốc tế, Bộ Ngoại giao từ năm 2000. Sau 5 năm công tác, ông được cử đi làm việc tại Phái đoàn đại diện thường trực Việt Nam tại Liên hợp quốc ở New York. Kết thúc nhiệm kỳ vào năm 2007, ông quay trở lại Việt Nam và có khoảng một năm công tác tại Vụ Các Tổ chức quốc tế, Bộ Ngoại giao.

Sau đó, ông Đặng Hoàng Giang tiếp tục được cử đi công tác nhiệm kỳ lần thứ hai tại Phái đoàn đại diện thường trực Việt Nam tại Liên hợp quốc ở New York, Mỹ với nhiệm vụ là bí thư thứ nhất, điều phối viên chính trị của Việt Nam tại Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc.

Ông trở lại Việt Nam công tác vào năm 2010, được bổ nhiệm giữ chức vụ trợ lý vụ trưởng tại Vụ Các Tổ chức quốc tế và Văn phòng Bộ Ngoại giao. Tại văn phòng bộ, ông được phân công nhiệm vụ là thư ký thứ trưởng thường trực, rồi thư ký bộ trưởng.

Trong giai đoạn 2012-2016, ông là phó chánh văn phòng, từ 2016-2021 là chánh văn phòng Bộ Ngoại giao. Từ tháng 12/2019 đến năm 2021, ông được bổ nhiệm là trợ lý Phó thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao.

Từ tháng 3/2021 tới 2/2022, trước khi được bổ nhiệm làm Đại sứ đặc mệnh toàn quyền và Trưởng đại diện Phái đoàn Việt Nam tại Liên hợp quốc, ông Đặng Hoàng Giang là Thứ trưởng Bộ Ngoại giao.

Lãnh đạo Bộ Ngoại giao hiện nay có Bộ trưởng Lê Hoài Trung và 7 Thứ trưởng, gồm các ông/bà: Nguyễn Mạnh Cường, Nguyễn Minh Vũ, Đặng Hoàng Giang, Lê Anh Tuấn, Ngô Lê Văn, Lê Thị Thu Hằng, Nguyễn Minh Hằng.