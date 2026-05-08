Thủ tướng bắt đầu các hoạt động tại Hội nghị Cấp cao ASEAN 48

Sáng 8/5, tại Cebu, Philippines, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng dự lễ khai mạc và phiên toàn thể Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 48.

Tổng thống Philippines Ferdinand Romualdez Marcos Jr. đón Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng dự lễ khai mạc và phiên toàn thể Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 48. Ảnh: VGP/Nhật Bắc.

Tổng thống Philippines Ferdinand Romualdez Marcos Jr. chủ trì lễ đón các trưởng đoàn tham dự Hội nghị.

Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 48 được tổ chức tại Cebu, Philippines từ ngày 7 tới 8/5 với sự tham dự của Lãnh đạo các nước ASEAN và Tổng Thư ký ASEAN.

Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 48 được tổ chức tại Cebu, Philippines từ ngày 7 tới 8/5với sự tham dự của Lãnh đạo các nước ASEAN và Tổng Thư ký ASEAN. Ảnh: VGP/Nhật Bắc.

Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 48 là 1 trong 2 cuộc họp định kỳ hàng năm của lãnh đạo ASEAN trong năm 2026, là dịp quan trọng để lãnh đạo các nước chia sẻ đánh giá toàn diện tình hình thế giới và khu vực, thống nhất các định hướng chiến lược và biện pháp tăng cường hợp tác ASEAN.

Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 48 là một trong hai cuộc họp định kỳ hàng năm của lãnh đạo ASEAN trong năm 2026. Ảnh: VGP.

Phiên toàn thể Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 48 sẽ thảo luận các nội dung: Tiến trình xây dựng Cộng đồng ASEAN, tập trung vào bảo đảm an ninh năng lượng, an ninh lương thực, và hỗ trợ công dân ASEAN. Trong khi đó, phiên họp hẹp tập trung thảo luận về các vấn đề quốc tế và khu vực cùng quan tâm.

Dự kiến, Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 48 sẽ thông qua và ghi nhận hơn 20 văn kiện.

Trên tinh thần chủ động, tích cực, chân thành và có trách nhiệm, Đoàn Việt Nam sẽ phối hợp chặt chẽ với Philippines, nước Chủ tịch ASEAN 2026, và các nước ASEAN đóng góp vào thành công chung của Hội nghị.

Trưởng đoàn các nước ASEAN tham dự phiên khai mạc Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 48. Ảnh: VGP/Nhật Bắc.

Tại Hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng sẽ có các bài phát biểu quan trọng, truyền tải thông điệp đường lối đối ngoại Đại hội Đảng XIV và quan điểm của Việt Nam về các ưu tiên của ASEAN, đưa ra các đề xuất thiết thực củng cố tiến trình xây dựng Cộng đồng ASEAN, góp phần tăng cường khả năng tự cường và ứng phó của ASEAN trước các biến động, nhất là các tác động của tình hình Trung Đông và trao đổi các vấn đề khu vực và quốc tế cùng quan tâm.