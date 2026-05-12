Thủ tướng Anh hứng 'bão từ chức'

Thủ tướng Anh Keir Starmer đang rơi vào khủng hoảng trầm trọng nhất khi các bộ trưởng chủ chốt đồng loạt từ chức và hàng chục nghị sĩ công khai yêu cầu ông rời ghế.

Thủ tướng Anh Keir Starmer. Ảnh: Reuters.

Theo các nguồn tin từ Sky News và Al Jazeera, nội các của ông Keir Starmer đang chứng kiến một làn sóng từ chức trên diện rộng. Bà Jess Phillips, một gương mặt có tầm ảnh hưởng của đảng Lao động, đã chính thức rời ghế để phản đối việc Thủ tướng quyết tâm ở lại.

Trước đó, Thứ trưởng Miatta Fahnbulleh cũng đã rời bỏ vị trí tại Bộ Nhà ở, Chính quyền địa phương và Cộng đồng với tuyên bố rằng công chúng đã mất niềm tin vào khả năng chèo lái của ông Starmer.

Nghị sĩ Rebecca Long-Bailey nhấn mạnh: “Ông Keir cần chấm dứt tình trạng hỗn loạn này. Cử tri đang cảm thấy đảng Lao động không còn đứng về phía họ”.

Phát biểu tại cuộc họp nội các ngày 12/5, Thủ tướng Anh Keir Starmer, nói: "Tôi nhận trách nhiệm về kết quả bầu cử, nhưng đồng thời cũng gánh vác trọng trách thực hiện những cam kết thay đổi đã đưa ra".

Thủ tướng Starmer nhận định 48 giờ vừa qua đã gây ra tình trạng mất ổn định, song khẳng định quốc gia vẫn kỳ vọng ông tiếp tục thực hiện trọng trách.

Tuy nhiên bài phát biểu của ông bị đánh giá là chưa đủ sức thuyết phục cả dư luận lẫn nội bộ đảng Lao động. Hệ quả là số lượng nghị sĩ yêu cầu ông đưa ra lộ trình từ chức đang không ngừng gia tăng.

Đến nay, đã có hơn 80 nghị sĩ công khai yêu cầu ông rời ghế. Đáng chú ý, theo quy định, nếu có 81 nghị sĩ cùng đồng thuận ủng hộ một ứng viên thay thế cụ thể, một cuộc đua tranh chức lãnh đạo đảng sẽ chính thức được kích hoạt.

Dù kịch bản này hoàn toàn khả thi nếu nhóm nghị sĩ phản đối tìm được tiếng nói chung cho một nhân vật duy nhất, song điều đó hiện vẫn chưa xảy ra trên thực tế.

Thất bại của đảng Lao động tại Anh, Scotland và Xứ Wales đã tạo đà cho các đảng như Cải cách nước Anh và đảng Xanh trỗi dậy mạnh mẽ.

Giáo sư James Mitchell từ Đại học Edinburgh nhận định, sự vươn lên của phe cánh hữu Cải cách nước Anh sẽ là thách thức nan giải đối với ông Starmer trong các kỳ bầu cử sắp tới.

Trong khi đó, những đồn đoán về người kế vị đang làm gia tăng căng thẳng nội bộ. Bộ trưởng Y tế Wes Streeting và Thị trưởng Greater Manchester Andy Burnham hiện được xem là những ứng viên sáng giá nhất. Tuy nhiên, nội bộ đảng đã xuất hiện những lời công kích gay gắt.

Sự bất ổn tại Số 10 phố Downing đã ngay lập tức dội gáo nước lạnh vào thị trường tài chính. Lợi suất trái phiếu chính phủ Anh kỳ hạn 30 năm vọt lên mức 5,797% - ngưỡng cao nhất kể từ năm 1998.

Cùng lúc, đồng bảng Anh sụt giảm 0,8% so với USD và mất giá so với Euro. Giới chuyên gia cảnh báo thị trường đang lo ngại về rủi ro nới lỏng kỷ luật ngân sách nếu người kế nhiệm ông Starmer không duy trì được các chính sách tài khóa thắt chặt.