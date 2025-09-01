Thủ tướng Ấn Độ lần đầu thăm Trung Quốc sau 7 năm

Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi tái khẳng định cam kết của Ấn Độ trong việc thúc đẩy mối quan hệ với nước láng giềng dựa trên sự tin tưởng, tôn trọng lẫn nhau.

Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi đang có chuyến thăm chính thức Trung Quốc và dự Hội nghị Thượng đỉnh Tổ chức Hợp tác Thượng Hải (SCO) tại thành phố Thiên Tân.

Đây là lần đầu tiên trong vòng 7 năm qua, Thủ tướng Ấn Độ tới thăm Trung Quốc. Chuyến thăm diễn ra sau khi hai cường quốc châu Á nhất trí giải quyết các tranh chấp biên giới, hạ nhiệt căng thẳng và từng bước nối lại các hoạt động hợp tác, giao lưu bị đình trệ hơn 5 năm qua.

Tại cuộc hội đàm cùng Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình ngày 31/8 tại Thiên Tân, Trung Quốc, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi tái khẳng định cam kết của Ấn Độ trong việc thúc đẩy mối quan hệ với nước láng giềng dựa trên sự tin tưởng, tôn trọng và nhạy cảm lẫn nhau.

Ông Modi cũng nhấn mạnh rằng hợp tác giữa Ấn Độ và Trung Quốc không chỉ quan trọng đối với hai quốc gia mà còn vì lợi ích của 2,8 tỷ người.

Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại cuộc hội đàm ở Thiên Tân. Ảnh: ANI

Ông cũng nhấn mạnh rằng, cả hai quốc gia phải theo đuổi chính sách tự chủ chiến lược, và mối quan hệ giữa hai nước không nên được nhìn nhận "qua lăng kính của một nước thứ ba".

“Chúng tôi cam kết thúc đẩy quan hệ dựa trên sự tin tưởng, tôn trọng và nhạy cảm lẫn nhau. Hợp tác của chúng ta gắn liền với lợi ích của 2,8 tỷ người dân hai nước. Điều này cũng sẽ mở đường cho phúc lợi của toàn thể nhân loại”, Thủ tướng Ấn Độ nói.

Về kinh tế, hai nhà lãnh đạo Ấn Độ, Trung Quốc thừa nhận vai trò ổn định của nền kinh tế hai nước trong thương mại toàn cầu và nhấn mạnh sự cần thiết phải mở rộng thương mại và đầu tư song phương, nhằm giảm thâm hụt thương mại.

Hơn nữa, Thủ tướng Ấn Độ đồng thời nhấn mạnh sự nghiêm trọng của vấn đề khủng bố, mô tả đây là mối đe dọa toàn cầu; kêu gọi Trung Quốc hợp tác chống lại thách thức này.

Cả hai nhà lãnh đạo đều ghi nhận việc rút quân đội, binh lính dọc theo biên giới tranh chấp và việc duy trì hòa bình, ổn định tại khu vực này; ghi nhận những tiến bộ đáng kể mà các Đại diện Đặc biệt của Ấn Độ và Trung Quốc đã đạt được, đồng thời nhất trí tiếp tục hỗ trợ các nỗ lực nhằm đạt được một giải pháp công bằng, hợp lý và được cả hai bên chấp nhận cho vấn đề biên giới.

Phát biểu tại cuộc hội đàm, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình nhấn mạnh tầm quan trọng của sự hợp tác giữa hai quốc gia trong bối cảnh toàn cầu đang thay đổi nhanh chóng.

Thủ tướng Modi bày tỏ sự ủng hộ của Ấn Độ đối với vai trò Chủ tịch SCO của Trung Quốc, đồng thời mời Chủ tịch Tập Cận Bình tham dự Hội nghị thượng đỉnh BRICS mà Ấn Độ sẽ đăng cai vào năm 2026.

Trước đó cùng ngày, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi cũng đã có cuộc gặp ông Thái Kỳ, Ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Trung Quốc.

Tại đây, nhà lãnh đạo Ấn Độ đã chia sẻ tầm nhìn của mình về quan hệ Ấn Độ - Trung Quốc và mong muốn, Trung Quốc ủng hộ việc thực hiện sự đồng thuận mà lãnh đạo cấp cao hai nước đã đạt được.