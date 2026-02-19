Thủ thư tìm thấy 2.000 euro trong cuốn sách trả lại

Một độc giả trả lại một cuốn sách ở Espoo, Phần Lan với 20 tờ tiền 100 euro được kẹp giữa các trang sách.

Antero Pertamo và Olli Myyrä làm việc tại thư viện Sello ở Leppävaara, Espoo. Ảnh: Karin Filen/Yle

Khi đang phân loại sách tại thư viện Sello ở Espoo, Olli Myyrä đã phát hiện 2.000 euro tiền mặt được giấu giữa các trang của một cuốn sách đã được trả lại.

Myyrä cho biết ông đã kiểm tra những cuốn sách được trả lại ngày hôm trước, một công việc kiểm tra định kỳ để đánh giá tình trạng của chúng trước khi xếp lên kệ hoặc gửi đến thư viện khác.

Bên trong một cuốn sách phi hư cấu, ông tìm thấy những tờ tiền 100 euro được kẹp giữa các trang sách. Ông đếm được tổng cộng 20 tờ.

Sau khi nhận ra những gì mình đã tìm thấy, Myyrä nói rằng ông bắt đầu tìm kiếm người cuối cùng đã mượn cuốn sách đó.

"Vị khách hàng đó đã rất ngạc nhiên"

Nhân viên thư viện có thể truy cập hồ sơ của hai người mượn sách gần đây nhất, vì vậy họ đã liên hệ với người cuối cùng đã mượn cuốn sách đó.

Người mượn sách được hỏi liệu có thứ gì bị bỏ lại giữa các trang sách hay không - và nếu có, đó là gì.

"Vị khách khá bất ngờ khi tôi gọi điện", Myyrä cười nói.

Người mượn sách đã đưa ra được lời khai đáng tin cậy về những thứ bị mất và được yêu cầu đến thư viện xuất trình giấy tờ tùy thân.

"Khách hàng đến nhận tiền khá nhanh," Antero Pertamo, đồng nghiệp của Myyrä, cho biết .

Theo Myyrä, cuốn sách đựng tiền mặt nằm ngổn ngang trên kệ sách trả lại suốt đêm sau khi được khách hàng gửi trả ngay trước giờ đóng cửa. Điều này có nghĩa là một khách hàng khác hoàn toàn có thể mượn nó.