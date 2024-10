Cộng đồng LibraryTok hút khách đến thư viện

Cộng đồng thủ thư trên TikTok "LibraryTok" đang mang lại nhiều giá trị tích cực cho độc giả trẻ Mỹ, theo CNN.

Jen Miller không làm công việc của một thủ thư bình thường tại Bắc Carolina, Mỹ. Tại thư viện nơi Miller làm việc, sau mỗi ngày học, có hàng chục chồng sách chất đống trên giá, chờ được xếp gọn vào kệ hoặc sửa gáy và đóng lại bìa sách. Miller sẽ phát quá trình đó cho hơn 450.000 người theo dõi của mình trên TikTok sau khi học sinh rời khỏi thư viện và ngày học kết thúc. Đây là hoạt động góp phần làm nên tên tuổi của Miller như một ngôi sao TikTok.

Tài khoản của Miller, Meet Me in the Media Center, hiện thuộc cộng đồng các thủ thư tham gia thế giới sáng tạo nội dung LibraryTok. Trong bối cảnh lệnh cấm sách và cắt giảm ngân sách tại Mỹ đe dọa sự sống còn của các thư viện, Miller và các thành viên khác của LibraryTok đang truyền cho người xem niềm vui được trải nghiệm thư viện.

Với sự ấm áp và hài hước, Miller đang chia sẻ những nhiệm vụ ít được biết đến của thủ thư với hàng trăm nghìn người theo dõi và truyền cảm hứng cho nhiều người để làm lại thẻ thư viện, đến thư viện để theo đuổi tri thức hoặc quyên góp cho các trường học để xây dựng bộ sưu tập sách trong thư viện cho thế hệ sau.

Hai thủ thư nổi tiếng Heather Grace và Jen Miller với các hoạt động thường ngày tại thư viện. Ảnh: CNN.

Thủ thư trở nên nổi tiếng như thế nào?

Trong khi một số người có thể coi thư viện là nhàm chán hoặc lỗi thời, thì không gian thư viện đang trở thành điểm đến thu hút với nhiều người trên TikTok. Miller nói với CNN rằng 84% người xem của cô có độ tuổi từ 18 đến 34. Theo Trung tâm nghiên cứu Pew, hơn một nửa số người trưởng thành từ 18 đến 34 tuổi ở Mỹ đang sử dụng TikTok. Việc theo dõi tài khoản của những thủ thư như Miller trên TikTok có thể thúc đẩy họ đến thăm các thư viện ngoài đời thực.

Một báo cáo năm 2023 từ Hiệp hội Thư viện Mỹ (ALA) cho thấy 54% thế hệ Z và thế hệ Y đã đến thăm một thư viện thực trong vòng 12 tháng.

"Các thủ thư là những người thích nghi nhanh với công nghệ mới nổi và cách họ có thể khai thác một nền tảng mạnh mẽ như TikTok là minh chứng cho điều đó. Thông qua LibraryTok, khán giả có thể khám phá nhiều nguồn tài nguyên của thư viện và họ được biết về vai trò trung tâm của thư viện trong cộng đồng", Chủ tịch ALA Cindy Hohl chia sẻ.

Kể từ khi tham gia TikTok vào năm 2023, Miller đã thu hút được một lượng người hâm mộ cuồng nhiệt, những người thích xem công việc cô làm mỗi ngày. Miller vui vẻ sửa sách, sàng lọc đống sách trả lại để xem cuốn nào bị trả trễ, mở hộp đồ dùng được người theo dõi tặng và thậm chí chia sẻ một chút về cuộc sống cá nhân của mình.

Nội dung của Miller đã gây được tiếng vang với nhiều người xem và họ thấy mình nhớ về thời còn đi học, từ âm thanh chiếc máy quét sách phát ra khi sách được trả sách đúng hạn hoặc những cuốn sách trên kệ là các tác phẩm người xem đã đọc khi còn học trung học, như Percy Jackson and the Olympians (Percy Jackson và các vị thần trên đỉnh Olympus) hoặc loạt truyện lịch sử I Survived (tạm dịch: Tôi đã sống sót)...

Miller cho biết nhiều người xem đã gọi cô là "người mang lại sự thoải mái" và cô cho rằng đây là "lời khen ngợi cao nhất từ ​​trước đến nay".

Xây dựng các kết nối mới trên "LibraryTok"

Từ sự yêu thích trên LibraryTok, một số người xem đã có những hành động thiết thực để ủng hộ những “thủ thư ngôi sao” này và cả cộng đồng của họ. Miller đã triển khai loạt video Library Love để chia sẻ về công việc của những thủ thư khác trên nước Mỹ, những người đang kêu gọi hỗ trợ các mặt hàng như nhãn dán, sách tranh, bàn học và đồ dùng vệ sinh. Miller cho biết những người theo dõi cô đã mua toàn bộ danh sách đồ dùng cần thiết của bảy thư viện.

Thủ thư Heather Grace, nổi tiếng với tài khoản The Contoured Librarian, cũng chia sẻ rằng người hâm mộ của cô có tham gia chương trình Library Love. Là thủ thư tại một trường học thuộc khu vực thu nhập thấp, nhiều học sinh của cô không đủ khả năng tham gia Hội chợ sách Scholastic nổi tiếng hàng năm.

Tuy nhiên, cộng đồng biết đến cô trên TikTok đã hỗ trợ để học sinh của Grace có thể đến mua sắm tại hội sách. Sự hào phóng của họ đã được lan tỏa và nhiều thủ thư khác cũng đã tiến hành các chiến dịch tương tự để hỗ trợ cho các em học sinh được đến hội chợ sách.

Trước khi biết đến TikTok, Miller từng nghe về nhiều mặt tiêu cực của ứng dụng này. Tuy nhiên, Khi bước vào không gian LibraryTok, cô thấy mọi người đều đang tích cực xây dựng cộng đồng. Miller nói: "Những người giỏi nhất đều có trên Library TikTok. Đó là một cộng đồng không giống bất kỳ cộng đồng nào khác". Những gương mặt được yêu thích nhất của LibraryTok đều hướng đến mục tiêu viết nên những câu chuyện về một thủ thư "tiêu biểu" thời đại mới và mang những giá trị mới tới cho độc giả.

Miller chia sẻ: "Các thủ thư rất tử tế. Họ muốn bạn cảm thấy bạn được nhìn nhận, muốn bạn nhìn thấy chính mình trong sách. Và họ cũng muốn xây dựng một bộ sưu tập mà bạn không chỉ nhìn thấy chính mình trong đó mà còn nhìn thấy những người khác nữa”.

Theo Miller, sách là “cửa sổ và tấm gương”, trích dẫn một khái niệm được giáo sư văn học thiếu nhi nổi tiếng Rudine Sims Bishop giới thiệu. Sách nuôi dưỡng trí tưởng tượng và lòng tự trọng của người đọc. Và khi nói đến việc thuyết phục những người trẻ tuổi yêu thích việc đọc sách, thì trước tiên phải dạy họ yêu thích thư viện trường học của mình và những người đang chăm sóc không gian tri thức đó.