Thủ thành 40 tuổi chặn đứng hàng công Tây Ban Nha

Đêm 15/6, thủ môn Vozinha của tuyển Cape Verde gây ngỡ ngàng khi có trận sạch lưới trước hàng công của tuyển Tây Ban Nha trong trận hòa 0-0 lịch sử.

Vozinha giữ sạch lưới trước Tây Ban Nha ở tuổi 40.

Trong suốt 90 phút trên sân Atlanta, mọi pha dứt điểm của Tây Ban Nha đều bị Vozinha hóa giải dễ dàng. Anh có 7 pha cứu thua, trong đó có 6 pha trong vòng cấm.

Điều khiến nhiều người bất ngờ là thủ môn này đã hơn 40 tuổi. Anh là cầu thủ lớn tuổi nhất trong đội hình Cape Verde tham gia World Cup 2026. Những lời khen dành cho anh tràn ngập mạng xã hội sau trận hòa lịch sử của đội tuyển từ châu Phi này.

“Anh ấy khiến Tây Ban Nha câm lặng”, một người nhận định. Một tài khoản khác chia sẻ: “Nhà vua châu Âu bị quật ngã bởi hàng thủ quá kiên cố từ châu Phi, và Vozinha là chốt chặn quan trọng nhất”.

Thủ thành này hiện thi đấu cho CLB Chaves tại giải Hạng Hai Bồ Đào Nha. Trước World Cup 2026, giá chuyển nhượng cao nhất của anh là 340.000 euro. Trong khi đó, Mikel Oyarzabal, người chơi cao nhất trên hàng công của Tây Ban Nha trận này, hiện có được ước tính trị giá 34 triệu euro.

Đây là kỳ World Cup đầu tiên trong lịch sử của Cape Verde. Đoàn quân của HLV Bubista được nhiều chuyên gia dự đoán sẽ bị “La Roja” đè bẹp. Nhưng sự ngoan cường của Vozinha và đồng đội đã khiến thế giới bóng đá ngỡ ngàng.

Hành trình tại World Cup 2026 của Cape Verde sẽ được tiếp tục với trận gặp Uruguay vào rạng sáng 22/6. Đây được xem là đối thủ nhẹ nhàng hơn so với Tây Ban Nha, nhưng cũng được đánh giá cao hơn hẳn đội tuyển châu Phi này.