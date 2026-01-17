Thứ quen thuộc đã cướp đi mạng sống của 160.000 người mỗi năm ở Mỹ

Mỗi năm, có tới hàng trăm nghìn người bị cướp đi mạng sống do các loại thuốc điều trị. Nó giống như một con dao hai lưỡi, vừa có thể cứu mạng và cũng có thể giết người.

Thuốc có tác dụng đẩy lùi bệnh tật, nhưng nó cũng có thể cướp đi mạng sống của chúng ta. Ảnh minh họa: L.C.

Suốt mấy năm qua, tôi nhận thấy sự lan tràn của các trang web y tế coi vitamin và khoáng chất như các loại thuốc. Bởi chất dinh dưỡng không phải thuốc và không hoạt động như thuốc, và vì thuốc, về bản chất, có tác dụng phụ, nên những trang web sai lệch như thế này khiến người ta có ấn tượng rằng các chất bổ sung có thể gây tác dụng phụ, thậm chí nguy hiểm. Điều này mâu thuẫn và gây hoang mang cho người dùng.

Năm 2003, tôi viết một báo cáo có nhan đề “Death by Medicine”(tạm dịch: Chết vì thuốc), và sau này là cuốn sách với tựa đề Death by Modern Medicine: Seeking Safe Solutions (tạm dịch: Chết vì y học hiện đại: Tìm kiếm giải pháp an toàn), trong đó tôi liệt kê các bệnh phát sinh do sử dụng thuốc (điều trị y tế) đối với dược phẩm kê đơn và đối với các chất bổ sung.

Trong khi không có ca tử vong nào do các chất bổ sung, tờ Journal of the American Medical Association cho biết có từ 90.000 tới 160.000 ca tử vong mỗi năm [1] do sử dụng dược phẩm được FDA phê chuẩn, biến dược phẩm trở thành nguyên nhân gây tử vong phổ biến thứ tư.

Số liệu đó còn chưa bao gồm những sai sót trong phẫu thuật và y tế, cũng như những ca tử vong hoàn toàn có thể phòng ngừa phát sinh do hút thuốc, cao huyết áp và thừa cân. Bi kịch thay, chính nhà nghiên cứu báo cáo những phát hiện này, bác sĩ Barbara Starfield, qua đời năm 2011 có lẽ cũng do điều trị y tế.

Khi phe chỉ trích và phản đối khăng khăng rằng có những ca tử vong do chất bổ sung vào chế độ ăn, họ chỉ đang cố đề cập tới lô tryptophan, bị nhiễm một phụ gia biến đổi gen và được tung ra thị trường vào cuối những năm 1980.

Có một số rất ít báo cáo về “độc tính” của magie ở những bệnh nhân phải nhập viện do dùng quá liều magie tiêm tĩnh mạch. Tiếc thay, các báo cáo này liên tục được lặp đi lặp lại một cách thiếu xác đáng và vô trách nhiệm. Sự thật là, chỉ có một số bệnh nhân có tình trạng sức khỏe nghiêm trọng và thường chịu sự chăm sóc trực tiếp của bác sĩ, mới được cảnh báo không sử dụng magie. Có đúng 4 chống chỉ định trong liệu pháp magie: Suy thận, nhược cơ, nhịp tim chậm quá mức và tắc ruột.

Nhiều trang web y tế bàn luận về tác dụng phụ gây tiêu chảy của magie, trong khi không hiểu được rằng đây là cơ chế tự nhiên của cơ thể nhằm tránh tích tụ magie. Nhưng tiêu chảy cũng có thể xảy đến nếu ai đó dùng quá nhiều magie một lúc, gây ra quá tải; hoặc nếu bạn dùng loại sản phẩm magie có độ hấp thụ kém đến nỗi nó hoạt động như một loại thuốc xổ.

Tác dụng nhuận tràng cũng có thể diễn ra ở một số người có đường ruột nhạy căm hoặc dễ bị kích thích (như tôi), nhưng có một dạng magie không nhuận tràng và an toàn mà bạn có thể sử dụng là ReMag.

Đại học Maryland đã đăng tải một bài biết về tương tác giữa magie và dược phẩm. Bài viết này cảnh báo người đọc không được sử dụng magie nếu họ đang dùng thuốc kháng axit, thuốc nhuận tràng, thuốc kháng sinh fluoroquinolone, thuốc chẹn canxi hay thuốc điều trị tiểu đường.

Tôi sẽ không bác bỏ mọi tuyên bố họ đưa ra, vì làm thế, tôi sẽ phải diễn giải cách tiếp cận phi logic của họ. Chỉ cần nói thế này là đủ: Những cảnh báo này không hề tính đến việc magie có thể là chất thay thế an toàn cho nhiều loại dược phẩm trong số đó, hoặc những loại thuốc đó có thể gây cạn kiệt magie.

Tôi cảnh báo mọi người về việc sử dụng các loại thuốc kể trên; và nếu buộc phăi dùng chúng, hãy tăng gấp đôi hoặc gấp ba lượng ReMag nạp vào để chống lại tình trạng cạn kiệt magie bất khả kháng.

[1] Đây là thống kê tiến hành trên toàn nước Mỹ.