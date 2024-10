Thu nhập bình quân người lao động đạt 7,6 triệu đồng/tháng

Tổng cục Thống kê cho biết trong quý III, thu nhập bình quân của người lao động đạt 7,6 triệu đồng/tháng, tăng 519.000 đồng so với cùng kỳ năm 2023.

Thu nhập bình quân mỗi tháng của người lao động Việt Nam là 7,6 triệu đồng. Ảnh: Việt Linh.

Theo báo cáo của Tổng cục Thống kê, thị trường lao động, việc làm của Việt Nam trong quý III/2024 tiếp tục khởi sắc với lực lượng lao động, số người có việc làm và thu nhập bình quân tháng của người lao động gia tăng trong khi tỷ lệ thất nghiệp và thiếu việc làm được cải thiện.

Cụ thể, thu nhập bình quân của người lao động quý III là 7,6 triệu đồng/tháng, tăng 519.000 đồng so với cùng kỳ năm 2023.

Trong đó, thu nhập bình quân của lao động nam là 8,7 triệu đồng/tháng, lao động nữ là 6,5 triệu đồng/tháng. Thu nhập bình quân của lao động ở khu vực thành thị là 9,3 triệu đồng/tháng, khu vực nông thôn là 6,6 triệu đồng/tháng.

Tính chung 9 tháng, thu nhập bình quân của người lao động là 7,6 triệu đồng/tháng, tăng 7,4%, tương ứng tăng 519.000 đồng so với cùng kỳ năm trước.

Lực lượng lao động từ 15 tuổi trở lên của cả nước tính đến hết quý III đạt 52,7 triệu người, tăng 114.100 người so với quý trước và tăng 238.800 người so với cùng kỳ năm 2023. Dẫu vậy, tỷ lệ tham gia lực lượng lao động lại giảm 0,4% so với cùng kỳ xuống 68,5%.

Tỷ lệ lao động qua đào tạo có bằng, chứng chỉ quý III là 28,5%, tăng 1% so với cùng kỳ. Tính chung 9 tháng, tỷ lệ lao động qua đào tạo có bằng, chứng chỉ tăng 1% lên 28%, cho thấy chất lượng nguồn lao động đang dần được nâng cao.

Trong quý III, số lao động có việc làm là 51,6 triệu người, tăng 244.600 người so với cùng kỳ. Trong đó, khu vực thành thị có 20 triệu người, tăng 884.900 người, trong khi khu vực nông thôn giảm 640.200 người xuống 31,6 triệu người.

Xét theo khu vực kinh tế, lao động có việc làm tập trung lớn ở khu vực dịch vụ, với gần 21 triệu người. Khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản là 13,7 triệu người (chiếm 26,5%) còn khu vực công nghiệp và xây dựng là 17 triệu người (chiếm 33%).

Tổng cục Thống kê đánh giá lao động có việc làm có xu hướng tăng nhưng thị trường lao động phát triển chưa bền vững khi số lao động có việc làm phi chính thức chiếm tỷ trọng lớn.

Đáng chú ý, số người thiếu việc làm trong độ tuổi lao động quý III đạt 861.400 người, giảm 79.500 người so với cùng kỳ năm trước. Tỷ lệ thiếu việc làm trong độ tuổi lao động là 1,9%, cùng giảm 0,2% so với quý trước và cùng kỳ.

Tính chung 9 tháng, số người thiếu việc làm trong độ tuổi lao động là 914.100 người, giảm 8.300 người so với cùng kỳ năm trước. Tỷ lệ thiếu việc làm trong độ tuổi lao động là 2%, giảm 0,03% so với cùng kỳ.

Tỷ lệ thất nghiệp trong độ tuổi lao động là 2,2%, giảm 0,05% so với quý trước và giảm 0,06% so với cùng kỳ năm trước.