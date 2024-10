Giá gạo tăng sau bão Yagi kéo CPI quý III tăng 3,48%

Giá lương thực quý III tăng 11,22% khiến CPI chung tăng 0,38%. Riêng mặt hàng gạo tăng 14,77% theo giá gạo xuất khẩu và nguồn cung chịu ảnh hưởng bởi bão và hoàn lưu sau bão.

Theo số liệu mới công bố của Tổng cục Thống kê, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) cả nước trong tháng 9 tăng 0,29% so với tháng 8 và tăng 2,63% so với cùng kỳ năm năm 2023. Trong 11 nhóm hàng tiêu dùng chính, có 9 nhóm tăng giá và 2 nhóm giảm giá.

Các nhóm hàng có chỉ số giá tăng so với cùng kỳ tiêu biểu như thuốc và dịch vụ y tế tăng 8,3%, tác động làm CPI chung tăng 0,45% do giá dịch vụ y tế được điều chỉnh.

Nhóm nhà ở, điện nước, chất đốt và vật liệu xây dựng tăng 4,4%, tác động làm CPI chung tăng 0,8%. Nguyên nhân chủ yếu do giá gas và các loại chất đốt khác tăng 7,2%, nước sinh hoạt tăng 5,7%, điện sinh hoạt tăng 5,5%, nhà ở thuê tăng 3,6%.

Nhóm hàng ăn và dịch vụ ăn uống tăng 3,9% làm CPI chung tăng 1,3%. Trong đó, giá nhóm lương thực tăng 8,4%, ăn uống ngoài gia đình tăng 3,8%, thực phẩm tăng 3,2%.

Nhóm giáo dục tăng 1,2%, làm CPI chung tăng 0,07%, do một số tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đã tăng mức học phí trong năm học 2023-2024 và 2024-2025.

Một số nhóm hàng tiêu dùng khác tăng giá so với cùng kỳ gồm đồ uống và thuốc lá (+2,3%); văn hóa, giải trí và du lịch (+2%); hàng hóa và dịch vụ khác (+7%); may mặc, mũ nón, giày dép (+1,2%); thiết bị và đồ dùng gia đình tăng (+1,2%).

Ở chiều ngược lại, nhóm giao thông giảm 5,3%, tác động làm CPI chung giảm 0,52%, nhờ giá xăng, dầu giảm 18,3% và phương tiện đi lại giảm 0,1%. Nhóm bưu chính, viễn thông giảm 0,4% do giá điện thoại thế hệ cũ giảm.

CPI THÁNG 9/2024 TĂNG 2,63% SO VỚI CÙNG KỲ Nguồn: Tổng cục Thống kê Nhãn 9/2023 10 11 12 1/2024 2 3 4 5 6 7 8 9 CPI % 3.66 3.99 3.45 3.58 3.37 3.98 3.97 4.42 4.44 4.34 4.36 3.45 2.63

Tính chung quý III/2024, CPI cả nước tăng 3,48% so với cùng kỳ năm 2023.

Trong đó, giá lương thực quý III tăng 11,2%, tác động làm CPI tăng 0,38%. Riêng mặt hàng gạo tăng 14,8% theo giá gạo xuất khẩu và nguồn cung chịu ảnh hưởng bởi bão và hoàn lưu sau bão.

Ngoài ra, giá dịch vụ y tế trong quý tăng 10,5%, tác động làm CPI tăng 0,43%. Giá dịch vụ giáo dục quý III tăng 5,8% do một số địa phương thực hiện điều chỉnh học phí năm, tác động làm CPI tăng 0,32%. Giá nhà ở thuê tăng 3,5% do nhu cầu thuê nhà tăng. Giá gas trong nước tăng 14,8% do biến động theo giá gas thế giới.

Mặt khác, chỉ số giá xăng dầu trong nước giảm 7,7%, góp phần làm CPI chung giảm 0,28%.

Bình quân 9 tháng, CPI tăng 3,88% so với cùng kỳ năm 2023.

Tổng cục Thống kê cho biết bão Yagi gây hậu quả nghiêm trọng đối với đời sống người dân. Tại một số nơi có những thời điểm khan hiếm các mặt hàng như rau, củ quả, thực phẩm dẫn đến tăng giá cục bộ.

Tuy nhiên, các chỉ đạo và điều hành của Chính phủ về tăng cường cung ứng hàng hóa thiết yếu, khẩn trương khắc phục hậu quả thiên tai, đẩy mạnh khôi phục sản xuất kinh doanh, tích cực thúc đẩy tăng trưởng kinh tế đã giúp giá cả hàng hóa nhanh chóng trở về mức trước bão. Giá hàng hóa và dịch vụ trên thị trường nhìn chung không có biến động bất thường, lạm phát trong tầm kiểm soát.

Lạm phát cơ bản tháng 9 tăng 0,27% so với tháng trước và tăng 2,54% so với cùng kỳ năm 2023. Bình quân 9 tháng năm 2024, lạm phát cơ bản tăng 2,69% so với cùng kỳ, thấp hơn mức tăng CPI bình quân chung (3,88%), chủ yếu do giá lương thực, thực phẩm, điện sinh hoạt, dịch vụ giáo dục, dịch vụ y tế và xăng dầu là yếu tố tác động làm tăng CPI nhưng thuộc nhóm hàng được loại trừ trong danh mục tính lạm phát cơ bản.