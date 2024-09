Chính phủ yêu cầu giảm thuế, lãi vay cho người dân, doanh nghiệp

Nghị quyết số 143 của Chính phủ yêu cầu thực hiện các chính sách miễn, giảm, gia hạn thuế, xem xét miễn, giảm lãi vay cho các đối tượng chịu ảnh hưởng sau bão số 3.

Nhiều người dân, doanh nghiệp "trắng tay" sau bão Yagi. Ảnh: Việt Linh.

Theo báo cáo từ cơ quan quản lý, bão số 3 (Yagi) là cơn bão mạnh nhất trong 30 năm qua trên Biển Đông và 70 năm qua trên đất liền với nhiều đặc điểm chưa từng có tiền lệ.

Tổng thiệt hại về tài sản do bão số 3 gây ra ước tính sơ bộ trên 50.000 tỷ đồng , dự báo có thể làm tốc độ tăng trưởng GDP cả năm giảm khoảng 0,15% so với kịch bản tăng trưởng 6,8-7%. Tốc độ tăng trưởng kinh tế của nhiều địa phương như Hải Phòng, Quảng Ninh, Thái Nguyên, Lào Cai… có thể giảm trên 0,5% so với mục tiêu.

Để khắc phục hậu quả bão số 3, đẩy mạnh khôi phục sản xuất kinh doanh, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, kiểm soát lạm phát và tiếp tục phấn đấu tăng trưởng kinh tế khoảng 6,8-7%, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 143/NQ-CP đề ra 6 nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm.

Miễn, giảm các loại thuế, phí, lãi vay

Một trong 6 nhóm nhiệm vụ, giải pháp được Chính phủ đề ra là hỗ trợ các cơ sở sản xuất, hộ kinh doanh, hợp tác xã, doanh nghiệp khôi phục nhanh chuỗi sản xuất, cung ứng, lao động, phục hồi và thúc đẩy phát triển sản xuất, kinh doanh, tăng trưởng kinh tế.

Trong đó, Chính phủ yêu cầu Bộ Tài chính thực hiện các chính sách miễn, giảm, gia hạn thuế, phí, lệ phí, tiền thuê đất... cho các đối tượng bị ảnh hưởng, thiệt hại bởi thiên tai.

Bộ Tài chính cũng có trách nhiệm chỉ đạo các công ty bảo hiểm rà soát, chi trả quyền lợi bảo hiểm cho các khách hàng bị ảnh hưởng. Trước mắt, thực hiện ngay việc tạm ứng bồi thường.

Ngân hàng Nhà nước được yêu cầu chỉ đạo các tổ chức tín dụng tính toán phương án hỗ trợ; thực hiện cơ cấu lại thời hạn, giữ nguyên nhóm nợ, xem xét miễn, giảm lãi vay cho các khách hàng bị thiệt hại. Đồng thời tiếp tục cho vay mới đối với khách hàng để khôi phục sản xuất kinh doanh sau bão.

Ngân hàng Nhà nước được yêu cầu chỉ đạo các ngân hàng thương mại miễn, giảm lãi vay cho các khách hàng bị thiệt hại do bão số 3. Ảnh: Việt Linh.

NHNN cũng phải báo cáo Thủ tướng trong tháng 9 về việc phân loại tài sản có, mức trích lập dự phòng rủi ro, phương pháp trích lập dự phòng rủi ro và việc sử dụng dự phòng rủi ro để xử lý nhằm hỗ trợ khách hàng gặp khó khăn của các ngân hàng.

Chính phủ yêu cầu Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính nghiên cứu, tham mưu, báo cáo Chính phủ, Thủ tướng trong tháng 10 để bổ sung nguồn lực cho Ngân hàng Chính sách xã hội cho vay các chương trình tín dụng đang được thực hiện, đặc biệt là cho vay hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác tại các tỉnh Trung du miền núi phía Bắc. Trường hợp cần thiết, báo cáo Thủ tướng xem xét điều chỉnh chỉ tiêu tăng trưởng tín dụng năm 2024.

Bộ Công Thương nghiên cứu, đề xuất chính sách hỗ trợ khôi phục nhanh chóng các cơ sở logistics và kho bãi bị hư hỏng để đảm bảo không bị gián đoạn chuỗi cung ứng.

Bên cạnh đó, Bộ này được giao nghiên cứu việc áp dụng giá điện cho cơ sở lưu trú du lịch ngang bằng với giá điện sản xuất.

Nắm thị trường hàng hóa để kiểm soát lạm phát

Để kiểm soát lạm phát, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, Chính phủ giao các bộ, cơ quan, địa phương nắm chắc tình hình thị trường, giá cả hàng hóa để có giải pháp phù hợp ổn định thị trường.

Đồng thời, thúc đẩy sản xuất, bảo đảm cung ứng đầy đủ nguồn hàng; tăng cường kiểm tra, giám sát việc triển khai quy định về quản lý giá, ổn định giá mặt hàng thiết yếu, nguyên vật liệu cho đời sống và sản xuất kinh doanh; xử lý nghiêm theo pháp luật các hành vi đầu cơ, găm hàng tăng giá, thao túng giá.

Đẩy mạnh sản xuất nông nghiệp, bảo đảm nguồn cung lương thực, thực phẩm dồi dào, nhất là vùng bị ảnh hưởng nặng nề bởi bão lũ, không để xảy ra thiếu lương thực, thực phẩm trong những tháng cuối năm.

Chính phủ yêu cầu kiểm soát tốt lạm phát sau bão. Ảnh: Thủy Tiên.

Chính phủ đề nghị đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình, dự án quan trọng, trọng điểm quốc gia, có tính liên tỉnh, liên vùng, kết nối quốc gia, khu vực, quốc tế.

Tiếp tục đa dạng hóa thị trường xuất khẩu, đa dạng hóa chuỗi cung ứng, ưu tiên khai thác và tận dụng tối đa các cơ hội từ các thị trường xuất khẩu trọng điểm, chiến lược và các Hiệp định thương mại tự do (FTA) đã ký; thúc đẩy đàm phán, ký kết các FTA mới, mở rộng các thị trường mới như Trung Đông, Châu Phi, thị trường sản phẩm Halal…

Nghị quyết của Chính phủ cũng yêu cầu làm mới các động lực tăng trưởng truyền thống và thúc đẩy các động lực mới; phát triển kinh tế số, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, các ngành, lĩnh vực công nghiệp mới như bán dẫn, năng lượng sạch, hydrogen...

Tập trung thực hiện các giải pháp để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc liên quan đến các dự án, đất đai trong các kết luận thanh tra, kiểm tra, bản án tại một số tỉnh, thành phố và các dự án vướng mắc, tồn đọng khác, đặc biệt là tại các địa phương bị ảnh hưởng bởi bão số 3 và mưa lũ sau bão.