Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) quý III/2024 tăng 7,4% so với cùng kỳ năm 2023. Tính chung 9 tháng năm 2024, GDP ước tăng 6,82% so với cùng kỳ năm trước.

GDP quý III tăng 7,4%. Ảnh: Việt Linh/Thế Bằng.

Theo số liệu mới công bố của Tổng cục Thống kê, tổng sản phẩm quốc nội (GDP) quý III/2024 tăng 7,4% so với cùng kỳ năm 2023.

Trong đó, khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản tăng 2,58%, đóng góp 4,08% vào tổng giá trị tăng thêm của toàn nền kinh tế; khu vực công nghiệp và xây dựng tăng 9,11% (đóng góp 48,88%), trong đó công nghiệp chế biến, chế tạo là điểm sáng với tốc độ tăng 11,41%; khu vực dịch vụ tăng 7,51% (đóng góp 47,04%).

Tính chung 9 tháng đầu năm, GDP ước tăng 6,82% so với cùng kỳ.

Về cơ cấu nền kinh tế, khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản chiếm tỷ trọng 11,64%; khu vực công nghiệp và xây dựng chiếm 37,1%; khu vực dịch vụ chiếm 42,80%; thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm chiếm 8,46%.

Về sử dụng GDP 9 tháng năm nay, tiêu dùng cuối cùng tăng 6,18% so với cùng kỳ năm 2023 (đóng góp 62,66% vào tốc độ tăng chung của nền kinh tế); tích lũy tài sản tăng 6,86% (đóng góp 36,68%); xuất khẩu hàng hóa và dịch vụ tăng 16,94%; nhập khẩu hàng hóa và dịch vụ tăng 17,05%; chênh lệch xuất, nhập khẩu hàng hóa và dịch vụ đóng góp 0,66%.

Tổng cục Thống kê đánh giá cơn bão số 3 đã gây nhiều thiệt hại về người, tài sản, hạ tầng kinh tế - xã hội và sản xuất nông, lâm nghiệp, thủy sản ở các tỉnh phía Bắc. Tuy nhiên, nhờ sự vào cuộc kịp thời và quyết liệt của Chính phủ, kinh tế - xã hội quý III và 9 tháng năm 2024 Việt Nam tiếp tục xu hướng tích cực, các ngành, lĩnh vực đạt được nhiều kết quả quan trọng, tạo đà tăng trưởng cho những tháng còn lại của năm.

TỐC ĐỘ TĂNG TRƯỞNG GDP QUÝ III HÀNG NĂM Nguồn: Tổng cục Thống kê. Nhãn 2020 2021 2022 2023 2024 GDP % 3 -6.03 13.87 5.47 7.4

Trong tháng 9, cả nước có 11.200 doanh nghiệp thành lập mới với số vốn đăng ký là 92.800 tỷ đồng và số lao động đăng ký gần 63.000 lao động, giảm 16% về số doanh nghiệp, giảm 26% về vốn đăng ký và giảm 12% về số lao động so với tháng 8. So với cùng kỳ năm trước, các chỉ tiêu số doanh nghiệp giảm 5%, số vốn đăng ký giảm 6% và số lao động giảm 16%.

Vốn đăng ký bình quân một doanh nghiệp thành lập mới trong tháng 9 cũng giảm còn 8,3 tỷ đồng , thấp hơn 11% so với tháng 8 và giảm 1% so với cùng kỳ năm trước.

Bên cạnh đó, cả nước còn có gần 6.500 doanh nghiệp quay trở lại hoạt động, giảm tới 24% so với tháng trước nhưng tăng 12% so với cùng kỳ năm 2023.

Tính chung 9 tháng đầu năm, cả nước có gần 121.900 doanh nghiệp (+3% so với cùng kỳ) đăng ký thành lập mới với tổng số vốn đăng ký là hơn hơn 1,1 triệu tỷ đồng (+3%) và tổng số lao động đăng ký hơn 735.000 lao động (-3%).

Tổng số vốn đăng ký bổ sung vào nền kinh tế trong 9 tháng năm 2024 là 2,3 triệu tỷ đồng , giảm 6% so với cùng kỳ năm 2023. Bên cạnh đó, cả nước có hơn 61.000 doanh nghiệp quay trở lại hoạt động, tăng 25% so với cùng kỳ, nâng tổng số doanh nghiệp thành lập mới và quay trở lại hoạt động trong 9 tháng lên hơn 183.000 doanh nghiệp, tăng 10% so với cùng kỳ năm 2023. Bình quân mỗi tháng có hơn 20.300 doanh nghiệp thành lập mới và quay trở lại hoạt động.

Cũng trong giai đoạn này, số doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh có thời hạn là 86.900 doanh nghiệp (+15% so với cùng kỳ); gần 61.500 doanh nghiệp ngừng hoạt động chờ làm thủ tục giải thể (+33%); gần 15.400 doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể (+19%). Bình quân mỗi tháng có 18.200 doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường.