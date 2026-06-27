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Thể thao World Cup 2026

Thủ môn Uruguay mắc lỗi nhiều nhất lịch sử World Cup

  • Thứ bảy, 27/6/2026 09:20 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Thủ thành Fernando Muslera bị chỉ trích sau sai lầm trong thất bại 0-1 của Uruguay trước Tây Ban Nha ở lượt cuối bảng H World Cup 2026 sáng 27/6.

Muslera gây thất vọng. Ảnh: Reuters.

Sai lầm của Muslera xảy ra ở phút 42 trên sân Guadalajara, Mexico. Sau cú sút chìm không quá hiểm hóc của Alex Baena, thủ thành Uruguay đổ người cản phá nhưng không thành công, để bóng từ từ lăn vào lưới, giúp Tây Ban Nha mở tỷ số.

Sai lầm nghiêm trọng của Muslera khiến HLV Marcelo Bielsa không hài lòng. Ngay sau giờ nghỉ giữa hiệp, chiến lược gia người Argentina quyết định rút thủ môn 40 tuổi khỏi sân và tung Sergio Rochet vào thay.

Đây không phải lần đầu Muslera mắc sai lầm tại World Cup năm nay. Trong trận mở màn gặp Saudi Arabia, anh để bóng bật ra sau một pha cản phá từ cú đánh đầu, tạo cơ hội cho đối phương ghi bàn.

Đến cuộc đối đầu với Cape Verde, Muslera tiếp tục mắc sai sót khi không thể cản phá cú đá phạt từ xa mở tỷ số, trước khi băng lên thiếu hợp lý và bị đánh bại ở bàn thua thứ hai.

Theo Sofascore, Muslera là thủ môn duy nhất mắc hơn 5 sai lầm trực tiếp dẫn đến bàn thua trong lịch sử World Cup. Dù từng là lựa chọn số một của nhiều đời HLV tuyển Uruguay ở các kỳ World Cup trước, thủ thành kỳ cựu này không thể khắc phục chuỗi sai lầm tại ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh.

Sai lầm của Muslera là một trong những nguyên nhân khiến Uruguay bị loại khỏi World Cup 2026 với chỉ 2 điểm sau vòng bảng.

Video Tây Ban Nha mở tỷ số 1-0 trước Uruguay Sáng 27/6, Baena ghi bàn mở tỷ số cho Tây Ban Nha trước Uruguay sau sai lầm của thủ thành Muslera ở lượt đấu cuối bảng H World Cup 2026.

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Duy Luân

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